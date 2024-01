Test: Samsung Galaxy S24 och Galaxy S24 Plus – Mycket telefon i liten förpackning

Annons

Med 2022 års modeller hittade Samsung sin nuvarande form för toppmodellerna i Galaxy S-serien, där Galaxy S22 Ultra hade bäst kameror, skärm och även penna, medan S22 och S22 Plus var toppmodeller med lite enklare kameror men kompaktare format. Särskilt standardvarianten är en av de minsta och lättaste Androidmobiler man kan få tag på, men Plus-modellen ger mycket skärm i förhållande till storlek och vikt.

Galaxy S24-serien är tredje generationen i detta format, och man har egentligen inte ändrat mycket sedan Galaxy S22. Det betyder inte att det är svårt att se skillnad på Galaxy S22, S23 och S24, det yttre är tvärtom ett av de områden där förändringarna är tydligast. Jämfört med föregångaren har man övergått till plattare aluminiumram, vilket gör telefonen lite mer greppvänlig. Format och vikt skiljer sig inte nämnvärt mellan generationerna, men man har krympt de mörka ramarna runt skärmen något och fått in en marginellt större skärm.

Som vi nämnt är det främst storleken som skiljer Samsung Galaxy S24 från Galaxy S24 Plus, och därför behandlar vi bägge i samma test. Plus-modellen har samma kamerauppsättning och chipset, och skiljer sig enbart vad gäller skärmen, batteri och vilka minneskonfigurationer den säljs med.

Ljusare skärm

Om vi börjar med skärmen har Galaxy S24 Plus upplösningen 3120 x 1440 pixel på 6,7 tum medan S24 har 2340 x 1080 pixel på 6,2 tum. Skillnaden i upplösning är ingenting du märker om du inte har hökögon. Skärmformatet är 19,5:9, lite mindre långsmalt än på de flesta Androidmobiler, vilket särskilt på den mindre Galaxy S24 gör det lättare att använda mobilen med en hand.

Samsung är kända för sina utmärkta skärmar och det gäller ju även här. Responsen är snabb och den dynamiska uppdateringsfrekvensen är väl integrerad i systemet så att jag aldrig känner att tredjepartsappar får mer eftersläpning i skrollning. Jämfört med föregångarna har man krämat upp den maximala ljusstyrkan i skärmen ytterligare till 2600 nits, vilket framför allt förbättrar läsbarheten i direkt solljus. Som standard är de högsta ljusstyrkorna blockerade men du kan vid ljusreglaget välja att slå på ytterligare ljusstyrka om du inte är nöjd med hur automatiken klarar det.

Samsung Galaxy S24 har stereohögtalare, men de är inte symmetriska och balanserade och det mesta av ljudet kommer från botten. Ljudet är okej men inte fantastiskt. Det gäller även fingeravtrycksläsaren som Samsung insisterar på att ha i skärmen, trots att de inte gör ett bra jobb med det. Man vet att man kommer att få problem med fingeravtrycksläsaren när det är knappt att registreringen fungerar på grund av för många misslyckade avläsningar.

Samma kameror som sist

Kamerorna är på pappret samma som i Samsung Galaxy S22 och S23: En huvudkamera på 50 megapixel, en vidvinkelkamera på 12 megapixel utan autofokus, och en kamera med 3 gångers zoom som är på 10 megapixel men där bilderna av någon anledning förstoras upp till 12 megapixel. När jag jämför med bilder tagna med Galaxy S22 blir resultatet mycket riktigt mer eller mindre identiskt, med några få undantag. Dels har man tweakat färgbalansen lite, så att bilder tagna utomhus med snö på marken inte drar åt det blå utan snön blir verkligen vit. Det andra är att nattläget behöver kortare tid på sig att ta en bild i mörker, och kanske att resultatet också är lite skarpare. Till det kan man tillägga att bilderna man tar nu visas med HDR-färgrymd i Samsungs galleri-app, men inte nödvändigtvis i andra appar om man exporterar bilden.

Kamerorna kan sammanfattas med att de inte är de bästa på marknaden, för det har ju Samsung i sin Galaxy S24 Ultra, men det är en bra allrounduppsättning med fin skärpa och ljuskänslighet, och både zoom och vidvinkel för olika bildutsnitt.

Batterierna i mobilerna skiljer sig förstås åt beroende på storleken. De har marginellt uppgraderad storlek jämfört med förra generationen, men Samsung jobbar också med systemets och skärmens strömåtgång, och i vårt test av skärmtiden får vi förbättringar jämfört med föregående generation som inte är i proportion till batteriets ökade kapacitet. Särskilt Galaxy S24 Plus har utmärkt batteritid, men den som vill ha en kompakt mobil behöver inte oroa sig för att få en dålig batteritid med Galaxy S24 heller.

