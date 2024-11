Nya Pokémon håvar in storkovan

Den 30 oktober lanserades det nya Pokémon-spelet med undertiteln Trading Card Game Pocket, ett gratisspel med möjligheten att betala för bland annat nya spelkort och olika booster-paket med kort. Nu presenterar publikationen Appmagic siffror om hur framgångsrik lanseringen har varit, och baserat på intäkterna lär The Pokémon Company inte kunna klaga.

Enligt de publicerade siffrorna passerade intäkterna 100 miljoner dollar, eller nästan 1,1 miljarder kronor, den 15 november eller 17 dagar efter lanseringen. 15 november var också den mest intäktsbringande dagen med 8,2 miljoner dollar. Den 17 november passerade intäkterna 120,8 miljoner dollar, eller lite över 1,3 miljarder kronor, 19 dagar efter lanseringen.

Trots detta är det inte det mest inkomstbringande mobila Pokémon-spelet, det är fortfarande Pokémon Go som 19 dagar efter sin lansering hade dragit in 138,8 miljoner dollar, eller 1,51 miljarder kronor. Sedan sommaren 2016 har Pokémon Go haft intäkter på över 8 miljarder dollar, eller drygt 87 miljarder kronor.

Bägge Pokémon-spelet är gratis att hämta i Play Store och App Store.

Pokemon Go i Play Store och App Store

Pokémon: Trading Card Game Pocket i Play Store och App Store