Samsungs Android 15 kan få en sen lansering

Galaxy S23-serien var först med One UI 6.

Från början hävdade läckor att Samsung skulle inleda den publika betatestningen av sitt Android 15-baserade gränssnitt One UI 7 den 29 juli. Ingenting hände, och därefter kom det både läckor om att One UI 7 ska börja betatestas i slutet av augusti, samt att Googles kommande Pixel 9-modeller kan komma att lanseras med Android 14 och inte Android 15. Detta på grund av att hela lanseringen av Android 15 påstås ha försenates.

Du går läckaren Ice Universe ut med informationen att Samsung inte har några planer att inleda betatestningen av One UI 7 inom den närmsta framtiden (även om det inte framgår vad det kan innebära). Det kan i så fall innebära att hela schemat för One UI 7 kan komma att försenas jämfört med förra årets lansering av One UI 6.

Som en jämförelse började One UI 6 betatestas i början av augusti, för att sedan släppas i skarp version till det årets flaggskeppsmodeller Galaxy S23 i slutet av oktober.