Snabbladdning är inte riktigt Samsungs grej. Man följer USB Power Delivery-standarden, men Galaxy S24 har en laddhastighet som stannar på 25 watt. Samsung överträffar vad man lovar i laddhastighet och jag får trots allt 60 procents laddning på 30 minuter. Samsung Galaxy S24 Plus har större batteri men också högre maxeffekt på 45 watt, och jag får batteriet laddat till 66 procent på en halvtimme.

Allt fokus på AI

Frågar ni Samsung så är huvudattraktionen med Galaxy S24 artificiell intelligens. Och det stämmer att en stor del av nyheterna finns i systemet snarare än i hårdvaran. Precis som för Googles Pixel-telefoner, en annan plattform där man satsat hårt på AI, kan funktionerna huvudsakligen delas in i språkrelaterade, där svenska inte alltid stöds, och bildförbättring.

Automatisk översättning i realtid är en rätt häftig funktion som finns i flera appar i systemet. För närvarande stödjer den 13 språk där svenska inte är ett, men det är utlovat till senare. Jag testar att föra ett telefonsamtal automatöversatt mellan engelska och tyska. Det blir inte som att föra ett vanligt samtal, översättaren väntar tills den hört att du pratat klart innan den levererar en översättning. Du väljer om det ska vara en mans- eller kvinnoröst och om personen du talar med även ska höra din originalröst. Översättningen transkriberas även till text på skärmen. Det är tekniskt imponerande, och fungerar åtminstone så länge man inte försöker föra för avancerade konversationer. När jag låter översättaren lyssna på en tysk nyhetssändning blir resultatet däremot inte begripligt.

Liveöversättningen finns även som en app, det är ju kanske ett ännu mer realistiskt scenario när du står i en främmande stad där ingen talar engelska och behöver en vägbeskrivning. Även där får du översättningen både som tal och text. Jag provar att be om en vägbeskrivning till en adress, ena gången uppfattar översättaren att det är en adress men stavar fel, andra gången blir hela frågan galen. Man får nog se det som ett hjälpmedel i nödsituationer.

Det finns också rena textfunktioner som inte kräver översättningar, och dessa fungerar även på svenska. Exempel på det är att du kan få en kortfattad summering av en artikel på webben i Samsungs webbläsare (när jag provar på mobil.se fungerar det inte med hänvisning till att sajten har betalvägg, trots att den valda artikeln inte är bakom betalväggen) och i Samsungs anteckningsapp. Jag blir särskilt imponerad av att jag får även några lösryckta stolpar renskrivna till prydlig text, och då skulle jag hellre ha just den funktionen, för när den artificiella intelligensen sammanfattar min anteckning känns det som ett godtyckligt urval ur mina anteckningar.

Samsungs tangentbord har en funktion som låter dig välja ton i konversationer i chatt-appar, oavsett vilken app du använder. Det kanske är användbart i situationer där man känner sig osäker på vad som är formellt sätt att uttrycka sig, men förslaget att slänga in #socialmedia i ett meddelande blir ju bara komiskt.

Bildförbättring med varierande framgång

När det gäller bilder finns bland annat en funktion för att ta bort föremål ur bilden och ersätta med AI-genererat innehåll. Resultatet varierar från kusligt bra till bara kusligt. När vi till exempel provar att ta bort personer runt ett middagsbord blir resultatet vid ett försök inte bara utmärkt, appen lägger dessutom till en stolsrygg av ett slag som den hittat på själv för att det inte ska se tomt ut. När en annan person plockas bort får däremot den som sitter bredvid en arm som ser ut som en förvriden köttig jättemask. Mindre ambitiösa men mer användbara bildförbättringar är möjligheten att ta bort speglingar i glas (funkar ibland men långtifrån alltid) och att du kan visa en film i AI-genererad slow motion trots att den är inspelad i full hastighet bara genom att trycka och hålla på skärmen.

Slutligen kan nämnas att du genom att hålla in hemknappen på skärmen får möjlighet att ringa in något på skärmen, och då görs en slags bildgoogling på det du ringat in. Det påminner rätt mycket om Google Lens, för det mesta blir det en vanlig googling av ett identifierat föremål. Funktionen kommer även i en uppdatering till Google Pixel 8.

