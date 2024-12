Test: Remarkable Paper Pro – Skriv- och ritplatta för dig som föredrar papper

Betyg: 7/10 Skrivkänslan

Norska Remarkable har med sina läs- och skrivplattor nischat in sig på två överlappande målgrupper. Dels de som gillar att rita eller anteckna för hand och som tycker att det inte är samma känsla att skriva med pekpenna på en surfplatteskärm, men som kanske ändå vill ha fördelen av att ha sina bilder och anteckningar digitalt. Remarkables plattor har mer gemensamt med eboksläsare än med vanliga surfplattor men den begränsade funktionsuppsättningen gör man till en dygd genom att hävda att det är en platta som saknar störande distraktioner från appar som pockar på din uppmärksamhet. Den andra målgruppen är alltså de som är lite nyfikna på “digital detox” och vill ha en enhet att arbeta på som inte försöker få dig att göra andra saker hela tiden.

Remarkable Paper Pro är alltså i grunden en surfplatteliknande enhet med en skärm som är en bit mindre än ett A4-papper men större än en boksida. Skärmen är av e-papperstyp, vilket innebär att den visar det som är på skärmen utan bakgrundsbelysning, vilket ger utmärkt läsbarhet i dagsljus. I gengäld är kontrasten inte riktigt lika bra som på en mobilskärm och den uppdaterar mycket långsammare. Det finns en lampa som lyser upp skärmen om du använder den i mörker, men det kan fortfarande vara ansträngande att använda Remarkable Paper Pro i dåligt ljus. Belysningen är ny jämfört med föregående modell Remarkable Paper 2 (som finns kvar i sortimentet som billigare alternativ), och det är även att skärmen kan visa färger, om än rätt bleka sådana om du jämför med en surfplatteskärm.

Få funktioner med flit

Remarkable Paper Pro är egentligen tänkt att ha endast två funktioner, dels att skriva och rita anteckningar, dels att läsa böcker och dokument, och så förstås kombinationer av dessa två, som att stryka under och göra anteckningar i PDF-filer och liknande. Du har alltså ingen webbläsare, inga funktioner för kommunikation, inga appar eller något annat. Som ren fokuspryl är det förstås rimligt, men samtidigt är det en dyr pryl för så få funktioner. Själva plattan kostar 7400 kronor och då ingår pekpennan som är helt nödvändig för att använda plattan, men du vill förmodligen ha ett skyddande fodral också, och kanske den uppgraderade pennan med suddfunktion på bakänden, och ska du verkligen använda plattan till att skriva är tangentbordslocket ett måste. Med dessa tillval är du uppe i över 10 000 kronor. Dessutom vill du förmodligen prenumerera på Remarkable Connect som kostar 39 kronor i månaden eller 390 kronor om året. Utan Remarkable Connect kan du egentligen bara föra över dokument och anteckningar till och från plattan genom att ansluta den till en dator med kabel. Med Remarkable Connect får du en molntjänst som du kan ladda upp och ner filer till via en webbsida eller en app till dator och mobil. Plattan ansluts till Internet via wifi, och du kan även koppla ihop plattan till molntjänsterna Dropbox, Google Drive och Onedrive för att synka den vägen. Remarkable Connect krävs också för att din handskrift ska kunna översättas till maskintext om du vill ha dina anteckningar renskrivna.

Av plattans två funktioner är anteckningsfunktionen klart prioriterad, och utmärkt utförd. Om du trycker på skärmen med fingret ritar du inte utan styr istället plattan med svepgester, men om du använder pennan drar du istället streck och kan rita och skriva. Remarkables skärm har en särskild matt skärmyta som ska ge känslan av att skriva med penna på papper. Jag tycker inte man når riktigt ända fram, men känslan är helt klart närmare papper än glansig skärm, och motståndet gör att det blir lättare att skriva och rita med precision. Jag märker det bland annat på att min handskrift blir mindre än på en surfplatta med pekpenna. Idag kan du köpa matta skärmskydd som du sätter på din surfplatta så den här funktionen är inte unik för Remarkable.

Responsen är snabb och du kan välja mellan ett stort antal pennlägen. Det är skillnad på att trycka hårt eller löst och att hålla pennan rakt eller lutat. När jag skriver för hand reagerar jag på att mina tryck när jag sätter prickar över i, ä och ö inte riktigt tar, men annars är det nära nog som att skriva på papper. Om du gör skisser kommer förstås färgerna väl till hands. Här är inte responsen omedelbar, det du ritar blir oftast först svart innan det du skrivit blinkar till och ändrar till den färg du valt. Det ser lite knasigt ut men spelar nog ingen större roll när man jobbar med plattan. Färgerna är som sagt matta och med en begränsad palett, så det är inte som att göra illustrationer på en surfplatta.

Suddfunktionen är inte lika exakt, den har mer karaktären av att ångra det sista du gjorde, och särskilt om du är illustratör gissar jag att det är begränsande.

Lyxig

Pennan fästs magnetiskt på plattans ena sida där den också laddas. Använder du något av de skyddande locken ligger en rem elegant över pennan och håller den på plats. Över huvud taget känns Remarkable Paper Pro och dess tillbehör välbyggda och lyxiga. Ett plus är batteritiden som utan problem räcker i flera veckor. Planerar du att faktiskt skriva texter på plattan håller tangentbordslocket hög klass och har givetvis svenska tecken.

Den produkt som Remarkable Paper Pro påminner mest om är som sagt e-boksläsaren, och den kan ju också användas som sådan, eller för att läsa och kommentera dokument. Här stör jag mig mer på plattans begränsningar. Skärmen är lite för liten för att jag bekvämt ska läsa dokument i normalt pappersformat, och om jag ska zooma och panorera märks e-pappersteknikens begränsningar, det blir snabbt plågsamt långsamt när sidan ska ritas om, och man får tillbringa flera sekunder i väntan bara man bläddrar till en annan del av dokumentet. Jag saknar också de knappar som eboksläsare brukar ha för att bläddra sidor. Du styr plattan med svepgester på skärmen men jag tycker ofta jag behöver göra gesten flera gånger, om det nu är för att de inte alltid registreras eller för att plattan är så långsam att jag hinner bli otålig. Det här gäller när jag ska ta fram menyer också, och att bläddra fram och tillbaka mellan olika sidor i ett dokument är ingen njutning. Gränssnittet är inte heller alltid särskilt intuitivt, och jag blir ofta tvungen att gå in på webben och söka på Remarkables supportsida för att få reda på om en funktion finns och hur man i så fall använder den.

Mer för skrivande och ritande än för läsande alltså. Du måste nog känna ett bra starkt behov av en störningsfri ritplatta för att motivera ett så högt pris, men gör du det tror jag inte att du blir besviken.