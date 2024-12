Nya spår efter Samsungs smarta glasögon

Redan tidigare har det ryktats om att Samsung är på gång med smarta glasögon som ska använda sig av förstärkt verklighet. Samsung förväntas följa samma mönster som med den smarta ringen Galaxy Ring, nämligen att bekräfta den på Unpacked i januari för att lansera den något halvår senare.

Nu går publikationen Seoul Economic Daily ut med information om att glasögonen, i likhet med Galaxy Ring, kommer att lanseras under tredje kvartalet 2025. Glasögonen sägs gå under namnet Infinity och kommer enbart att levereras i 20 000 till 30 000 enheter under tredje och fjärde kvartalet 2025.