Test: Nothing Phone 3a och 3a Pro – Prisvärda och karismatiska

Betyg Telefoni & Data 7/10 Media & Skärm 8/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 76% Skärmen Bra kameror för priset Kul design Stor och klumpig

Nothing är en brittisk mobiltillverkare grundad av Carl Pei, som tidigare var med och startade Oneplus. Från Oneplus känner man tydligt igen attityden och fokus på marknadsföring, men Nothing satsar ännu mer på att sticka ut rent estetiskt, i formgivningen av produkterna och i mobilernas användargränssnitt. I en tid där mobilerna dels blir allt mer likriktade till utseendet, dels det blir svårare att konkurrera med funktioner, känns det som en rimlig prioritering.

De första mobilerna i brittiska Nothings tredje generation är mellanprismobilerna Nothing Phone 3a och 3a Pro, med ett rekommenderat pris på mellan 4290 och 5790 kr. De två modellerna är så lika varandra att vi testar dem tillsammans.

Oavsett vilken modell du väljer får du en 6,77 tum stor och ljusstark Oledskärm. Skärmen kan lysa med upp till 1300 nits i direkt solbelysning och 3000 nits när den visar HDR-film. Den har också en uppdateringsfrekvens på 120 hertz som svarar snabbt och följsamt i de flesta appar även när den är inställd på dynamisk uppdatering. Det är en utmärkt skärm värdig en betydligt dyrare mobil och min enda invändning är att den automatiska ljusstyrkan ställer sig på lite för mörkt för min smak i inomhusbelysning så att jag hela tiden vrider upp den lite.

Stor men kul

Stor skärm innebär också stor telefon. Det innebär särskilt Nothing Phone 3a Pro som har en rejält utskjutande rund kameraö på baksidan. Kamerauppsättningen är den huvudsakliga skillnaden mellan de två modellerna, och den vanliga Nothing Phone 3a har en betydligt mindre och mindre utskjutande kameraö. Övriga skillnader är olika färgkombinationer, att Nothing Phone 3a säljs med 8/128 eller 12/256 GB minne medan 3a Pro bara säljs med 12/256 GB, och att bara Pro-modellen har stöd för esim. Både priset och formatet talar alltså för den billigare 3a, medan Pro-modellen har kamerauppsättningen till sin fördel.

Det är utseendet som är det som mer än någonting annat särskiljer Nothings mobiler från konkurrensen. Nothing Phone 3a och 3a Pro har en greppvänlig ram som sägs vara i aluminium men i så fall täckt med greppvänlig plastfärg, och en genomskinlig glasbaksida där man ser skruvar och en del av elektroniken innanför. Den Nothing Phone 3a Pro vi fått låna är i grått med silverdetaljer medan Nothing Phone 3a har vit ram med svartlackade knappar vilket faktiskt är riktigt effektfullt. Bägge modellerna finns även i svart, och 3a dessutom i blått.

Föregångaren Nothing Phone 2a hade plastbaksida och ett S-format mönster som mer var dekoration men på Nothing Phone 3a är det faktiska ledningar vi ser genom glaset, lagda i ett estetiskt tilltalande mönster. Det är riktigt coolt och ger telefonen karaktär.

Under glaset finns också Glyph-gränssnittet, tre böjda lysdioder placerade runt kameraön. Glyph har funnits sedan den första Nothing Phone och är förutom att vara estetiskt tilltalande tänkt att fungera som en form av aviseringslampa. Du kan alltså ha olika blinkande mönster för olika appar och inkommande samtal, och om du till exempel slår på en timer tänds en av dioderna delvis och nedräkningen syns som en krympande stapel. Du kan komponera dina egna glyph-blinkningar, och låta lamporna blinka i takt till musiken.

Det här är ju lite kul på pappret, men det är framsidan på mobilen du använder till vardags, när du tittar på skärmen ser du varken den snygga baksidan eller Glyph-lamporna.

