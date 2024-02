Test: Samsung Galaxy S24 Ultra – Den främsta toppmodellen

Annons

Betyg Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 9/10 System & program 9/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 9/10 Totalbetyg 88% Skärmen Mångsidig med penna Vissa smarta AI-funktioner Saknar svenskt stöd för flera AI-tjänster Ai som inte helt går att lita på Dyr

Låt mig börja med det jag tycker är det absolut bästa med Galaxy S24 Ultra och det är varken kamerorna, AI-funktionerna eller möjligheterna pennan ger. Det är istället skärmen. Samsung har så länge jag kan minnas varit mästare på skärmar och det gäller även här och nu. Utöver det vi sett i Samsungs skärmar tidigare adderas i S24 Ultra flera utmärkta egenskaper. Mest påtagligt är att den skyddas av Gorilla Glass Armor som både gör glaset tåligare, mer repsäkert och framförallt att det reflekterar mindre infallande ljus. Det här gör att Galaxy S24 Ultra jämfört med alla andra mobilskärmar ger riktigt bra läsbarhet även utomhus och det även tack vare exceptionell ljusstyrka när det behövs. I normalläget inomhus är inte ljusstyrkan exceptionell, men så fort jag befinner mig i starkt ljus reagerar telefonen och ökar styrkan. Du kan även manuellt aktivera högre ljusstyrka, men det drar så klart batteri. Autoläget är att rekommendera eftersom det fungerar utmärkt.

Såväl färgåtergivning som skärpa och detaljrikedom i skärmen är lysande den med och tittar vi på skärmen i sig är den dels helt platt, utan rundade kanter. Därmed har Samsung alltså i praktiken avvecklat den Edge-display de själva introducerade, men skärmen kallas fortfarande just Edge Display och funktionen med genvägar du kan dra in från kanten finns fortfarande där. Stödet för Always on display finns också och det har utökats, så att du nu kan se mer av innehållet även när telefonen är i viloläge. Det går att utöver tid, datum, aviseringar och så vidare även visa bakgrundsbilden i lite neddimmat utförande utan att det för den skull drar mycket extra batteri. Jag väljer dock den gamla layouten med bara mörk bakgrund och de viktigaste uppgifterna tillgängliga i viloläget eftersom jag tycker det drar mindre uppmärksamhet till sig.

Hur som helst. Skärmen är inget mindre än förstklassig på alla vis.

Flera nya AI-drivna tjänster

Samsung Galaxy S24 Ultra, och även dess billigare systermodeller, introducerar en rad olika AI-tjänster. Det har Samsung varit tydliga med att lyfta fram givet dagens hype i ämnet. När jag testar dessa i praktiken så är den faktiska nyttan varierande och kanske inte en helt nya era i mobiltelefonens historia som Samsung vill få det till.

Den häftigaste AI-upplevelsen får jag när jag ringer samtal till personer som inte talar något språk som jag kan och får direktöversättning av telefonen i realtid. Jag pratar på engelska och den jag ringt upp får min röst uppläst översatt till sitt språk, om det nu är tyska, koreanska, franska eller något annat av de totalt tretton språk som stöds. Det finns alltså ännu inget stöd för svenska, men det lovar Samsung är på väg. Tills vidare får vi alltså prata på engelska.

Funktionen i sig är snyggt presenterad. I skärmen ser jag på mitt språk vad jag sagt och även hur det översätts till språket den jag ringer förstår. Jag kan alltså både höra det som översätts och se det i skärmen samtidigt, vilket gör att missförstånd kan undvikas. Det finns några olika inställningar, men i grundläget hör jag både den som talar med mig och strax därefter den översättning som genereras. Jag kan välja mellan två röster, en manlig och en kvinnlig och jag kan justera hur snabbt de ska tala. Det går även att stänga av din egen och samtalspartnerns röst så ni bara hör översättningen direkt.

Under mina testsamtal är översättningen sällan perfekt. Den här AI-funktionen är bättre än inget och den kan absolut vara användbar, men det är samtidigt tydligt att det finns förbättringspotential. Av texten som visas kan man se att de misstag som görs är en blandning av att ibland telefonen rösttolkat fel och ibland att översättningen blivit fel. Samtalen blir sällan helt rätt, men kan du inte alls det språk du översätter till kan det ju ändå vara till hjälp och det går oftast att göra sig hjälpligt förstådd. Även funktionen “Tolk” eller Interpreter som gör att du kan prata med en person du träffar direkt i verkliga livet gör vissa missar. Även här är det direktöversättning med röst och text men där skärmen delas i två halvor så båda kan se.

Detsamma gäller när jag testar övriga AI-funktioner. Jag passar faktiskt på, när jag får intervjua en ansvarig för just AI på Samsung att spela in hela samtalet (som sker på engelska och koreanska med hjälp av tolk) och sedan låta telefonens AI-funktioner både transkribera samtalet och sedan sammanfatta det. Resultatet blir i stort sett oanvändbart. Jag som själv var med på mötet kan ha måttlig nytta av att få pratet nedskrivet till text, för att själv kunna rätta, men det är så många fel att någon som inte var med på mötet knappast kan förstå vad som verkligen sades.

