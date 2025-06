Watch OS 26 lanserat: Ny träningscoach och nytt utseende

Anteckningsappen kommer nu till Watch OS så att du kan ta en enkel anteckning för dig själv när du inte har med dig telefonen.

Det som kallas smart stack, raden av widgets i startskärmen blir smartare och ska anpassa sig mer till den situation du är i. Framförallt får Watch OS en ny träningscoach baserad på AI. Den ska prata med dig under ditt träningspass och drar slutsatser av de data som samlas in under tärningspasset. Rösten ska alltså peppa dig och ge dig information om din prestation och till exempel personliga rekord och utmärkelser. Den här coachen släpps dock inledningsvis bara på engelska och i en handfull oliak sportaktiviteter i klockan.

I Watch OS 26 får vi även en ny gest så att du genom att vrida handleden snabbt när du läser en notis kan spara den till senare och komma direkt tillbaka till urtavlan. Träningsappen får ett förenklat utseende och givetvis så ärver Watch OS flera funktioner från IOS. Dit hör till exempel assistans för telefonköer, direktöversättning i meddelanden, Telefonsamtal och Facetime samt bakgrundsbilder och omröstningar i Meddelande-appen. Översättningen finns tillgänglig för engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska (förenklad), koreanska, portugisiska , spanska och tyska.

Watch OS 26 släpps skarpt i höst med betaversioner innan dess. Det ska fungera med Apple Watch series 6 och senare.