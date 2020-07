Qualcomm släpper Snapdragon 865 Plus – i höstens toppmodeller

Qualcomm har dragit upp ridån för Snapdragon 865 Plus, en direkt uppföljare på sitt tidigare flaggskepp Snapdragon 865. Den är designad för att främst erbjuda bättre spelande och snabbare dataöverföringar. Den innehåller exempelvis en Qualcomm Kryo 585-processor med en klockhastighet på upp till 3,1 GHz vilket är en ökning med 10 procent jämfört med föregångaren, grafikprocessorn Adreno 650 GPU med tio procent snabbare grafikrendering, samt kompatibel med FastConnect 6900 som kan ge WiFi-hastigheter på upp till 3,6 Gbps. Det kommer bland annat att finnas stöd för både 5G med nedladdningshastigheter på upp till 7,5 Gbps och WiFi 6E vilket låter trådlöst nätverk arbeta även på 6 GHz.

Det kommer att vara Snapdragon 865 Plus som driver Asus kommande ROG Phone 3, som kommer att tillkännages till fullo inom några veckor. Fler enheter som utnyttjar Snapdragon 865 Plus kommer att utannonseras under tredje kvartalet 2020.