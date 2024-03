Test: Nothing Phone 2a – Kaxig utmanare

Annons

Hela Nothing har sedan starten haft ett tydligt fokus på design och prispress. Inte heller bolagets tidigare telefoner, som får ses befinna sig i undre delen av flaggskeppsklassen har erbjudit den bästa, snabbaste hårdvaran. Det är alltså i det sällskapet man ska se på Nothing Phone 2a. Nu ska priset pressas ytterligare och förhoppningsvis med smarta kompromisser ge kunderna det de vill ha.

Jag återgav inledningsvis att det kan vara lätt att göra en bra, lite billigare telefon. Utöver Nothings lite kaxiga attityd i ämnet kan man basera en sådan utsaga på att flaggskeppsmobilerna inte utvecklas i samma takt som tidigare. Samtidigt har prestandan när det gäller kamera, processorkraft och annat ökat i mellanklassen så att de flesta av oss faktiskt klarar oss bra med en sådan telefon. Det är ganska få som verkligen måste ha en flaggskeppstelefon för att bli nöjda i vardagen och tillverkarna av de dyraste mobilerna lyckas inte alltid tydligt visa vad man faktiskt ska med all den processorkraften till.

Ärliga prioriteringar

Att en enklare telefon räcker långt speglas i Nothing Phone 2a och jag tycker att tillverkaren gör många bra prioriteringar. Du får en stor amoled-skärm med 120 hertz uppdateringstakt, du får dubbelkamera på baksidan med huvudlins och vidvinkel. Ingen mer eller mindre meningslös makrokamera som finns där mest för att tillverkaren ska kunna skryta på pappret med antalet kameror mer än om vad de faktiskt bidrar med. Det här har Nothing-grundaren Carl Pei påpekat inför lanseringen, att många konkurrenter på ett oärligt sätt ägnar sig åt.

Kommer i svart eller vitt

Två tydliga prioriteringar Nothing gjort är att vi får plastbaksida istället för glas i telefonen och genom den plasten ser vi Nothings karakteristiska design och deras Glyph-gränssnitt. Här har telefonen alltså fått ärva mycket av dyrare modeller. Att det är plast istället för glas märker nog inte många och om du märker det så är det snarare en fördel än en nackdel för att det drar ner vikten och gör risken för sprickor lägre. Mest en fördel alltså.

Nothing Phone 2a följer i grunden samma mönster som andra mobiltillverkare. Nya funktioner introduceras på en dyrare telefon och sipprar sedan ner i möjlig bantad form även till billigare modeller. Därför får vi alltså designen och därmed omsorgen om detaljer i såväl hård- som mjukvara. Det kostar ju inte, när de väl gjort den initiala investeringen, att låta de fördelarna komma fler än bara de dyraste modellerna till godo. Samtidigt gör det att Nothing Phone 2a sticker ut i sin prisklass.

Gränssnittet Glyph som är lysdioder på baksidan har intentionen att låta dig se vad som händer med telefonen utan att behöva sitta försjunken och stirra i skärmen. En liten tillverkare som Nothing har svårt att locka särskilt många appar att utnyttja det här, men väntar du på din Uber kan du följa det i ljusen och nyligen adderades även stöd från Google Kalender.

Lampor i ny form

Glyph är ett exempel på hur Nothing lyckas med att få hård- och mjukvara att samspela och just mjukvara har Nothing utvecklat märkbart sedan deras första telefon. När jag startar telefonen för första gången så får jag välja antingen ett rent Android-gränssnitt, eller ett särskilt avskalat Nothing-gränssnitt där alla ikoner är enhetligt monokroma, för att precis som Glyph- motverka att du använder telefonen mer än nödvändigt. Att du är mer närvarande i verkligheten helt enkelt.

Telefonen som kamera

Kamerorna i Nothing Phone 2a bevisar som många andra telefoner i samma prissegment att även de räcker långt. Som så mycket annat samarbetar även här hård- och mjukvara och särskilt inom foto får ju mjukvaran, bearbetning och algoritmer allt större betydelse. Tar jag en bild och sedan öppnar den direkt i galleriet tar det 2-3 sekunder av “bearbetas” innan jag får se hur bilden faktiskt blev.

Mitt grundintryck av kamerorna är att de ger bilder med fin dynamik och det är särskilt tydligt i utmanande ljusmiljöer där flera ljuskällor, spotlights och kontrastrika motiv kontraster ska avbildas. Då gör telefonens HDR-läge ett bra jobb och de bilderna gör sig särskilt bra sedan på skärmen, med naturtrogen återgivning. Du får ingen optisk zoom, men i kameraappen finns det snabbläge för 2 gångers förstoring och det går att zooma ända upp till 10 gångers förstoring. Jag tycker att jag får användbara bilder upp till cirka fem gångers förstoring om det är ett välbelyst motiv, är ljuset sämre blir också detaljåtergivningen snabbt sämre.

Prestandan begränsad

Tittar vi till slut på prestandan så är det få saker som visar på att Nothing sparat in på den. Jag tänker då på att systemet är väl anpassat för att rulla fint. Att sköta bankärenden, surfa, kolla sociala medier och nyheter är så klart inga som helst problem. Jag märker egentligen bara begränsningar när jag utsätter telefonen för mer grafikkrävande och beräkningstunga appar, som spel och rena prestandatest. Då märker jag snabbt att prestandan som levereras är kanske hälften eller i vissa grafikintensiva sammanhang mindre än så jämfört med ett flaggskepp, men så är heller det här varken en flaggskeppstelefon eller en dyr telefon. Och det lyckas Nothing med. Att göra en verkligt väldesignad telefon som inte är fullkomlig, men som har väl avvägda kompromisser som gör den bra och prisvärd för de flesta.

Frågor och svar:

Följer laddare med?

Nä det gör det inte. Telefonen kan laddas upp med snabbladdning i 45 W, men har inget stöd för trådlös laddning.

Vad tillför Nothing OS?

Det är en bra mix av valmöjligheter. Du kan få ett rent Android-gränssnitt eller ett extra avskalat, närmast monokromt gränssnitt med svartvita ikoner genomgående. Oavsett slipper du onödiga appar. Nothing bygger i grunden på Android och lägger inte till något onödigt.

Hur många uppdateringar?

Nothing lovar tre års systemuppdateringar av Android och fyra års säkerhetsuppdateringar.

Ett alternativ

Google Pixel 7a är en av de främsta konkurrenterna. Samsung Galaxy A54 kan också vara ett attraktivt alternativ.

Kameraexempel

Kameran ger bra färgåtergivning, särskilt i situationer där HDR-läget får jobba.