Manipulerade bilder funkar ibland

När det gäller bilder du tar så ska AI bidra med en hel del smarta verktyg för bildmanipulering och redigering. Jag ska kunna markera, flytta, ta bort och storleksförändra objekt i bilden. Ai gör sedan att den eventuella tomma yta som blir kvar bakom det ursprungliga objektet fylls i med relevant innehåll. Tar jag till exempel bort en person vid ett matbord fylls utrymmet i med en AI-genererad, tom stol. Det i sig känns nästan magiskt och fungerar för det mesta. Jag ska även kunna få förslag, så att AI tar bort reflektioner i glas när jag tagit bilder genom ett fönster och förslag att ta bort oönskade skuggor. Generellt fungerar de här verktygen ungefär varannan eller kanske var tredje gång. Vissa gånger fungerar det men ger ett tvivelaktigt overkligt resultat och ibland blir det helt fel. Det ska nog helt enkelt ses lite som ett experiment i dagsläget.

Bland övriga AI-funktioner finns smart formatering av anteckningar, sammanfattning av texter från webbläsaren och alla dessa kan vara hjälpsamma, men är samtidigt inget du riktigt kan lita på till hundra procent.

Kamerorna inte bara bättre

Innan du kommer till bildredigering med hjälp av AI ska du så klart använda telefonens kameror och där bjuder S24 Ultra på nyheter jämfört med föregångaren. Grunduppsättnignen av kameror är snarlik, men vi har fått en ny 50 megapixels telekamera med 5x optisk zoom som ska assisteras av AI, men inte givet är bättre än den 10 megapixels telekamera med 10 gånger optisk zoom som satt i föregångaren S23 Ultra. Ofta är S24 Ultra bättre, men jag får en del sämre bilder där faktiskt föregångaren klarar sig bättre.

Kamerorna i Samsung Galaxy S24 Ultra är riktigt bra. I mörker, i dagsljus, för porträtt och på långt håll med den extrema zoomen överträffar den sammantaget många andra mobilkameror i flaggskeppsklassen.

Google bidrar med nyhet

I samarbete med Google så introduceras det nya sökverktyget Circle to search. Det innebär att jag kan hålla in hemknappen på skärmen och i nästa steg rita en ring runt det som syns på skärmen för att göra en sökning. Är det en bild jag markerat så får jag en bildsökning på den, är det text så blir det texten som vi får en Google-sökning på. Det fungerar bra och ser jag något i en film är det bara att pausa och cirkla för att få en förklaring. När funktionen presenterades var den exklusiv för S24-serien, men nu finns den även i Googles Pixel. Första gången jag använde den här sökfunktionen så förklarar telefonen att jag kan välja mellan att låta hemknappens långtryck starta Circle to search eller behålla den gamla genvägen för långtryck som istället tar mig till Googles röstbetjänt Google Assistant. Personligen skulle jag nog säga att assistenten gör mer nytta och är mer mångsidig än Circle to search men det kan du alltså välja själv. Det går att lägga en genväg till valfri app även när du dubbeltrycker på sidoknappen, men av någon anledning är inte just Assistenten tillgänglig där.

Tittar vi nu till det yttre så har S24 Ultra en ram i titan för lätt vikt och hållbarhet. Det ger ett påkostat intryck. Som tidigare har så klart S24 Ultra en penna du kan anteckna på skärmen med men även använda för att fjärrstyra telefonen på lite håll. Ställ upp S24 Ultra och använd pennan som avtryckare för att ta en bild, eller vila med pennspetsen strax över skärmglaset för att få en förhandsvisning i större format av bilden du pekar på. Mest nytta har du nog av att anteckna, men vi ska inte överdriva nyttan av en penna. De flesta av oss skriver nog snabbare idag på ett skärmtangentbord än vi gör med den här pennan.

Prestanda under skalet

När det gäller en flaggskeppsmodell som den här, med ett väl tilltaget pris, ska vi så klart också titta närmare under skalet, vilket prestanda du kan räkna med att få ut. I S24-serien sätter Samsung i år sitt eget Exynos-chipp i de billigare telefonerna, medan denna S24 Ultra fått Qualcomms Snapdragon 8 Gen 3 som vi hittar även i till exempel Oneplus 12 och Asus ROG Phone 8 Pro. I det sällskapet är S24 Ultra bra men långt ifrån bäst. Visst klarar telefonen de uppgifter du kan begära, men till exempel spelmobilen Asus ROG Phone 8 är betydligt snabbare på alla sätt, så väl vid enklare uppgifter som vid längre tids belastning.

De verkliga delar där S24 Ultra briljerar är skärm och den mångsidighet som penna, kameror och de många inkluderade funktionerna ger.

Frågor och svar

Vad lovar Samsung för uppdateringar?

Hela 7 år av både säkerhetsuppdateringar och OS-uppdateringar till nya kommande versioner av Android, så det är mer än väl godkänt och borgar för att den här telefonen kan hålla länge.

Hur är det med batteritid och snabbladdning?

Batteritid och kapacitet är bra, men snabbladdning är en av Samsungs akilleshälar. Här är de flesta konkurrenterna betydligt bättre.

Hur står sig Snapdragon i denna mot Exynos i S24 och S24 Plus?

De håller ganska jämn klass i våra jämförelser faktiskt.

Ett alternativ

Oneplus 12 är betydligt billigare men har flera gemensamma egenskaper med S24-serien så den kan vara ett budgetalternativ.

Kameraexempel

Inget egentligt fel på bilden, men här har redigeringsfunktionen med AI föreslagit och tagit bort alla skuggor påstår den utan att ha lyckats.

Exempelbild S24 Ultra (AI-bearbetad)