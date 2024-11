Webbläsaren Arc Search släppt i skarp version

Webbläsarmarknaden har fått ytterligare ett nytt alternativ i form av webbläsaren Arc Search från utvecklaren The Browser Company. Webbläsaren är sedan tidigare släppt för Mac, Ios och Windows, så Android-versionen är nästa steg i att bli en plattformsoberoende app.

The Browser Companys vision är att eliminera det informationsbrus som ofta möter oss online. Företagets grundläggande tanke med webbläsaren är att använda artificiell intelligens vid webbsökningar, där appens ”Browse for Me”-funktion tittar på flera webbsidor och därefter bygger en ny sida åt dig baserat på din sökfråga. Företagets utgångspunkt för detta har varit att när man exempelvis ska hitta ett recept kan man behöva gå igenom en massa innehåll utan att hitta viktig information. Med ”Browse for Me” rensar en AI-driven algoritm ut informationsbruset och presenterar relevant information.

Webbläsaren Arc Search finns att hämta i Play Store för Android och i App Store för Iphone.