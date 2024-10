Oppo inspireras av Apples kameraknapp

Oppo håller på att ladda upp med sin nya mobil Find X8, och nu presenterar man en nyhet med tydlig inspiration av Apples kameraknapp som introducerades med Iphone 16.

Det är Oppos Zhou Yibao som via ett inlägg på Weibo visar en ny funktion som företaget arbetar med - en tryckkänslig kameraknapp. Denna funktion erbjuder användare möjlighet att dubbeltrycka för att öppna kameran och sedan trycka en gång till för att ta ett foto. Användare kan också svepa på knappen för att zooma in eller ut. I videon visas även att kameraknappen, vilket inte är så mycket en knapp som ett tryckkänsligt område på mobilens långsida, även fungerar under vatten.

Oppo Find X8 förmodas lanseras i Kina i oktober, med en potentiell global lansering i början av 2025.