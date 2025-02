Test: Oneplus Watch 3 – Bästa smartklockan

Betyg Oneplus Watch 3: 8/10 Batteritiden

Googles appar och apputbudet i Wear OS

Bekväm Inget esim-stöd

Jag är förvånad att inte fler klocktillverkare följt Oneplus exempel. Här finns styrkan i Wear OS med Googles appar, möjligheten att använda Spotify och spara musik i offlineläge i klockan, här finns röststyrning och Google Assistant (inte Gemini ännu) men samtidigt betydligt bättre batteritid än andra Wear OS-klockor från till exempel Google själva eller Samsung. Jämfört med Oneplus Watch 2 som kom för ett år sedan är nyheterna rätt få.

Oneplus är ensamma om att erbjuda kombinationen Wear OS och bra batteritid tack vare dubbla processorer och operativsystem, ett kraftfullt och ett batterisnålt som tar över när det tillåts.

Direkt från klockan kan jag svara på till exempel chattmeddelanden med en emoji, med röstigenkänning eller ett litet skärmtangentbord.

Jämfört med Oneplus Watch 2 som kom för ett år sedan är nyheterna rätt få. Watch 3 har samma Snapdragon-chipp för de mer krävande funktionerna, men ett nytt, uppdaterat och batterisnålt chipp för de enklare uppgifterna. Batteriet har också lite högre kapacitet, men det ger inga stora förändringar i batteritid, utan vi får ut ungefär fyra dagar. Däremot får vi lite nya och förbättrade funktioner. Sett till just vad som går att göra har till exempel många av Garmins klockor liknande egenskaper, så Oneplus Watch är inte ensam herre på täppan. Även Garmin har Spotify, träningsmätning och ännu bättre batteritid än Oneplus kan ståta med, men saknar en del annat Wear OS erbjuder.

Det bästa av två världar

Appar som Spotify finns så jag kan lyssna på musik direkt till ett par hörlurar på löprundan utan att ha mobilen med.

Oneplus Watch 3 är onekligen en klocka som kombinerar avancerade funktioner med bra batteritid. Utöver den imponerande kombination som fick oss att gilla Oneplus Watch 2 så mycket har Oneplus nu även lagt till en rad andra egenskaper. En sådan är möjligheten att genomföra en grundlig hälsokoll på bara 60 sekunder. Den här samlade mätningen kommer till klockan först i form av en senare mjukvaruuppdatering, så den finns inte direkt om du köper klockan nu. Just mitt testexemplar har dock fått den här funktionen i förväg så jag redan innan lansering kunnat testa. Hälsokollen inkluderar mätning av puls, EKG, blodsyrenivåer, mental hälsa, handledstemperatur, blodådrornas stelhet och sömnkvalitet. Det senare kräver förstås att du haft klockan på dig över natten. En hel del av de här värdena går även att mäta separat. Blodsyrehalt och puls till exempel kan ju klockan ha koll på löpande, men jag tycker funktionen med en total hälsokoll ändå är användbar eftersom det ger mig ett tillfälle att få allt mätt på en och samma gång. Det hela går till så att jag får hålla ett finger mot klockans nedre knapp och sedan sitta så, stilla med armen vilande mot ett bord i en minut. När det är klart får jag en rapport som även går att skicka vidare i form av en pdf-fil. Alla gånger klarar klockan inte att mäta alla värden. Det kan hända att den klagar på att jag inte suttit tillräckligt still, eller även annars att den ändå inte lyckats mäta något av värdena. Oftast fungerar det, men ibland får jag göra ett nytt försök.

