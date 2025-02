Test: Samsung Galaxy S25 och Galaxy S25 Plus – Välbalanserad och välbekant

Betyg Samsung Galaxy S25 Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 8/10 System & program 9/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 84% Avancerad röststyrning Skärmen Snabb Kompakt Svårt att hitta vissa funktioner Inga kameranyheter sedan flera år

Betyg Samsung Galaxy S25 Plus Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 8/10 System & program 9/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 84% Avancerad röststyrning Skärmen Snabb Svårt att hitta vissa funktioner Inga kameranyheter sedan flera år

Samsung håller fast vid sin modell de kört ett antal år nu, med tre Galaxy S-modeller, där Galaxy S25 och S25 Plus erbjuder en avvägning mellan toppmodellsegenskaper och prislapp i två olika storlekar. Vill du ha den bästa skärmen, de bästa kamerorna och inbyggd pekpenna är det istället Galaxy S25 Ultra som gäller.

Men det är inte bara upplägget som är välbekant, Samsung Galaxy S25 och S25 Plus är närmast identiska med föregångarna S24 och S24 Plus. Till utseendet men också till hårdvaran. De främsta nyheterna finns istället i systemet, men de nyheterna kan vi räkna med kommer till föregångaren också i en uppdatering i en inte alltför avlägsen framtid.

Vi kan bränna av skillnaderna mellan de två modellerna i det här testet med en gång. Samsung Galaxy S25 har en skärm på 6,2 tum med tunna ramar runt. Det gör den till en av de mer kompakta mobilerna på marknaden för de som föredrar det. Galaxy S25 Plus har en större 6,7-tumsskärm, men är också tyngre och dyrare. Skärmen på Plus-modellen har också högre upplösning, men ljusstyrka och uppdateringshastighet är densamma. Vill du märka av den högre upplösningen får du gå in i inställningarna och ändra, för som standard är den ställd på lägre upplösning för att spara energi.

S25 Plus har också större batteri, men det kompenseras delvis av den större skärmen, och faktum är att i vårt skärmtest där vi streamar video på högsta ljusstyrka får vi samma utmärkta batteritid på någon minut när på bägge mobilerna. Däremot laddar S25 Plus snabbare, åtminstone om du har en laddare med stöd för 45-wattsladdning. S25 laddar med max 25 watt.

Telefonerna har baksida i matt glas och sidor i matt aluminium, och de är så hala i mina händer att jag tappar S25 när jag konfigurerar den och lyckas repa skärmen lite på det grusiga golvet. Ett skyddande skal är därför en bra idé och då spelar telefonens materialval och utseende inte ett dugg roll längre.

Bekant skärm

Jag har inga hökögon, så jag märker ingen skillnad av skärmupplösningen i de två modellerna, men mobilerna har precis de utmärkta skärmar jag kommit mig att förvänta mig av Samsung, med klara färger, följsam respons tack vare den snabba skärmuppdateringen och hög maximal ljusstyrka som fungerar även i solljus. Inte minst förväntar jag mig det eftersom det är exakt samma skärmar som i föregående årsmodeller i Galaxy S24-serien.

Chipsetet är förstås nytt, Snapdragon 8 Elite for Galaxy, sitter i bägge modellerna i testet och ger snabbast tänkbara prestanda. “for Galaxy” ska innebära att kretsarna har något högre klockfrekvens än de vanliga och Samsungs bildförbättringsmotor ska köras direkt från kretsen, men det är inget vi märker så mycket av i praktisk upplevelse eller i våra prestandatester.

Den mest märkbara nyheten är istället One UI 7, Samsungs användargränssnitt på Android 15, och de nya AI-funktionerna. I ingetdera fallet är det nyheter reserverade för Galaxy S25, de är bara de telefoner som är först att ta del av dem.

Om vi börjar med användargränssnittet så är det ett antal kosmetiska förändringar som man direkt lägger märke till. En är att Samsung tagit efter Iphone, så att man nu får sina aviseringar om man sveper ner på vänster sida om selfiekameran, och genvägar till funktioner från höger sida, i stället för som tidigare en samlad meny med bägge. För den som föredrar det gamla sättet går det att växla tillbaka.

Två andra nyheter är Now Bar och Now Brief. Now Bar är en liten remsa på låsskärmen som visar saker du spelar upp, timers och annat, och du kan bläddra mellan de olika sakerna genom att svepa. Det mesta har du kunnat se och göra från låsskärmen redan sedan tidigare, men jag tycker att Now Bar är ett mer intuitivt och karismatiskt sätt att presentera informationen.

