Spotify lanserar kommentarer för podcasts

2021 lanserade Spotify interaktionsverktyg för podcasts, inklusive Q&A och enkätfunktionen. Utöver det har det varit en efterfrågad funktion att lyssnare ska kunna lämna kommentarer.

Nu introducerar Spotify funktionen Comments, en helt ny kommentarsfunktion som gör det möjligt för podcastskapare och deras lyssnare att interagera på ett mer fördjupat sätt. Funktionen är en del av den uppdaterade appen Spotify for Podcasters och kommer att börja implementeras i podcastavsnitt på Spotify från och med idag. Detta innebär att lyssnare kan lämna kommentarer på avsnitt. Dessa kan sedan modereras av poddskaparen som kan godkänna, gilla och svara på dem, allt medan de behåller fullständig kontroll över sin upplevelse via sitt konto på Spotify for Podcasters. Varje kommentar skickas privat till poddskaparen som sedan måste godkänna den för att den ska visas offentligt.

Appen har också uppdaterats för att göra det enklare för poddskapare att hantera sin podcast direkt i appen för att göra det enklare med interaktionen mellan lyssnare och skapare.

Comments-funktionen kommer att vara tillgänglig för alla kreatörer, och uppdateringen av Spotify for Podcasters har redan börjat rullas ut.