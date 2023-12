Test: Samsung Galaxy Tab S9 FE och Galaxy Tab S9 FE Plus

Annons

FE står för Fan Edition och från att ha varit batterirenoverade Galaxy Note-mobiler har de gått till att bli en komplett produktfamilj med mobiltelefoner, surfplattor och till och med headset.

Vad kan man dra för slutsatser att Samsung tror att deras fans vill ha utifrån de produkterna? Någonting som är billigare än deras toppmodeller av allt att döma. Faktum är att FE-serien verkar definieras mer av sin prislapp, över mellanpris men under toppmodeller, än någon enhetlig vision. Man får känslan av att någon pekat med hela handen och sagt “den här prylen ska kosta så här mycket i butik, lös det”.

Resultatet blir, åtminstone för surfplattorna Samsung Galaxy Tab S9 FE och Galaxy Tab S9 FE Plus lite märkligt, och plattorna känns snarare som dyra mellanprisprodukter än billiga toppmodeller.

Samsung Galaxy Tab S9 FE och FE Plus skiljer sig främst åt i storleken. Tab S9 FE har en skärm på 10,9 tum medan Tab S9 FE Plus har en 12,4-tumsskärm. Givetvis skiljer sig vikt, batterikapacitet med mera därefter. Den enda ytterligare skillnaden är att Tab S9 FE Plus har en vidvinkelkamera på baksidan utöver huvudkameran. Det saknar Tab S9 FE.

Eftersom plattorna definieras av sin prislapp kan det vara värt att gå igenom den i detalj. Bägge storlekarna finns med eller utan plats för simkort och 5g-uppkoppling, och med två olika minneskonfigurationer. Det ger följande priser:

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Wifi 6/128: 7000 kr

Wifi 8/256: 7800 kr

5G 6/128: 8000 kr

5G 8/256: 9000 kr

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus

Wifi 8/128: 9000 kr

Wifi 8/256: 10 300 kr

5G 8/128: 10 300 kr

5G 8/256: 11 500 kr

Det är absolut billigare än den billigaste plattan i Samsung Galaxy Tab S9-serien, som börjar på 12 500 kr, men det är knappast billigt. Apples tionde generationens Ipad är billigare, och från Lenovo hittar du Androidplattor med liknande specifikationer för flera tusenlappar mindre.

Vad har då Samsung sparat in på jämfört med den vanliga Samsung Galaxy Tab S9-serien? Ja, i stort sett allt.

Sparat in på nästan allt

Vi kan börja med skärmen. Här får vi inte längre Amoledskärm med 120 Hz uppdateringsfrekvens, utan LCD-display med 90 Hz. Det är… betydligt mindre härligt. Skärmarna är inte dåliga för att vara LCD, de skiftar inte särskilt mycket när jag håller dem i olika vinklar och jag störs inte mycket av eftersläpning när jag skrollar text på skärmen, men man är ju ofta beredd att betala lite extra för Samsung för att man vet att man får en bra skärm. Här får man bara en rätt ordinär skärm.

Prestandan är inte heller i närheten av en toppmodell. Plattorna drivs av Samsungs chipset Exynos 1380. Det är samma chipset som du hittar i mellanpristelefonen Samsung Galaxy A54, som du kan få för 4500 kronor. I den telefonen kan den kännas lite långsam för priset, men det kompenseras av att du även får en utmärkt skärm och bra kamerauppsättning för prislappen. I Galaxy Tab S9 FE-serien bidrar den däremot bara till känslan av att du har att göra med en mellanprisplatta. Chipsetets långsamhet ska inte överdrivas och den ställer sig aldrig i vägen för något jag försöker göra med plattorna, men blixtrande snabba känns de aldrig.

Batteriet har man inte sparat in på, och trots att LCD-displayer drar mer ström får vi ändå samma batteritid i vårt skärmtidstest. Faktum är att vi får på någon minut när samma batteritid i Samsung Galaxy Tab S9 FE, S9 FE Plus, S9 Plus och S9 Ultra. Det är en skärmtid som är över snittet för surfplattor och helt godkänd. Däremot tycker jag att standbytiden på Tab S9 FE-serien är sådär, och jag tycker alltid att jag behöver ladda plattorna från noll när de blivit liggande ett par dagar.

Ytterligare en skillnad mellan Tab S9 FE-serien och vanliga Tab S9-serien är att de billigare plattorna är tyngre. Inte jättemycket tyngre, men tillräckligt för att jag ska märka det och störa mig på att de känns tunga i längden att hålla i.

Man har även sparat in på högtalarna. I stället för quad-högtalare för bästa möjliga ljudupplevelse när du tittar på film eller spelar spel får du här nöja dig med stereohögtalare. Fast här får jag säga att det är en besparing som inte märks, för ljudet är fortfarande riktigt imponerande för en surfplatta.

En besparing som snarast känns som en uppgradering är att fingeravtrycksläsaren inte sitter i skärmen som på de dyrare plattorna, utan i av/påknappen på plattans översida. Det gör den både mer tillförlitlig och lättare att hitta.

Systemet i plattorna är Android 13 och One UI 5.1, med Android 14 och One UI 6.0 utlovad till januari. Det är en trevlig systemversion och det är tillräckligt smidigt att dela skärmen mellan två appar för att jag regelbundet ska göra det när jag jobbar på plattan. Men det är lite synd att den lanseras med en äldre systemversion så att en av de utlovade fyra systemuppdateringarna äts upp av det.

Som helhet känns plattorna i Tab S9 FE-serien som om de kostar ett par tusenlappar mer än vad de borde i förhållande till vad man får för pengarna. De är billigare än vanliga Tab S9-serien, men de dyrare plattorna känns ändå mer prisvärda.

Frågor och svar:

Är skärmen ljusstark? Ja, den maximala ljusstyrkan känns tillräckligt väl tilltagen.

Har plattan något vattenskydd? Ja, den är skyddad enligt IP-klass 68, så du kan till exempel använda den i köket utan att behöva vara orolig.

Några synpunkter på batteritiden? Den är bättre än väntat för en surfplatta med LCD-display men inte exceptionell.

Ett alternativ

Bättre till samma pris: Lenovo Tab P12 Pro kostar ungefär lika mycket men har bättre skärm och prestanda, men är inte garanterad lika många systemuppdateringar.