Now Brief är ett slags daglig genomgång som ska samla information från en rad olika källor beroende på vad du beviljat och presentera dem i en AI-genererad sammanställning. Det här är potentiellt användbart men än så länge begränsat, för trots att jag tackar ja till i princip allt som kan vara med får jag främst väderprognos och dagens händelser i kalendern. Har man en klocka från Samsung får man även sömninformation och annat hälsorelaterat, och jag kan tänka mig att det här kan bli en väldigt användbar sammanställning över tid allteftersom fler tjänster ansluts. Men det kan också bli ännu en i raden av avsomnade försök till att piffa upp användargränssnittet som kan sorteras in under kategorin “widgetskärmar”.

Artificiell intelligens genomsyrar användargränssnittet ännu mer än det gjorde i Galaxy S24. Det beror delvis på att det finns nya funktioner, delvis på att Samsung blivit bättre på att peka ut de funktioner som finns, och delvis på introduktionen av svenskt språkstöd i de språkbaserade AI-funktionerna som kom i höstas och öppnade upp flera funktioner för svenska användare.

Prata naturligt

Samsung kallar Galaxy S25 för den första människolika funktionen. Med det menar man att man kan tala till den som om den vore en människa och den förstår vad man säger. Detta sker via Gemini, och för första gången väljer jag inte bort funktionen att tala med röstassistenten genom att hålla in hemknappen. Det är en värld av skillnad att kommunicera med senaste versionen av Gemini och de tidigare digitala assistenterna. Jag provar till exempel att säga åt telefonen att göra en inköpslista med ägg mjölk och socker i Googles anteckningsapp Keep, och det fungerar felfritt. Jag får en krysslista som heter inköpslista med ägg, mjölk och socker på. Jag kan staka mig och ändra mig och likt en riktig människa fattar assistenten vad jag menade i slutänden. Sedan är det här inte unikt för Samsung Galaxy S25. Google har nyligen aktiverat funktionen att kunna styra de flesta av sina appar via Gemini, och det gäller inte bara Galaxy S25-serien. Samsung har hängt på och lagt till Geministyrning till sina egna appar också. Du kan alltså via text eller tal använda Gemini för att skicka meddelanden, skriva anteckningar, sätta larm och påminnelser eller skapa kalenderhändelser bland annat. Även en del tredjepartsappar som Whatsapp eller Spotify stöds, men inte Microsofts förinstallerade appar Office, Onedrive eller Outlook.

En hel del av mina samtal med Gemini är frågor om hur jag hittar olika AI-funktioner och andra inställningar i Galaxy S25. Det är delvis för att jag befinner mig i en testsituation, men också för att funktionerna fortfarande är rörigt spridda på olika ställen. Samsungs AI-funktioner för bildhantering finns till exempel på vitt skilda ställen i användargränssnittet.

Till Samsungs försvar är röstassistenten bra på att leta upp funktionen åt mig, men den kan inte skicka mig direkt dit, bara ge en steg för steg-instruktion för hur jag hittar och använder den. Ett exempel är funktionen att ta en bild av kylskåpet och få ett förslag på något du kan laga med innehållet där. Jag provar Circle to Search och AI:n i bildappen samt att fråga Gemini, men det visar sig att jag måste bifoga filen som en bilaga till Gemini för att göra denna sökning, vilket Gemini förklarar när jag frågar. Resultatet är halvdant, förslaget jag får innehåller två ingredienser som mycket riktigt finns i kylen men en hel rad som saknas.

Oförändrade kameror

Kamerauppsättningen i mobilerna är exakt samma som i Galaxy S24, och för den delen S23 och S22. En huvudkamera på 50 megapixel, en vidvinkelkamera på 12 megapixel utan autofokus och en kamera med tre gångers optisk zoom på 10 megapixel. Sensorerna har inte bytts ut på tre år, och de var inte bäst i klassen ens när de var nya, men å andra sidan kan man hävda att kamerauppsättningen väl klarar av att mäta sig med vanliga Iphone 16 i samma prisklass, där särskilt möjligheten att ta inzoomade bilder är bättre i Galaxy S25. Du kan ta skarpa bilder med två eller tre gångers zoom och först med högre inzoomning blir bilderna suddigare. Vidvinkelkameran är inget att skryta med, medan huvudkameran tar kompetenta bilder i de flesta ljusförhållanden.