Mycket har sagts om chipseten i Galaxy S-serien. Samsung gör egna chipset parallellt med att de använder Qualcomms Snapdragon-chipset, och periodvis har Samsungs chipset varit långsammare. I år har Galaxy S24 Ultra Snapdragon 8 gen 3 medan vanliga Galaxy S24 och S24 Plus har fått Samsungs Exynos 2400. Det låter som ett erkännande att Samsung inte kan leverera lika bra prestanda så de sparar det bästa till Ultra, men faktum är att i våra prestandatester är Exynos 2400 minst lika bra som Snapdragon 8 Gen 3. Att chipsetet är snabbare än i förra årsmodellen är svårt att märka i vardagsanvändning, utan det är väl främst i AI-funktionerna och snabbare nattläge jag märker skillnaden. Samsung Galaxy S24 Plus är marginellt snabbare än vanliga S24 i våra prestandatester vilket kan bero på att det är lättare att kyla av överskottsvärmen i en större mobil.

Att Samsung Galaxy S24 är så lik föregångaren gör att man vet vad man får, och har du någon av de två senaste utgåvorna får du i stort sett samma kamera, lite ljusstarkare skärm och lite bättre batteritid, utöver AI-funktioner vars värde nog är på marginalen. Har du en äldre mobil är Galaxy S24 ett utmärkt val att uppgradera till, oavsett om du föredrar den lite mer kompakta S24 eller större skärm och mer batteri med Galaxy S24 Plus.

Frågor & svar

Är de nya modellerna dyrare? Lägstapriset på Galaxy S24-serien är samma som för Galaxy S23. Ser man längre tillbaka har priset gått upp de senaste åren, men ungefär i samma takt som inflation och växelkurs förändrats.

Är det lätt att hitta de nya AI-funktionerna? Ja och nej. I de flesta fall har Samsung en enhetlig ikon, en symbol med stjärnor i, som återkommer i de appar där AI kan användas, men ibland är den gömd i menyerna och för att ta bort reflektioner i fönster måste man trycka på information om bildfilen i stället för redigeringsfunktionen av någon anledning.

Hur är systemet? Vi känner vid det här laget igen oss i Samsungs trevliga gränssnitt One UI. Version 6.1 innehåller främst AI-nyheter kring språk och bildförbättring.

Ett alternativ

Vill du ha en Android med senaste chipsetet är Oneplus 12 när detta skrivs det främsta alternativet. Du får mer kamera och lagring för pengarna men det är en tyngre och klumpigare mobil.

Kameraexempel

Samsung gillar förstärkta färger vilket gör att snö ibland har sett blå ut. Nu är snön vitare men färgsättningen drar istället nästan åt sepiahållet.

Betyg Samsung Galaxy S24 Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 8/10 System & program 9/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 84% Fakta Samsung Galaxy S24 Allmänt Modell Galaxy S24 Tillverkare Samsung Lanseringsdatum 2024-01-17 Mått 147 x 70,6 x 7,6 mm Vikt 167 g, 83 % Material baksida Glas Pris 11490/12290 kr System Android Systemversion 14 Utlovade systemuppdateringar 7 år Chipset Exynos 2400 Tillverkningprocess 4 nm, 77 % Skärm Mått 6,2 tum, 94 % Upplösning 2340 x 1080 pixel Typ Super AMOLED Maximal ljusstyrka 2600 nits, 146 % Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 102 % Minne RAM-minne 8 GB, 96 % Lagringsminne 128 GB, 256 GB Minneskortplats Nej Batteri Kapacitet 4000 mAh, 82 % Uppmätt videotid 13 tim, 8 min Trådlös laddning Ja Medföljande laddare Nej Maximal snabbladdning 25 W, 52 % Nät GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz 3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz 4g-band Ja, ingen uppgift om band 5g-band Har 5g, ingen uppgift om band Dubbla simkortsplatser Ja Stöd för esim Ja Stöd för Wifi-samtal Ja Kamera Upplösning 50 Megapixel, 10 Megapixel, 12 Megapixel Vidvinkellins Ja Optisk zoom 3x Optisk bildstabilisering Ja Max upplösning, videoinspelning 8K Upplösning på frontkameran 12 megapixel Anslutningar Anslutningskontakt USB Typ C Hörlursuttag Nej Medföljande headsetadapter Nej Bluetooth 5.3 Wifi Wifi 6E Övrigt Tålig Vattentålig IP-klass IP68 FM-radio Nej NFC Ja Stereohögtalare Ja Fingeravtrycksläsare I skärmen Benchmark-tester Antutu 10 1666314, 156 % Geekbench 6: Single-core 2142, 154 % Geekbench 6: Multi-core 6696, 176 % Geekbench 6: GPU 15991, 264 % GFXBench Aztec Ruins Vulkan High 104 FPS, 236 % GFXBench Manhattan ES 3.0 Onscr. 119 FPS, 142 % 3DMark Wild Life Stress Best 14420, 194 % 3DMark Wild Life Stress Lowest 7390, 150 % Google Octane 64711, 181 % Jetstream 2 158,774, 145 % Formatet Prestanda Skärmen Fingeravtrycksläsaren