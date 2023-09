Annons

Betyg Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 9/10 System & program 8/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 9/10 Totalbetyg 86% Skärmen Prestanda Always on display och Standby Material och kvalitetskänsla IOS och ekosystem/integrerade tjänster Dyr Långsam snabbladdning

De tester jag gör visar tydligt att Iphone 15 Pro har extrem prestanda. För att ge ett exempel så levererar den tre gånger grafikprestandan i Samsungs nuvarande flaggskepp S23 Ultra medan de är mer jämlika i andra tester. Jämförelsen mellan Ios och Android kan vara missvisande, men oavsett så är det tydligt att Iphone 15 Pro har kraftfull prestanda. Därmed inte sagt att du faktiskt märker någon skillnad i praktiken, för behovet av den här nästan överflödiga kraften väntar vi fortfarande på. Apple satsar stort på krävande spel och flera spelstudios jobbar på titlar, men de kommer först senare i år eller i början av 2024.

En snabb titt på Iphone 15 Pro avslöjar egentligen på ytan inget unikt. Det är inte en telefon som väcker uppmärksamhet, särskilt inte i Sverige där Apple är så dominerande. Även om det sägs att telefonen har ny design är det få som ser skillnad utan att granska i detalj, sida vid sida med en tidigare Iphone. I grunden är designen, med små förändringar, densamma hela vägen tillbaka till Iphone 11 Pro som var den första Iphone med tre kameror på baksidan och den släpptes 2019.

Jämfört med telefon från 2019

Skulle vi jämföra de telefonerna direkt mot varandra kan vi konstatera att Iphone 15 Pro har 0,3 tum större skärm, men väger lika mycket och är smalare på bredden, längre på höjden och tjockare, men bara marginellt. Att den nya telefonen med sin ram i titan är lättare har visserligen poängterats mycket, men det gäller bara om du jämför med de senare modellerna, Iphone 11 Pro var fortfarande lätt i sammanhanget.

Mycket har dock hänt sedan dess och när vi tittar på en ny Iphone är det inte bara vad som hänt sedan förra året, för det händer allt mindre år från år, som är viktigt. Det handlar istället om att göra en helhetsbedömning och det är givetvis vad även du ska göra innan du köper en ny telefon, Iphone eller någon annan modell. När jag först får Iphone 15 Pro i handen och börjar använda den är det första jag reagerar på att den känns lättare än föregångaren och att det är något med prestandan som gör att allt flyter på lite snabbare. Det senare blir jag dock nyfiken på att kontrollera och när jag tittar på skärmarna i Iphone 15 Pro och Iphone 14 Pro i slowmotion under användning så ser jag ingen praktisk skillnad. Det var alltså bara en känsla.

Sett ur det helhetsperspektiv vi har så är de viktigaste egenskaperna i Iphone 15 Pro den mångsidiga samlingen kameror och de möjligheter de ger, det tåliga glaset som minskar risken för krossad skärm, ansiktisigenkänningen med Face ID, Apples generösa uppdateringar av IOS år efter år även till äldre telefoner och skärmen med Always on-läge och den förhöjda uppdateringsfrekvens som gör att gränssnittet känns så snabbt när du till exempel bläddrar på en webbsida. Väldigt lite av det här är nytt för just Iphone 15 Pro, utan är istället egenskaper som Iphone samlat på sig under de senaste åren och som nu samlats i denna, den senaste utgåvan.

Ny generation systemchipp

Allra hetast, i betydelsen helt nytt är det nya systemchippet, titan-ramen samt att telefonen numera har en åtgärdsknapp du själv kan välja vad den ska göra och att du laddar med usb-c istället för Apples egna gamla lightning-kontakt. En annan sak som skiljer denna telefon från många andra är det Apple kallar den dynamiska ön och som introducerades i förra årets Pro-modeller. Den här dynamiska ön är en svart yta i skärmens topp och som omsluter de två skärmhålen för selfiekamera och funktionerna för ansiktsigenkänning. Den här svarta ytan kan expandera och används då för att visa information. Ett år efter att konceptet introducerades är det fortfarande väldigt få appar som använder funktionen. Tanken är heller inte att dynamiska ön ska ta över funktionen appnotiser har, utan här ska bara information du vill ha ständigt tillgänglig visas. Det gäller såväl tillfällig information, som mer stadigvarande.Inkommande samtal visas här istället för att ta över hela skärmen, laddningsstatus och anslutning av Airpods visas här när du tar på dig lurarna, musik som spelas )avsett app) visas här och om du till exempel beställer en taxi från Uber eller laddar upp en story till Instagram kan du följa förloppet i den dynamiska ön.

