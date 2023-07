Test: Creative Outlier Free Pro – benledning och smarta funktioner

Betyg: 7/10 Smarta funktioner, hyfsat ljud Lite knepiga kontroller, tunt ljud

Men varför benledning? Och vad är det? Jo, det är alltså ett annat sätt att placera det uppspelade ljudet i ditt huvud jämfört med vanliga hörlurar som har ett par öronsnäckor. Här färdas ljudet in i ditt huvud via vibrationer som leds in via kindbenet. Det betyder att hörluren inte täcker örat på något sätt och du har full tillgång till dina hörselorgan för att höra omgivningen. Creative Outlier Free Pro består av två krokar som hängs på öronen och binds samman av en gummibelagd titanbåge som går runt baksidan av huvudet. Kroken man hänger över örat avslutas med en liten klump från vilken vibrationerna kommer. Bakom örat på höger sida sitter en liten manöverpanel som består av tre knappar.

Bra för aktiva

Creative riktar sina Outlier Free Pro främst mot de som vill ha ett par hörlurar när man tränar. Något som kan vara lämpligt eftersom de väger lite, sitter bra och, som sagt, inte stör dina öron. Perfekt när du är ute och tränar i miljöer med trafik eller om du bara ibland behöver kommunicera med andra. Outlier Free Pro är också vattentäta så du kan ta med dem till simhallen och använda dem under din simträning, då ska du dock inte missa att stoppa i den medföljande pluggen i mikrofonen för att vatten inte ska läcka in.

Creative Outlier Free Pro fungerar bra för den som till exempel vill lyssna på musik medan man simmar eftersom de har en IPX8-klassning.

“Men,” tänker du då, “min telefon är inte vattentät, den vill jag ju inte lägga bredvid bassängen så att nån kan ta den”. Det smarta här är att det finns 8GB lagring i Outlier Free Pro så du behöver inte ha den kopplad till din telefon för att lyssna på något. Den kan spela upp mp3, flac-, wav- och ape-filer och du laddar in dessa genom att koppla in laddsladden till din dator (funkar med både mac och pc). Simmar du med hörlurarna kan du också använda de öronproppar i gummi som följer med för att slippa vattenljudet i öronen som kan störa ditt lyssnande.

Vill du streama live, eller om du bara har med telefonen, kopplar du hörlurarna till din telefon (som mest kan du koppla upp två källor samtidigt) via bluetooth 5.3.

Smarta funktioner

Du kontrollerar alla funktioner med hörlurarna via de tre knapparna som sitter bakom höger öra. De två sidoknapparna styr volym och låtval (hoppa framåt och bakåt). Mittenknappen används till det mesta genom att trycka ner den olika antal gånger. Det fungerar ganska bra när man får in takten i fingrarna då man måste trycka ganska snabbt. Ibland kan det vara lite rörigt, men fler knappar hade kanske inte gjort saken bättre.

Outlier Free Pro har ett låglatensläge för den som vill använda dem för att titta på videos, detta ska göra att ljud och bild synkar bättre och jag märker en förbättring så det är helt klart värt att använda funktionen om man ska titta på film eller liknande.

De är också kompatibla med Siri och Google-assistenten och via hörlurarnas mikrofon kan du ge kommandon. Något som jag dock upplever som lite negativt är laddsladdens anslutning som är lite flimsig och lätt lossnar om man flyttar på hörlurarna under laddning.

Outlier Free Pro sitter bekvämt och bra, de lossnar inte eller hamnar snett om man springer eller studsar.

Men ljudet då?

Jodå, Creative Outlier Free Pro låter bra för vad det är. Det är inte ett par hörlurar du köper för ljudupplevelsen. Du köper dem för att de ger dig möjlighet att lyssna på musik eller annat i miljöer där du också gärna vill kunna höra, eller i alla fall inte ha saker i öronen. Man tappar ganska mycket bas i ljudet och jag tycker nog att de gör sig bäst med poddar eller andra typer av pratljud, musik blir ganska tunt ljudmässigt, men för applikationen kanske det fungerar bra ändå (dvs vara ute och träna eller röra på sig på andra sätt).

Står du och väljer mellan olika benledarhörlurar så har vi även testat Shokz Openrun Pro, men i Creative Outlier Free Pro får du lite fler funktioner till ett lägre pris och ljudkvaliteten är inte sämre.