Betyg Huawei Watch D2: 8/10 Verklig och exakt blodtrycksmätning med manschett

Överraskande smidig och bekväm

Batteritiden

Appen och dess analyser Begränsningar i att svara på notiser

Med ett tryck på skärmen så aktiverar jag klockans blodtrycksmätning och det handlar då alltså om världens första klocka som är certifierad för detta och alltså har en riktig manschett i armbandet, med luftkuddar. Det behövs ingen kalibrering för att mäta blodtryck med Huawei Watch D2, vilket krävs i till exempel Samsung Galaxy Watch.

När jag startar en mätning så känner jag hur armbandet sakta kramar hårdare och hårdare runt min handled och en mätning tar ungefär en minut. Med tanke på att alla tillverkare pratat så länge om nya sensorer och mer avancerade mätningar direkt på handleden, känns det exalterande att det nu faktiskt är här. Jag kan både välja att göra manuella mätningar och att löpande mäta under hela dygnet. Då får jag återkommande påminnelser att själv mäta under dagen och sen på natten när jag sover så mäter klockan på egen hand utan min inblandning.

Just på natten är jag inför testandet orolig för att klockan ska vara skrymmande, givet att den har så många mätfunktioner, men den oron visar sig obefogad. Visst är Huawei-klockan tydligt tjockare än exempelvis Apple Watch (ca 15 mm tjock jämfört med Apple Watch series 10 vilket är den tunnaste Apple Watch någonsin som mäter 9,7 mm) men den glider ledigt in under skjort- och tröjkanten och stör inte alls ens när jag sover med den.

Annons

Klockan har luftkudde i armbandet

För att testa hur exakt mätningen faktiskt är så går jag till mitt närmaste apotek och betalar 70 kronor för att göra en professionell mätning. Apotekets utrustning kommer i en liten väska och det är fascinerande att tänka att motsvarande all den tekniken finns i klockan. Där får jag först sätta mig på en stol och vänta i tio minuter, för att det ska bli en mätning under vila, och sedan både innan och efter den professionella mätningen mäter jag med klockan. De värdena stämmer, så min bedömning är att klockan gör ett riktigt professionellt jobb. En stor fördel med att ha blodtryckmätning alltid med sig är ju att man kan göra mätningar när man vill och ofta, då för att få en mer rättvis bild än från enstaka besök på apotek eller vårdcentral.

Annons

Utöver blodtrycksmätningen så klarar Huawei Watch D2 även en lång rad andra hälso- och träningsdata. Jag mäter så klart sömn och såväl promenader som löprundor med klockan och med ett tryck kan jag göra en samlad mätning av olika hälsodata som blodsyresättning, stelhet i artärerna, puls, ekg med mera. Då får jag en samlad hälsorapport i form av en pdf-fil som jag kan dela och allt sammanställs så klart i appen i telefonen.

Precis som Huaweis övriga klockor fungerar den här med både Android och med Iphone. Du får aviseringar från telefonen som du då kan läsa i klockan men däremot så saknas möjligheten att till exempel streama Spotify och blippa betalningar i butik. Dessutom är möjligheten att svara på aviseringar i klockan begränsad om du har Android och saknas helt om du kör Iphone. Huawei Watch D2 briljerar helt enkelt på andra områden.