Den dynamiska ön är alltså inte ny. Nytt är däremot det Standby-läge som introduceras i och med IOS 17 och som gör sig extra bra i Iphone 15 Pro av flera anledningar. Precis som föregångaren och de flesta Android-telefoner som säljs har Iphone 15 Pro Always on display. Det innebär att telefonen även när den är i viloläge kan visa viktiga uppgifter som tid, datum, notiser och liknande i skärmen. Den gör det på ett energieffektivt sätt eftersom skärmen kan växla mellan att uppdatera skärmbilden enbart en gång per sekund upp till 120 gånger per sekund. När inte mycket händer i skärmen, som när den är i viloläge anpassas uppdateringstakten till det och i fartfyllda spel eller när du scrollar snabbt i en lista anpassas hastigheten till det. Det här gör alltså att skärmbilden inte upplevs oskarp eller hackar vid snabba rörelser och samtidigt att skärmen är energieffektiv när det är att föredra.

Fler fördelar med skärmen

Resultatet är att Iphone 15 Pro känns snabb, men det har alla nya Iphone-modeller som släppts gjort och det är snarast efter ett par år som du kan märka att telefonen blir långsam i takt med att Apple släpper nya versioner av operativsystemet.

Ett annat resultat av skärmens egenskaper är Standby-läget som jag nämnt. Det aktiveras när du laddar telefonen och samtidigt har den i liggande läge. Då visas ett särskilt gränssnitt med stora widgets där du kan se vädret, vad klockan är, laddning, kalender och så vidare optimerat för att skåda på lite avstånd. Läger du telefonen bredvid sängen eller sätter den på ett laddningsställ med Magsafe, Apples magnetiska trådlösa laddning, så får du lite av en klockradio. När du släcker lamporna tonas skärmen ner och blir röd för att inte störa nattsömnen. När jag vaknar mitt i natten och ska se vad klockan är märker jag dock att “Always on”-skärmen inte alltid är på. För att spara batteri kan såväl Always On som Standby-läget stängas av. Always on gör det till exempel om den via din Apple Watch vet att du inte är i närheten, om den känner att telefonen är i fickan eller på andra sätt. För att Standby-skärmen ska tändas på natten måste jag röra lite på mig framför telefonen så i det fallet gissar jag att det är närhetssensorn i telefonen som styr om skärmen är på eller av.

USB-C istället för Apples Lightning-kontakt

Från 15 000 kronor upp till 22 500 kronor kostar Iphone 15 Pro i skrivande stund och priserna brukar inte förändras så mycket över tid. Det tydligaste tecknet på att det här är en påkostad telefon är ramen i titan. Tittar du riktigt nära så är det lätt borstat, men det syns tydligare på närbilder av telefonen än när du använder den i praktiken. Kanterna är inte fullt så vassa som i tidigare modeller utan har en subtilt mer avrundad form och det gör att telefonen känns lite bättre i handen när du inte har ett skal på. I den här ramen så har en del hänt. Förutom att lightningkontakten i botten bytts ut till usb-c så har den gamla skjutknappen för tyst läge ersatts av en åtgärdsknapp med fler funktioner. Som standard är den precis som tidigare knapp för tyst läge, men du kan välja att den istället ska aktivera ett fokusläge, öppna kameraappen, starta ficklampan, en speciell app du väljer själv eller något annat. En möjlighet att använda knappen för direktöversättning ska komma senare, i form av en uppdatering. Tyst läge kan du aktivera i kontrollcentret i telefonen, så den möjligheten finns tillgänglig om du mappat knappen till en annan funktion.

