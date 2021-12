Vimla ger besked om VoLTE: Kommer nästa år

Det är på den egna sajten som Vimla nu meddelar att VoLTE (Voice over LTE) kommer med start den 19 januari. Då aktiveras tjänsten för Iphone, men användare med telefon från andra tillverkare får vänta ytterligare. Hur länge nämner inte Vimla, mer än att det ska gå snabbt och att Samsung är näst på tur.

VoLTE innebär i korthet att du kan ringa samtal via 4G-nätet och inte bara via 2G och 3G-näten. Detta är viktigt eftersom det även tillåter dig att surfa samtidigt som du talar i telefon, vilket inte är möjligt i 2G-nätet. För att till exempel kunna logga in på Bank ID under ett samtal krävs att du kan surfa samtidigt som ett röstsamtal är uppkopplat. När Telenor succesivt stänger ner sitt 3G-nät till förmån för 2G och 4G blir alltså VoLTE allt viktigare.

Vimla är sena med att lansera VoLTE och huvuddelen av övriga operatörer lanserade VoLTE för flera år sedan.