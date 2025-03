Självskanning med Swish expanderar

För ungefär ett år sedan introducerade betaltjänsten Swish en digital självskanningsfunktionen som skulle göra det möjligt att skapa en enklare betallösning där kunder både kan skanna och betala sina inköp i samma app. Nu kliver Cash IT in som återförsäljare och erbjuder tjänsten till sina kunder – en satsning som har potentialen att driva på en snabbare digitalisering inom detaljhandeln. Bland Cash IT:s kunder märks bland annat ZOO.se, Artipelag och Direkten.

Enligt Simon Nilsson, Director of B2B på Swish, är Cash IT är en av våra större återförsäljarna hittills, och man förväntar sig att se lösningen i ännu fler butiker under året.