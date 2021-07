Sommaren högsäsong för trasiga mobiler – tips för att undvika olyckan

Under sommaren inträffar nästan dubbelt så många olyckor som resulterar i skadade mobiltelefoner än under vintern. Detta enligt en ny undersökning som har gjorts av Syno International på uppdrag av försäkringsbolaget If och omfattade 1508 personer. Under juni, juli och augusti skadas och förstörs nästan dubbelt så många mobiltelefoner som jämfört med under december, januari och februari. Den troligaste orsaken är enligt If att de flest av oss tar med telefonen vid utomhusaktiviteter, något som är betydligt vanligare under de varma månaderna.

Av de tillfrågade är det drygt 62 procent som tar med sig mobiltelefonen till stranden, 45 procent på cykelturen... och 10 procent som tar med sig mobiltelefonen i duschen.

– En mobiltelefon som får displayen krossad kan ofta lagas. Men hamnar den i vattnet till exempel är det inte alltid möjligt eftersom den då ofta blir helt förstörd. Många skador kan trots allt undvikas om man hanterar sin mobil mer varsamt, säger Jenny Rudslätt som är skadechef på If.

Hon poängterar också att det är viktigt att hålla koll på om och när det gör att få ut ersättning på sin försäkring. Bland annat handlar det inte bara om att ha rätt försäkring utan också vem som äger telefonen.

– Det är viktigt att komma ihåg att hemförsäkringen inte gäller för mobiltelefoner som ägs av ett företag, utan endast när en privatperson står som ägare, säger Rudslätt.