Proffsig kamera för den som inte är proffs

Väljer du att knappen ska öppna kameran så kan du använda samma knapp för att trycka av sedan, men för det fungerar ju även volym-knappen. Kamerorna i Iphone har sedan länge etablerat sig i toppsegmentet och även om Iphone 15 Pro inte gör några extrema avancemang där så försvarar den sin position. Apple vidhåller att foto med mobilen ska vara snabbt och enkelt så här finns inget proffsläge med manuella inställningar. Det överlåter Apple istället till tredjepartsappar. Här finns dock en hel del annat. Iphone 15 Pro har tre gångers optisk zoom. Vill du ha mer så hänvisas du till årets Iphone 15 Pro Max som fått en strået vassare, fem gångers förstoring. I Iphone 15 Pro som vi testar här kan jag i huvudkameran välja upplösningar från 12 via 24 till 48 megapixel, där de senare ger tydligt bättre detaljrikedom när jag zoomar in i den färdiga bilden för att jämföra. Bilder i nattläget sparas dock alltid i 12 megapixel för att använda hela sensorn för att ta in så mycket ljus som möjligt.

Apple förpassar alla dessa inställningar till inställningsmenyn i telefonen så det är mer en inställning du gör som standard än något du ändrar bild för bild. 48-megapixel-läget är till skillnad från tidigare nu även tillgängligt med bildformatet HEIF, vilket gör bilderna betydligt mindre utrymmeskrävande, ungefär 5 megabyte istället för 75 megabyte i Pro RAW-format.

Apple Iphone 15 Pro

Iphone 15 Pro gör det enkelt att ta bra bilder. Porträtt är nu tillgängligt i vanliga foto-läget och så fort kameran upptäcker ett ansikte (eller en hund eller katt) och signalerar det så sparas djupinformation i bilden, vilket gör att du i efterhand kan aktivera porträttläge i bilden. Utan alltså att ha valt det i fototillfället. För video är Iphone vidare i absolut toppklass och mjukvara som Imovie gör det enklare än i någon mobil att faktiskt skapa något bra av de där filmerna från semestern eller vad det nu är du filmat.

Trots de nyheter som Iphone 15 Pro faktiskt introducerar är det mesta sig likt för dig som redan använder en tidigare Iphone. Apple portionerar ut nyheter så Iphone 15 Pro är på inga vis någon revolution. Däremot förpackar den funktioner på ett sätt som gör den till en självklar toppmodell på alla områden egentligen utom när det gäller snabbladdning.

Frågor och svar

Hur snabb är laddningen?

Övergången till usb-c har tyvärr inte bättrat på den och Apple ligger efter många konkurrenter när det gäller snabbladdning. Telefonen laddas från noll till 50 procent på ungefär en halvtimme. Batteritiden sedan gav mig under en relativt vanlig dag under testperioden kapacitet från 06 till 22, alltså 16 timmar.

Är telefonen tåligare?

Glaset både fram och bak är samma som de senaste åren, Apples Ceramic Shield-glas, men skulle glaset på baksidan trots det gå sönder så är den interna strukturen omdesignad så att det är betydligt billigare att laga nu än i tidigare modeller.

Något annat nytt som det inte pratats så mycket om?

Ett nytt, uppdaterat Ultra Wideband-chipp, ett sånt som sitter i Airtags, gör att du kan hitta vänner (om de också har nya Iphone) i Hitta-appen samt nya Apple Watch om du har en sådan med ännu bättre precision.

Ett alternativ: En billigare Iphone

Mest pengar kan du spara på att köpa en begagnad Iphone, men skillnaderna mot den billigare Iphone 15 är i år ovanligt små i alla fall på kamerasidan, eftersom den kan använda sin kamerasensor för 2x zoom.

Testbild

Det mesta sköts automatiskt och du behöver bara trycka av för att få bra bilder i snart sagt alla situationer.

Testbild, Iphone 15 Pro