Idag finns Samsung Galaxy S24-familjen i lager hos utvalda butiker, och fler kommer att få den allteftersom. Priset är från 11500 kronor, eller mer specifikt:

Galaxy S24 Ultra (1TB): 22 490 SEK

Galaxy S24 Ultra (512GB): 19 490 SEK

Galaxy S24 Ultra (256GB): 17 990 SEK

Galaxy S24+ (512GB): 15 990 SEK

Galaxy S24+ (256GB): 14 490 SEK

Galaxy S24 (256GB): 12 290 SEK

Galaxy S24 (128GB): 11 490 SEK



Fram till och med den 30 januari 2024 har Samsung en speciell ”Dubbla din lagring”-kampanj för Galaxy S24-serien. Under kampanjperioden kan du uppgradera lagringskapaciteten på sin Galaxy S24-telefon till dubbla storleken utan extra kostnad. Vill du inte ha någon av modellerna med lägst lagringskapacitet finns alltså pengar att spara på att vara tidigt ute. Hur mycket du sparar beror på vilken modell du köper:

Galaxy S24 (256GB): 800 kr



Galaxy S24+ (512GB): 1500 kr



Galaxy S24 Ultra (512GB): 1500 kr



Galaxy S24 Ultra (1TB): 3000 kr



På Samsungs hemsida finns det dessutom ytterligare ett erbjudande utöver den dubbla lagringen. Du får 500 kronors rabatt om du inte väljer att byta in din gamla mobil, men om du byter in din gamla får du 1000 kronor extra på inbytesvärdet för Galaxy S24 och S24 Plus, eller 1500 extra för Samsung Galaxy S24.