Nothing har en tanke är att du ska lägga mobilen med skärmen neråt när du inte använder den. Om man vill kan då ljudlöst läge aktiveras så att glyph-gränssnittet blir det enda sättet aviseringarna märks. Det har dock andra nackdelar. Nothing Phone kommer med ett förmonterat skärmskydd, men det börjar bli lite repigt efter bara ett par dagars användande när man lägger ifrån sig mobilen med skärmen nedåt.

Chipsetet i telefonerna är Snapdragon 7s Gen 3, ett chipset som levererar prestanda som känns rimlig för prislappen. Man märker att det inte är en toppmodell på att telefonerna ibland behöver en stund på sig att ladda nya appar eller webbsidor men för de flesta användningsområden känns telefonerna aldrig sega.

Monokromt gränssnitt

Fokus på utseendet går igen i användargränssnittet Nothing OS 3.1 med sin minimalistiska och monokroma formgivning. Du kan själv påverka hur startskärmarna ser ut men om du använder systemet som Nothing tänker sig det får du konokroma ikoner till apparna utan text under. Det är förvånansvärt svårt ibland att avgöra vilken app som är vilken utan vare sig färg eller text, men visst ser det coolt ut. Det hela kompletteras med olika widgetar i gammaldags monokrom lysdiodstil för till exempel väder, skärmtid, batteri med mera. Nothing OS 3.1 har fått flera widgetar och totalt finns det nu 18 att välja på i systemet utöver de som hör till olika appar.

Det vore inte en ny mobiltelefon 2025 om den inte hade någon form av innovation inom artificiell intelligens. Nedanför av/på-knappen sitter en ny knapp kopplad till AI-funktionen Essential Space. Trycker du en gång på knappen tar du en skärmdump, som du kan lägga till en text- eller ljudanteckning till. Långtrycker du startas en diktafonfunktion. Det du på så sätt sparar hamnar i appen Essential Space som kommer att analysera text, ljud och bild med AI för att sammanfatta vad det hela gick ut på. Om du till exempel skärmdumpar en filmreklam och talar in boka biljetter kommer appen att kunna förstå att du vill boka biljetter till den filmen och skapa en påminnelse om det.

Till att börja med kan vi konstatera att knappens placering bredvid av/på-knappen inte är helt lyckad. Trots att Nothing ansträngt sig för att ge knappen ett annat utseende och form som känns tydligt blir det väldigt många oavsiktliga skärmdumpar när man bara vill tända eller släcka mobilens skärm.

Nothing kallar funktionen för en betaversion, vilket kan ursäkta en del barnsjukdomar. Svenska stöds inte som språk, men åtminstone en gång tolkas min engelska som franska. När jag säger till mobilen (på engelska) att påminna mig imorgon om att jag ska handla och tvätta, så skapas mycket riktigt en checklista i Essential space för uppgifterna, och dessutom konstaterar appen att jag behöver en inköpslista på vad jag ska handla också. Men att ha detta bland diverse skärmdumpar ger ett något virrigt intryck. Så här långt i betastadiet skulle jag kalla funktionen lovande snarare än användbar här och nu.

En annan AI-funktion är vad man kallar smart applåda, som innebär att appar kan identifieras efter kategori och sorteras. Jag tycker dels det blir visuellt rörigt, dels kan kategorierna kännas rätt intetsägande, som verktyg, produktivitet, företag och livsstil.

Både Nothing Phone 3a och 3a Pro har tre kameror på baksidan; huvudkamera, vidvinkelkamera och telekamera, men bara vidvinkelkameran på 8 megapixel är densamma mellan de två modellerna. Huvudkameran på bägge modellerna är på 50 megapixel men Nothing Phone 3a Pro har en kamerasensor med dubbelt så stor så kallad “full well capacity”, vilket innebär bättre upplösning på ljusskalan och potentiellt bättre mörkerbilder. Även telekameran är på 50 megapixel på bägge men den vanliga modellen har två gånger optisk zoom medan 3a Pro har periskopzoom med 3 gångers optisk zoom. Bägge modellerna ska utnyttja telekamerans höga upplösning till att ge 4 respektive 6 gångers zoom med bibehållen skärpa, och vid högre zoom används AI för att skärpa upp bilderna ytterligare.

