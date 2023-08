Test: Huawei Freebuds 5 – Öppna öronsnäckor med ovanligt bra brusreducering

Annons

Betyg: 7/10 Brusreduceringen

Musikljudet Skaver i längden

Batteritiden

När det kommer till true wireless-headset, det vill säga små öronsnäckor som du sätter en i varje öra och som saknar sladd, så finns det två huvudtyper. Dels de som har en gummiplupp du trycker in i örongången, som sluter tätt och stänger ute omgivningens ljud, dels öppna headset som mer hänger i örat och riktar in ljudet i hörselgången samtidigt som omgivningens ljud slipper in. Vilken du föredrar är mycket en smaksak, vilket som känns mest bekvämt, kanske. Gillar du att vara i en tyst bubbla med aktiv brusreducering blir du oftast utan det i öppna lurar.

Huawei Freebuds 5 tillhör undantagen. Efter att Huawei förbjudits att samarbeta med Google har man riktat in sig bland annat på mobiltillbehör, och Freebuds 5 är deras senaste headset, med öppen design och aktiv bullerdämpning.

Imponerande bra bullerdämpning dessutom. Det är inte så att allt omgivningsljud försvinner men mycket av det som kan räknas som regelbundet brus som fläktar och motorbuller filtreras bort ovanligt effektivt för att vara ett öppet headset. Du kan välja om brusreduceringen ska justeras dynamiskt eller vara fast, men även vid fast brusreducering märker jag att den ändras spontant hela tiden med varierande bullermiljö. Det kan ibland ge en lite desorienterande känsla när vissa typer av buller kommer och går.

Formgivningen av Freebuds 5 är originell, som en böjd droppe. Förutom att det sticker ut ger det bra ergonomi. Etuiet är halvstort men har rund form som gör sig bra i fickan. Det är lätt att justera passformen i öronen eller lägga öronsnäckorna i etuiet utan att tappa dem. När de väl sitter i är det också lätt att använda touch-kontrollerna. Förutom att dubbeltrycka och långtrycka för att pausa musiken eller slå av eller på brusreduceringen kan du även dra fingret uppåt eller neråt för att höja och sänka volymen. Däremot finns det få möjligheter att ändra styrningen i appen AI Life som du använder för att justera headsetets inställningar. Har du en Android-mobil finns Appen finns i Play Store på grund av USA:s embargo mot Huawei (Apple har den i Appstore), utan du får ladda ner den separat från nätet. I appen finns bland annat equalizer och du kan se vilka enheter som headsetet är ihopparat med samt vilket det är anslutet till för närvarande. Två enheter kan vara anslutna samtidigt.

Musikljudet är riktigt behagligt, med fin återgivning och ordentlig bas. För den som vill finns det finns stöd för högupplöst ljud, bland annat med Sonys LDAC-teknik. Jag brukar behöva vrida upp volymen i öppna headset för att inte omgivningen ska överrösta men det är ett mindre problem här med den aktiva bullerdämpningen och jag klarar mig med lägre volym och öronen blir inte trötta lika fort. Däremot blir de trötta av att headsetet skaver i längden. Det tillhör inte vanligheterna när det gäller öppna headset, men de sitter också på plats ovanligt stadigt.

Ljudet vid telefonsamtal är strax över snittet. I lugna miljöer är det klart och tydligt, bullrar det i bakgrunden filtreras bullret bort på bekostnad av att även talljudet får reducerad kvalitet. Prassel från papperspåsar och liknande slår också igenom hårt.

Batteritiden är däremot klart under snittet, särskilt med brusreduceringen påslagen. Det kompenseras delvis av att etuiet snabbladdar, så fem minuter i etuiet ska ge ytterligare två timmars speltid, och 20 minuter ger full laddning.

Även om jag personligen föredrar slutna headset tycker jag att Huawei Freebuds gör ett riktigt bra jobb på det hela, och gillar du öppna headset har du tur som har ett så här bra alternativ att välja på.