Betyg Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 8/10 System & program 8/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 9/10 Totalbetyg 84% Skärmen Prestanda Batteritiden Material och kvalitetskänsla Dyr Ingen förhöjd uppdateringstakt i skärmen Långsam laddning

Du får inte allt, men faktum är att du får mycket. Iphone 15 Plus kostar i skrivande stund från 13 500 kronor till 18 000 kronor beroende på hur mycket lagring du vill ha. Från 128 GB via 256 upp till 512 GB erbjuds. För det får du ett hopplock där den senaste, bästa tekniken blandas med den lite billigare och äldre. Du får ju till exempel den stora skärmen från jätten Iphone 15 Pro Max, men utan den högre uppdateringsfrekvensen, utan aktiv låsskärm. Du kan alltså inte få klocka, widgets och annat synligt i skärmen även när den är i viloläget. Däremot får du det nya Standby-läget som visar widgets i stort format när telefonen laddas.

Zoom i praktiken

Det som jag nog ändå tycker är den viktigaste fördelen med de dyrare Iphone-modellerna erbjuder dock även Iphone 15 Plus. Det handlar om zoom i kameran. Tack vare att sensorn i Iphone 15 Plus är på 48 megapixel går det att få bra bilder med två gångers förstoring, trots att här enbart finns en huvudkamera och en vidvinkel, och inte som i de dyrare Iphone-modellerna en separat telelins. Pro-modellerna har fortfarande bättre optisk zoom, men det Iphone 15 Plus erbjuder är ändå kameror som ger dig gott om möjligheter.

Förändringar som syns

Rent visuellt är kanske usb-c-kontakten och den dynamiska ön i skärmen de nyheter i Iphone 15 Plus som du direkt märker. Usb-c är ju genomgående i Iphone från och med nu och innebär att du å ena sidan kan använda samma laddare till din dator (den behöver inte ens vara en Mac) och din telefon, men att du till exempel fortfarande kan behöva lightning till gamla tillbehör eller till dina befintliga Airpods när de ska laddas.

När flera aktiviteter är aktiva delar dynamoisk ön upp sig i två.

Den dynamiska ön, den svarta pillerformade raden i toppen på skärmen, gjorde ju entré i Pro-modellerna i och med Iphone 14 Pro och har nu alltså även kommit till Iphone 15 Plus. Den ersätter den tidigare sensorpanelen och integrerar förutom selfiekamera och sensorer för ansiktsigenkänning även kortfattad, kompakt information från IOS-systemet och från ett fåtal appar. Navigering och musikuppspelning syns till exempel här och tanken är framförallt att det ska vara ett snabbt sätt att multitaska oavsett vilken app du är i. Spelar du till exempel musik i Spotify medan du surfar i webbläsaren på telefonen kan du skifta till Spotify med ett snabbt klick i dynamiska ön, eller genom att hålla in på ön, expandera den så att du kan byta låt utan att lämna webbläsaren.

Tyst läge istället

Av det du blir utan i Iphone 15 Plus märks den åtgärdsknapp som introducerades med Iphone 15 Pro. Här i Iphone 15 Plus får du istället nöja dig med det gamla vanliga skjutreglaget för tyst läge. Att Iphone 15 Plus inte har det senaste systemchippet A17 Pro utan istället förra årets toppchipp A16 märks i praktiken inte alls. Just det här är nog den mest självklara och riktiga prioriteringen för att ge telefonen bra prestanda men ändå kunna pressa priset en gnutta från Apples håll.

Frågor och svar

Vad är skillnaderna mot de andra Iphone 15-mobilerna?

Det enda som skiljer Iphone 15 Plus från Iphone 15 är storleken på skärm och batteri och därmed själva yttermåtten. Iphone 15 Pro Max har snabbare skärm, snabbare prestanda, titan-ram, en extra kamera för bättre optisk zoom och bättre batteritid än Plus.modellen.

Medföljer laddare?

Den är borta sedan flera år, trots att Apple denna gång bytt till usb-c saknas den även denna gång. Det följer med en sladd med usb-c i bägge ändar, så har du en laddare med stor usb-kontakt kan du behöva köpa en ny.

Ingen snabbare uppdatering i skärmen än 60 hertz?

Nä, precis. Kommer du från en äldre Iphone så är det här kanske inget du tänker på, men har du väl vant dig vid förhöjd uppdateringstakt, vanligen 120 hertz då, så har du vant dig vid mjukare scrollning i allt från Mail till webbläsare och då är det svårt att gå tillbaka. Pro-modellerna om du jämför sida vid sida ger dig en tydligt mjukare scroll medan Iphone 15 och denna Iphone 15 Plus ger mer hackiga rörelser.

Ett alternativ:

Lik Android

Vi ska komma ihåg att till exempel Nothing Phone 2 för 6700 kronor eller deras billigare Nothing Phone 2a för 4400 kronor ger lika stor oledskärm men med snabbare uppdatering, designfokus och bra prestanda, visserligen med Android och inte IOS. Se det som en påminnelse om att egenskaper liknande de i Iphone är betydligt billigare om du väljer att gå över till Android-sidan.

Testbild

Här, med 2x inzoomning är detaljrikedomen fortfarande bra men när vi har mindre ljus märks skillnaden mot Pro-modellerna tydligare och inzoomade bilder blir då påtagligt brusiga.