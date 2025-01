Sluta röka med hjälp av smartklockan

Att smartklockor kan identifiera när vi motionerar baserat på våra rörelser är ingen nyhet, Nu har forskare kommit på ett nytt sätt att använda den möjligheten.

Det är forskare vid Bristol University som har utvecklat en app som ger en vibrationsvarning med ett textmeddelande när rörelser som indikerar cigarettanvändning upptäcks. Forskarna har skapat en app som använder rörelsesensorer på en Android-baserade smartklockor för att identifiera de typiska handrörelserna vid rökning. När det inträffar vibrerar klockan och visar meddelanden som “Stopping smoking lets you breathe more easily. Quitting is good.” eller berättar hur många cigaretter man har rökt den dagen.

Forskaren Chris Stone säger: ”För dem som försöker sluta röka är ett första återfall ett sårbart ögonblick som riskerar att leda till ett fullständigt återfall i rökning. Om vi kan identifiera och sätta in en intervention och avbryta handlingen just vid den tidpunkten har vi möjligheten att förbättra möjligheterna att lyckas med försöket att sluta.”

Om och när appen kommer att släppas till allmänheten är för tillfället inte känt.