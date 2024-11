Slut för Volvos bildelning via appen – tjänsten läggs ner

Volvo Cars tjänst för bildelning, Volvo on Demand lägger ner. Tjänsten som startade under namnet Sunfleet, sedan hette "M" och nu senast alltså Volvo on Demand slår igen den 13 januari 2025. Det meddelas i ett epostmeddelande till befintliga kunder.

Tjänsten har gjort det möjligt att hyra bil på timbasis direkt i bolagets app. Du kan boka bil, hämta upp den på överenskommen plats och återlämna den på samma plats för att sedan betala via kort i appen. Det finns gratisabonnemang där du bara betalar per resa, men även månadsabonnemang där du mot en fast avgift får ett lägre rörligt pris. Befintliga kunder kommer få se sina befintliga abonnemang automatiskt avslutade när tjänsten läggs ner 13 januari.

Volvo Cars anger dålig lönsamhet med ökade kostnader för att driva tjänsten. Volvo on Demand har funnits tillgängligt i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Linköping och Stockholm. Även andra liknande tjänster har tidigare fått lägga ner, som Aimo Share, Car2go och Drivenow. Alternativ som fortfarande drivs vidare är till exempel Kinto Share och Hyre samt med annat upplägg Lynk & Co och Gomore.