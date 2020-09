Razer förvandlar Iphone till en handhållen spelkonsol

Företaget Razer är en erfaren tillverkare av speltillbehör för konsoler och datorer. Nu lanserar man Razer Kishi för Iphone, en form av handkontroll som förvandlar en Iphone till en handhållen spelkonsol. Handkontrollen består av två delar som placeras på varsin sida av telefonen, och ger på så sätt tillgång till två analoga styrspakar, ett "styrplus" och en rad knappar. Den har dessutom en genomgångsport för Lightning så att telefonen kan laddas genom att ansluta laddsladden till handkontrollen.

Razer Kishi finns tillgänglig nu och stöder telefonerna Iphone 6 Plus, Iphone 6s Plus, Iphone 7 Plus, Iphone 8 Plus, Iphone X, Iphone XS, Iphone XS Max, Iphone XR, Iphone 11, Iphone 11 Pro och Iphone 11 Pro Max. Den är dessutom kompatibel med Apple Arcade.

Riktpriset är 110 euro. Kishi finns sedan tidigare till Android.