Uppstickare tar plats på växande nordisk mobilmarknad

Sedan Huawei försvann från den nordiska marknaden har marknadsandelarna varit i stort sett oförändrade, med Apple och Samsung som etta och nära tvåa, och övriga mobiltillverkare långt efter. Så var det väl under 2024 också, men bland de övriga tillverkarna syntes det en tydlig rörelse och framför allt tillväxt.

Det är analysföretaget Canalys som sammanställt försäljningen mätt i antal sålda mobiler, och som helhet ökade försäljningen med 5 procent i Norden under 2024 jämfört med året innan. Mer intressant är att flera av de mindre tillverkarna vuxit rejält.

Mest har Motorola vuxit, med en försäljningsökning på 77 procent. Försäljning via Elgiganten och Power har drivit utvecklingen och när det gäller budgetmobiler har Motorola blivit förstahandsvalet i många butiker.

Oneplus/Oppo har också haft ett bra år med en försäljningsökning på 56 procent. Särskilt i Finland är Oppo stort, landet är Oneplus fjärde största marknad i världen. Oppo har dessutom börja sälja sin A-serie under eget namn i landet.

Honor har ökat 73 procent, men från en låg nivå. Märket är i färd med att återetablera sig i Norden, men man har ännu inte kommit igång med försäljningen i Sverige. Vi lär nog se betydligt mer av Honor framöver.

När det gällde de två stora tappade Samsung något medan Apple växte. För de som köper mobiler direkt hade Apple stor efterfrågan på framför allt Iphone 13 vilket visar att även Applekonsumenterna söker sig till de billigare modellerna.

Canalys kommenterar att Norden generellt sett är en svår region att slå sig in på med tanke på konsumenternas varumärkeslojalitet och just därför är det intressant att se hur inbrytningarna från de mindre tillverkarna kommer att utveckla sig under 2025.