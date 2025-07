Samsung låser in användare med One UI 8

Samsung har med One UI 8 valt att ta bort möjligheten att låsa upp den så kallade bootloadern för mobiler som väljer att köra Android 16-baserade One UI 8. Förändringen märktes först i den stabila versionen av One UI 8 för Galaxy Z Fold 7 och Z Flip 7, och finns även i betaversionerna på Galaxy S25-serien. Möjligheten ligger inte längre som ett alternativ och inte heller dolt utan är helt borttaget och den underliggande koden som möjliggör upplåsning har plockats bort. Det ska därmed göra det omöjligt att via vanliga metoder aktivera möjligheten och på så sätt fullständigt eliminera möjligheten att installera egna ROM.

Bootloadern är ett litet program som körs när du startar upp din telefon. Den ansvarar för att välja vilket operativsystem som ska laddas. När bootloadern är låst kan du bara använda den mjukvara som tillverkaren godkänt, men om du låser upp den kan du byta till andra versioner av Android eller modifiera systemet på djupet. Nu försvinner alltså den möjligheten helt för alla enheter med One UI 8.

Konsekvensen är att användare inte längre kan installera egna operativsystem, så kallade custom ROMs, eller skaffa root-åtkomst för att anpassa sin telefon bortom det Samsung erbjuder. Det innebär också att ingen brute force-metod kan öppna bootloadern, om inte Samsung i framtiden återinför stöd för upplåsning. För entusiast- och utvecklarkretsar är detta en stor omställning att ta hänsyn till inför framtida köp eller uppdateringar av Samsung-enheter.