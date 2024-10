Test: Xiaomi 14T Pro – Proffsigt och prisvärt

Betyg Xiaomi 14T Pro Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 8/10 System & program 8/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 82% Kamerorna Skärmen Prisvärd Hyper OS behöver uppfräschning Ingen medföljande laddare

Du kan inte få allt, men i Xiaomis 14T-serie hittar vi det mesta du som mobilköpare idag behöver och lite till. Xiaomis T-serie som vanligen släpps på hösten fokuserar på mycket värde för pengarna medan det istället är vårens lansering som tar rollen att introducera ny banbrytande teknik.

Med Xiaomi 14T Pro får du påkostade kameror, där vi hittar bra porträttläge, mycket tack vare samarbetet med Leica, det finns 5x optisk zoom och utöver det vindvinkel. Överlag kameror dessutom som ger fin, naturlig färgåtergivning, bra dynamik i bilderna och fina bilder även i sämre ljus där färgskiftningar och detaljrikedom framgår även från bildens mörkare till de ljusare delarna.

I de flesta av telefonens egenskaper har Xiaomi dragit ner på ambitionerna, så du får inte samma topprestanda i kamera, eller i ren prestanda i telefonen, men du får i många stycken tillräckligt för att användarupplevelsen ska bli tillräckligt bra. Särskilt sett till priset. Jämför vi med Xiaomis egna dyrare flaggskepp, eller för den delen konkurrenternas, så hamnar de på nästan dubbla prislappen mot Xiaomi 14T Pro och då är det tydligt att du får mer för varje krona här än i dyrare telefoner.

Snabb och ljusstark

Skärmen i Xiaomi 14T Pro är en oled-skärm med stöd för aktiv låsskärm, så du kan se vad klockan är, aviseringar och så vidare även i låst läge utan att det drar för mycket batteri. Skärmen i sig är på 6,67 tum med både bra ljusstyrka och snabb uppdateringstakt så att telefonen känns snabb när du använder den. Du får prestanda i form av utmanaren Mediateks Dimensity 9300 Plus och det når inte upp till mer etablerade Snapdragons värstingchipp, men det är inte långt ifrån. Kort sagt klarar Xiaomi 14T det mesta du kan tänka dig.

Gränssnittet som Xiaomi gjort till Android kallar de för Hyper OS och trots att namnet är nytt är mycket i systemet detsamma vi sett de senaste åren och det är i behov av en uppfräschning. Många gånger kan systemet vara rörigt och eftersatt.

Nytt AI-paket

I sitt system skickar Xiaomi numera med ett paket med olika AI-verktyg. Några av dem har vi inte sett tidigare ens i tillverkarens tidigare, dyrare modeller. Det handlar kanske framförallt om Googles Gemini som ju är tillgänglig även i alla andra mobiler med Android, men även nu Circle to Search, möjligheten att hålla in hemknappen för att söka information om det som för tillfället visas på skärmen. Den här tjänsten introducerades först i Samsungs S24-serie i början av 2024, kom sedan även till Googles egna Pixel-mobiler och tar sig nu in även här. Tanken är alltså att du ska kunna få mer information utan att som innan behöva växla mellan olika appar utan istället få svaret direkt i samma vy. Du bara håller in hemknappen och ringar in det på skärmen som du vill ha mer information om.

Ladda upp 25-35 porträtt på dig själv och få en AI-modell som liknar dig och som du kan placera i olika miljöer.

Utöver samarbetet med Google så har Xiaomi även en del egna AI-verktyg som skickas med 14T Pro. En sådan är möjligheten att i fotogalleriet göra AI-genererade bilder. Det här är en funktion som introducerats redan tidigare, men som nu finns på plats, både här och i till exempel Xiaomi 14 Ultra från tidigare i år. Det hela går till så att du väljer ut 25-35 bilder på dig själv. Det ska vara halvkroppsbilder eller porträtt och visa dig i olika vinklar och med olika klädsel. Det här visar sig bli en utmaning att få till. Jag samlar ihop äldre bilder på mig själv, men när jag tankar in dom i tjänsten godkänns bara 5 av dem, så jag får leta vidare och får aldrig något tydligt besked exakt vad det är som systemet föredrar vissa bilder framför andra. Det står visserligen att ansiktet inte får skymmas (med till exempel solglasögon) men även bilder som jag tycker borde vara tydliga nog nekas, så jag får fortsätta med trial and error. Till slut får jag i alla fall ihop tillräckligt många. Då börjar telefonen skapa modellen och säger att det ska ta ungefär en timme och 45 minuter, så det är bara att vänta. Det går i alla fall att växla app och använda telefonen till annat under tiden. När det är klart kan jag sedan få bilder skapade med min figur på bal, i ett sädesfält, på en strand, i fjällen, ja vad jag än kan tänka mig. Det går att slumpa fram bilder eller skriva instruktioner. De här instruktionerna följs dock i begränsad grad. AI:n hittar alltså på friskt och är sällan helt förutsägbar. När jag skriver “glad” får jag till exempel upp fyra bilder där jag håller i en kaffekopp, eller nästan håller, för i en av bilderna svävar kaffekoppen fritt i luften. När jag istället skriver just “kaffe” som instruktion till AI:n får jag istället bilder på mig i mössa och flanellskjorta.

Nytta också

Några av de andra AI-tjänsterna som integrerats har nog större potential att faktiskt bidra med nytta. Vi har tolkning från tal till text i röstinspelningsappen och direktöversättning mellan ett tiotal språk direkt i samtalsappen. Här är gränssnittet lite rörigt och funktionen haltar lite, så att jag istället får det jag just sagt upplöst i örat och det är ibland svårt att hålla en riktig konversation, men om den jag pratar med verkligen anstränger sig så kan det gå. Då har i alla fall jag i mobilens skärm även en utskrift på båda språk av vad som sagts. Det stödet har ju tyvärr inte den jag ringer. Svenska finns inte som språk, men däremot till exempel mandarin, polska, engelska, franska, tyska och thailändska.

Utöver detta finns AI-funktioner både i Google Foto för bildredigering och i Xiaomis egen bildapp.

Detta till trots är det snarare jämn, hög kvalitet i skärm, media, skärm och kameror snarare än just AI-tjänsterna som gör Xiaomi 14T Pro till en tilltalande produkt.

Ett alternativ:

Systermodellen Xiaomi 14T är ytterligare 2000 kronor billigare och är snarlik, men med till exempel långsammare batteriladdning och något enklare prestanda och kameror.

Kameraexempel:

Bilderna kan inte mäta sig med Xiaomis eller konkurrenternas bästa, men räcker långt med fin färgåtergivning och naturlig färgskala även i sämre ljus.