Ambitiösa kameror

På pappret är kamerauppsättningen i Nothing Phone 3a Pro en av de mest ambitiösa vi har sett i en mellanprismobil. I praktiken har jag dock märkligt svårt att få någon glädje av de bättre kamerorna i Pro-modellen. I min kamerajämförelse klarar sig huvudkameran bra i de flesta situationer både för Pro-modellen och vanliga 3a. Ibland är den ena bättre, ibland den andra. Pro-modellen får dock lite överexponerad känsla med bleka bilder ibland, något som känns som ett kalibreringsproblem som kan komma att åtgärdas i en programuppdatering framöver. i mörker är Pro-modellen bättre, ibland men inte alltid.

När det gäller zoom finns det ett intervall på 3-6 gångers zoom där Nothing Phone 3a Pro är märkbart bättre, men skillnaden är samtidigt inte dramatisk. I gengäld tar Nothing Phone 3a bättre bilder med två gångers zoom. Jag tycker inte jag märker av utnyttjandet av den högre sensorupplösningen, en bild tagen med 6 gångers zoom med Nothing Phone 3a ser inte skarpare ut än en bild tagen med tre gångers förstoring som jag zoomat in till 200 procent i ett bildbehandlingsprogram. I praktiken tycker jag att Nothing Phone 3a tar användbara bilder i upp till 10 gångers zoom och 3a Pro upp till 20 gånger.

Med allt detta sagt har båda modellerna riktigt bra kamerauppsättning för prislappen. Jämför jag med en Samsung Galaxy S25 är Samsung något bättre på dagsljus men sämre i mörker och med zoom, och då jämför jag ju med en mobil som kostar närmare det dubbla.

Batteriet är på 5000 mAh i bägge utförandena och de kan laddas med upp till 50 watts laddhastighet vilket ska ge 50 procent på 19 minuter. Laddare följer dock inte med utan måste köpas till. Enligt Nothing ska telefonerna tack vare det nya chipsetet ha märkbart bättre batteritid än föregångaren, och vi får också utmärkta resultat i vårt test av telefonernas skärmtid. Även standbytiden upplever jag som god.

Priset är alltså 4290 för Nothing Phone 3a med 8 gigabyte arbetsminne och 128 gigabyte lagring. Det är ett utmärkt pris men minneskortplats saknas så du kan behöva lägga ytterligare 500 kronor på att få 12/256 GB. Även till detta pris ger telefonen utmärkt värde för pengarna. Betalar du sedan ytterligare en tusenlapp får du Pro-varianten, men jag kan inte riktigt se att vinsten med kamerorna är värt det, och dessutom blir telefonen klumpigare.

Frågor och svar

Har telefonerna trådlös laddning? Nej, det har man valt bort, vilket är rätt normalt för prisklassen.

Är de vattentäta? Inte riktigt, skyddsklassen är IP64 vilket innebär att de tål regn och vattenstänk men inte att doppas i vatten.

Hur är högtalarljudet? Telefonen har välbalanserade högtalare med tydligt ljud men med nästan obefintlig basåtergivning.

Ett alternativ

Galaxy A56 är Samsungs motsvarande modell. Priset är ungefär detsamma och du får samsungs systemversion men ingen telekamera.

Kameraexempel

Kamerorna är bra på bägge telefonerna och faktum är att jag har svårt att se fördelen med kamerorna i den dyrare modellen, ibland blir bilderna tvärtom urblekta. Nothing Phone 3a till vänster 3a Pro till höger.