Xiaomi satsar på bakom skärmen-kamera

Kinesiska Xiaomi har gått ut med att företaget under nästa år kommer att börja massproducera smartmobiler med tredje generationens kamerateknik där frontkameran placeras under skärmen. Bakom generationsskiftet ligger ny teknik som medför att kameran, trots att den är placerad bakom skärmen och inte använder ett så kallat punch hole eller dot drops, ska ha samma prestanda som en traditionell frontkamera. Det har gjorts möjligt med hjälp av ett egenutvecklat pixelarrangemang och optimering av kameraalgoritmen. Enkelt uttryckt släpper skärmen in ljus mellan pixlarna vilket enligt Xiaomi betyder att skärmen har samma ljusstyrka, färgskala och färgåtergivning även där den ligger över kameran.

De har däremot inte kommit med någon information om i vilka enheter den nya tekniken kommer att dyka upp.