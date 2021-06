Telia släpper 5G med obegränsad surf, Netflix och Cmore på köpet

Det är tack vare ett samarbete med Netflix på den nordiska marknaden som Telia lanserar ett abonnemang där de inte bara inkluderar obegränsad surf, utan även abonnemang på streamingtjänsterna Netflix och Cmore. Just Cmore äger ju Telia sedan de köpte Bonnier Broadcasting i juli 2018. Abonnemanget kostar 659 kronor per månad, men under en kampanjperiod får man istället hela paketet för 499 kronor i månaden under det första året. Efter den tiden höjs sedan priset till det ordinarie. Det Netflixabonnemang som ingår är Netflix standard som normalt kostar 89 kronor i månaden och den som redan har ett Netflix-abonnemang kan behålla sitt nuvarande konto och inloggning. Väljer man istället att bara kombinera Cmore med obegränsad surf och 5G så blir månadskostnaden 609 kronor i månaden.