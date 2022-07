Qualcomms krets för Wear OS kan vara på gång

För ungefär ett år sedan meddelade Qualcomm att man arbetade med en ny systemkrets som skulle användas tillsammans med Wear OS och därmed vara anpassad för att användas i smartklockor. Sedan dess har det varit tyst om denna nya systemkrets, men nu verkar företaget ladda upp för att presentera den nya kretsen.

Detaljer i deras meddelande på Twitter för nämligen tankarna till den nya Wear OS-kretsen bland annat genom att visa en klocka i textmeddelandet, uttrycket ”The clock is ticking on something big” samt sloganen ”Wear what matters”. Däremot säger man ingenting om när det kommer mer information, bara att det kommer att ska snart.

Enlgit tidigare rykten kan det röra sig om två nya kretsar med namnen Snapdragon Wear 5100 och 5100+ konstruerade med 4nm-teknik och tillverkade av Samsung Semiconductor.