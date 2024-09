Test: JBL Tour Pro 3 – Lyxheadset späckat med funktioner

Betyg: 8/10 Kan användas som Bluetooth-adapter

Styrning med etuiet

Funktionsrik

Brusreduceringen Kunde sitta bättre i örat

Priset

Halvdant samtalsljud

Redan när man öppnar förpackningen får man känslan att JBL Tour Pro 3 är ett headset med extra allt. Vi får fem storlekar på gummipluppar till öronsnäckorna, plus ytterligare ett par i minnesskum för den som föredrar den typen. Vi får också tre sladdar, en med USB C i bägge ändar, en med vanlig USB i ena änden och en med USB C till 3,5 mm. Etuiet är också ovanligt stort och tungt, men så har det också en egen skärm där du kan styra många av headsetets funktioner. Etuiet fungerar också som bluetooth-adapter. Om du använder sladden med 3,5 mm-uttag och kopplar ihop etuiet med valfri analog ljudkälla så kan du alltså använda ditt headset även till ljudkällor som saknar Bluetooth. Förutom gamla analoga stereoanläggningar är tänkbara användningsområden musikinstrument som elpianon och flygplansunderhållningen. Konverteringen adderar tillräckligt lite fördröjning för att behålla bra läppsynk och för att du ska höra att du spelar i rätt takt..

Ändå är 3500 kronor väldigt mycket för ett true wireless-headset, och du måste verkligen vara intresserad av tillräckligt många av de funktioner jag redan nämnt och kommer att nämna för att det ska vara värt slanten.

Ljudkvaliten inte huvudpoängen

JBL Tour Pro 3 kan nämligen inte sägas vara ett audiofilheadset. Jag säger inte att musikljudet låter dåligt, och vill du ha högupplöst ljud finns det stöd för LDAC-överföring till Androidmobiler, men det ger inte heller direkt någon wow-känsla som en del andra headset i prisklassen ger. Basen är en smula överdriven men vill du ha mer naturligt ljud finns det en färdig equalizerinställning för det. Equalizern kan du komma åt antingen via appen eller via etuiets skärm.

Det finns alltså tre sätt att kontrollera headsetets funktioner. Dels via touchkontrollerna på öronsnäckorna, dels via JBL:s app, och dels via pekskärmen på etuiet. Pekskärmen hamnar någonstans mittemellan, du kommer åt en del funktioner du inte kan använda touchkontrollerna till, men inte alla inställningar som finns i appen. Du sveper mellan olika funktioner, eftersom skärmen är liten ryms det bara en i taget. Så det kan bli mycket svepande. för att hitta vad du letar efter. Du kan själv ställa in vilka funktioner som ska synas på etuiet, så bäst fungerar det om du väljer ut ett lagom stort antal som du kan svepa mellan.

Trots det stora antalet gummipluppar har jag svårt att få headsetet att sitta bra, något som jag skulle säga är dess största minus. För att ljudet ska låta bra måste gummiplupparna sluta tätt, men när jag valt en storlek som gör det tenderar de att glida ut ur örat av sig själv, så att jag hela tiden måste trycka till dem för att inte tappa dem.

Riktigt bra ANC

Aktiv brusreducering finns naturligtvis i headsetet, och riktigt bra är den. Du kan välja om brusreduceringen ska justeras efter hur bullrig miljö du befinner dig i och efter hur bra headsetet sitter i öronen, typiskt för headsetets förkärlek för att erbjuda många alternativ. Ett annat exempel är genomhörningsläget, eller rättare sagt lägena. Genomhörning innebär att headsetet använder sina externa mikrofoner för att släppa in mer ljud från omgivningen istället för att filtrera bort det. Bra till exempel om du vill vara uppmärksam på trafiken, eller ska betala i kassan. Fast JBL skiljer på dessa två situationer med ett genomhörningsläge och ett talk-throughläge. Jag tycker genomhörningsläget duger bra, i pratläget förstärks tal från omgivningen ytterligare men det låter mer artificiellt.

Samtalsljudet imponerar inte särskilt, i lugna miljöer går det bra att föra samtal även om jag hörs lite burkigt för den jag talar med. Så fort det är omgivande buller filtreras det bort men samtidigt försämras talljudet så att det rätt snabbt blir svårt att föra samtal.

Vill du komma åt alla funktioner behöver du som sagt installera JBL:s app i mobilen. Där hittar du bland annat passformstest där du kontrollerar om öronplupparna sitter bra, du kan slå på surround sound med eller utan huvudspårning, en modefunktion som de flesta headset har nu, men som jag är osäker på om folk faktiskt använder. Här finns fullt stöd för Auracast, vilket bland annat kan användas till att dela ljud vidare till ett andra headset, så att ni till exempel kan vara två personer som tittar på film med headset. Equaliser finns som sagt, och det finns även ett hörseltest som kan användas till att ställa in en specialanpassad equalizerinställning för den som börjar bli lite äldre och tappar de högre frekvenserna. Du kan slå på en funktion för samtal där du har den ena öronsnäckan i örat och håller i den andra och talar i den som om den vore en mikrofon. Du kan slå på en funktion som gör att ljudet justeras så att det blir samma återgivning oavsett volym, med mera med mera.

Om man skalade bort alla dessa extrafunktioner och bara såg till musiklud, talljud och brusreducering skulle JBL Tour Pro 3 vara ett helt okej headset men väldigt dyrt. Specialfunktionerna adderar det extra som behövs för att motivera priset, och som också gör att headsetet sticker ut i mängden.