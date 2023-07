Så kommunicerar vi i Sverige: Jämtland i topp med 21 GB mobildata per månad

Det är operatören Tele2 som har släppt siffror på hur vi svenskar kommunicerar i olika delar av landet. Det visar bland annat att vi i genomsnitt förbrukar 16 gigabyte mobildata varje månad, men med ganska stora regionala skillnader. Jämtland förbrukar i snitt 21 gigabyte varje månad med Dalarna och Norrbotten en bit bakom med 19 gigabyte. Minst data förbrukas av Gotland som nöjer sig med 12 gigabyte per månad.

Landets långpratare är Dalarna som kommer upp i 784 samtalsminuter varje månad, medan Stockholm satsar mer på kvantitet med 188 samtal varje månad. Västerbotten är dock inte speciellt intresserade av att prata, de pratar kortast tid i hela landet med 664 minuter per månad. Uppsala verkar inte heller uppskatta att prata men gillar att kommunicera då de ligger över rikssnittet för antal sms per månad, men under snittet för hur många samtal som rings.