Bättre och mer bekväm när du sover

Vi var som sagt väldigt positiva till föregående klockor från Oneplus, både Oneplus Watch 2 och den billigare Oneplus Watch 2R. Oneplus själva lyfter gärna fram att denna Oneplus Watch 3 fått förbättrad hälsomätning, bland annat på grund av nya förbättrade sensorer och att klockans armband fått ny formgivning så den sluter åt tätare runt handleden. Förutom att det förbättra sensorernas möjligheter att läsa din puls och inte störas av infallande ljus gör det även att klockan känns bekvämare. Jag märker det framförallt när jag sover, för klockan är inte alls så störande då som andra klockor kan vara. Den märks knappt och jag vänjer mig snabbt vid att inte ens lägga märke till den när jag ska somna.

Den roterande kronan, den större, övre knappen på klockan är både en tryckknapp för att göra val och en roterande krona som du kan snurra på för att bläddra i listor eller bland appar i skärmen. Samma koncept som i Apple Watch och det fungerar bra.

Bra precision i mätvärden

Jag har testat klockan i nästan två veckor och under den tiden givetvis mätt sömn och hunnit med ett par mil löpträning och ett tiotal andra träningspass. Under hela testtiden har klockan givit relevant och trovärdiga mätresultat. Jag nämnde Apple Watch och de gånger jag för jämförelse haft Oneplus Watch 3 och Apple Watch 10 på varsin arm under ett löppass har de ofta signalerat kilometertiderna på sekunden samtidigt. Nu är ju Apple Watch inte en praktisk konkurrent till Oneplus Watch 3 eftersom den ena enbart fungerar med Iphone och Oneplus Watch bara med Android-mobiler, men just hälsomässigt håller dess sensorer samma klass. Vilket är hög klass. Tidigare i utmanande situationer med skyskrapor där gps har svårt att hitta position har Apple Watch slagit Wear OS-klockan Samsung Galaxy Watch Ultra med besked.

Appen som sköter inställningar och hälsopresentation heter Ohealth.

Nu har jag testat Oneplus Watch 3 i Stockholm med få riktigt höga skyskrapor, men i ett jämförande test där jag gick fyra varv runt Hötorgsskraporna vid Sergels Torg i Stockholm gav båda klockorna generellt bra exakthet, dock med felpositionering i början. Det händer ofta med Oneplus Watch 3, dels att den behöver nån halv minut innan den signalerar att den hittat sin position och även då kan positioneringen de första 50 meterna av träningspasset bli fel. Jag tycker dock Oneplus Watch 3 är särskilt bra på att dels upptäcka träningspass, så den frågar när jag går, om jag vill registrera det träningspass den märkt att jag startat. Klockan är även alert att pausa träningspass när jag behöver stanna vid till exempel ett övergångsställe.

Fyra varv runt Hötorgsskraporna får visa gpsens exakthet, här Oneplus Watch 3 till vänster och Apple Watch 10 till höger för jämförelse.

Oneplus Watch 3 har alltså många funktioner, mycket tack vare Wear OS, och de kombinerar det med överlägsen batteritid jämfört med andra Wear OS-klockor. Klockor från till exempel Garmin har fortfarande ännu bättre batteritid och kan erbjuda Spotify, men månag av de övriga Wear OS-funktionerna, som röstassistent till exempel, går du miste om hos Garmin. Alla funktioner hos Oneplus Watch 3 känns dock inte helt genomtänkta eller efterlängtade. En av nyheterna är möjligheten att bläddra mellan videoklipp i kortform på mobilen, men göra det från klockan. Jag provar det.

Bläddra mobilvideos på distans. Oklart varför.

Det bygger på att jag ställer mobilen en bit ifrån mig och lutar den mot något, startar Tiktok eller Youtube Shorts, och sedan växlar video genom att svepa på klockans skärm istället för på mobilens. Det känns som en meningslös funktion, eftersom det är mycket smidigare att faktiskt hålla telefonen i handen när man tittar på den. Lyckligtvis är resten av funktionerna i Oneplus Watch 3 både bättre och mer genomtänkta och det gör den till förmodligen den bästa smartklockan. Oneplus Watch 2R är också ett mycket starkt alternativ tack vare sitt lägre pris och snarlika funktion, om du vill spara lite pengar.