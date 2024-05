SpaceX tar nytt steg för satellitsamtal

Samtal via rymden

SpaceX har arbetat med Starlink-stödd satellitkommunikation för mobiler ett tag nu, och företaget har just visat upp en viktig milstolpe. I demonstrationen görs ett videosamtal för att demonstrera satellitfunktionaliteten Starlink Direct to Cell. Medan tillverkare som Apple och Samsung under en tid har integrerat funktioner för satellitsamtal i nödsituationer, kan SpaceX och T-Mobile sticka ut genom att erbjuda full telefonanvändning i områden utan mobiltäckning.

SpaceX och T-Mobile tillkännagav tillsammans planer på att rulla ut Starlink-baserad satellittäckning för mobiler i juli 2023, och SpaceX säger nu att de är "glada över att gå live tillsammans med T-Mobile senare i år", vilket pekar på ett lanseringsmål under 2024.