Det är långtifrån bara optik och sensorer som styr hur bilderna blir, potentiellt kan ju den ökade beräkningskraften i mobilen de senaste åren användas till bättre bildbehandling också, och Samsung hävdar att det finns en hel del förbättringar här.

Jag har svårt att upptäcka dem. Jag har en Galaxy S22 som jag jämfört bilderna med, och det finns skillnader som är till S25:ans fördel, men överlag handlar det om nyanser. Jag tycker att kamerorna i Galaxy S25 har bättre och mer naturtrogen färgåtergivning, och bilder i sämre ljus som ofta blir för uppljusade i Galaxy S22. Mörkerfotografering blir däremot varken skarpare eller snabbare, och jag lyckas inte heller uppfatta de förbättringar när du filmar i dåligt ljus som Samsung säger ska finnas i Galaxy S25.

Bildhantering är ju det andra stora området för artificiell intelligens efter att skriva, transkribera, översätta och sammanfatta text. Här är det inte så mycket nytt sedan man introducerade funktionen att skissa något och få det översatt till en bild i de vikbara mobilerna i somras. Bildredigeringsfunktionerna är överlag häftiga men av tveksam nytta. Jag vet inte någon som bryr sig tillräckligt mycket om hur en bild blir för att ta bort eller flytta något objekt i bilden, men inte så mycket att man är beredd att öppna bilden i ett redigeringsprogram och arbeta med den. Med Samsung Galaxy AI får man verkligen hoppas på det bästa, ibland blir det okej, oftast inte. till exempel blir resultatet ofta lyckat om jag markerar ett objekt och vill ta bort det ur bilden, AI:n klarar inte bara av att fylla i även rätt komplicerade bakgrunder, utan också att ta bort skuggor som objektet lämnar. Om jag däremot flyttar ett objekt ser det sällan naturligt ut på sin nya plats och om delar av objektet är skymt fattar AI:n inte att fylla ut dem.

En ny funktion är Audio Eraser, som innebär att du kan göra en film och ta bort delar av ljudet, till exempel bakgrundsbuller, vind i mikrofonen eller någon som pratar. Den här funktionen känner vi igen från Googles Pixel-mobiler, och den är kanske snarare Googles än Samsungs nya funktion. Resultatet är liknande, det vill säga buller kan tas bort rätt effektivt och röst förstärkas, resultatet låter inte särskilt naturligt. Mer som när du pratar i headset i bullrig miljö och bullret tas bort men du låter burkig.

Samsung utlovar sju års systemuppdateringar till Galaxy S25-serien, och det gjorde man även till S24. I princip allt som är nytt i S25 kommer alltså även till S24-serien. Även om du har en äldre mobil i S-serien, till exempel S22 som jag jämförde kamerorna med, finns det få anledningar att uppgradera om din nuvarande mobil funkar bra. Men om du behöver en ny mobil är Samsung Galaxy S25 och S25 Plus utmärkta val, där särskilt Galaxy S25 är ett kompakt och prisvärt alternativ.

Frågor och svar

Vilka nyheter bjuder Android 15 på? Man märker mest säkerhetsnyheter, som att man måste identifiera sig för att ändra vissa känsligare inställningar.

Hur fungerar den nya funktionen för AI-genererade porträtt? Du tar en porträttbild och trycker på AI-funktionen så får du förslag på porträttbilder i olika tecknade stilar. Inget av våra försök blir särskilt likt personen vi fotat.

Hur är fingeravtrycksläsaren? Samsungs fingeravtrycksläsare i skärmen fungerar oftast bra direkt efter man har registrerat fingret men börjar krångla över tid, särskilt på vintern när det är kallt. S25 är inget undantag här.

Ett alternativ

Iphone 16 och Iphone 16 Plus är de telefoner som Samsung Galaxy S25 och S25 Plus tydligt positionerar sig mot. Systemet är förstås ett annat, men vid en direkt jämförelse får du bättre skärm och telekamera med S25, medan Iphone har lite bättre huvudkamera och vidvinkelkamera. Dessutom har Samsungs AI-tjänster svenskt språkstöd medan Apples ännu inte lanserats i Sverige.

Kameraexempel

Med S25-serien har Samsung blivit bättre på att få kontrastrika bilder att kännas just kontrastrika, och färgåtergivningen är mindre överdriven.