Sverige vill införa lag på usb C

Annons

EU drev igenom att all elektronik och i förlängningen även bärbara datorer måste ha usb C som standard för laddning. Sedan följde Indien, samt även Saudiarabien och längder i Sydamerika arbetar på att följa efter. Nu vill även Sverige göra detta till lag, och regeringen har nu lämnat in en proposition till riksdagen i avsikt att förändra den så kallade radioutrustningslagen och därmed få den att matcha EU.

Om riksdagen godkänner den inlämnade propositionen kommer lagändringen att kunna träda i kraft 28 december 2023. Själva kravet på den gemensamma laddningsstandarden kommer däremot inte att träda i kraft förrän 29 december 2024, om kravet på att den ska omfatta även bärbara datorer den 28 april 2026.