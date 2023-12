Årets bästa – Mobil sammanfattar det viktigaste från 2023

Annons

Årets mobil: Iphone 13

Iphone 13 kom ju redan 2021, men man kan inte direkt påstå att det hänt så mycket med Iphone sedan dess, och eftersom Apple valt att behålla den i produktion är den nu den mest prisvärda Iphone i deras sortiment. Det är nästan som att Apple inte längre förväntar sig att kunderna ska köpa den senaste modellen, och det märks inte minst på att Iphone 15 är ett slags bantad version av Iphone 14 Pro, med mycket av förra årets komponenter. Den här trenden är inte fullt så tydlig i Androidvärlden, där det främst är hos Samsung där förra årets toppmodell i S-serien känns som ett rimligt alternativ till årets.

Iphone 13 som årets mobil kan fungera som illustration av denna trend.

Årets vikbara: Oneplus Open

Förra året ansåg vi att Samsungs satsning på vikbara hade gått i stå och de hade behov av konkurrens på området för att något ska hända. I år har dels Motorola höjt ambitionerna för flip-telefoner med Razr 40 Ultra och den billigare Razr 40, där det plötsligt känns som Samsung försöker hinna ikapp. När det gäller det större Fold-formatet argumenterar Oneplus vältaligt för vad som krävs för att en vikbar mobil modell större ska lyckas, och gör ett bra jobb att leverera det: Resultatet är en mobil som är tillräckligt tunn hopvikt och med tillräckligt stor yttre skärm för att det inte ska kännas som ett handikapp att använda den hopvikt, med mindre veck i skärmen i utfällt läge, med snabba genvägar som gör det mer intuitivt att använda flera appar på den stora skärmen, och med en kamerauppsättning som är värdig en toppmodell.

Årets följetong: Imessage till Android

Hur viktigt är egentligen meddelandetjänsten Imessage för att hålla kunder kvar i Apples ekosystem? Väldigt viktigt verkar såväl Apple som flera av konkurrenterna på Android-sidan tycka. Imessage gör att sms mellan Iphone-användare får blå rutor istället för gröna och Imessage gör framförallt att du kan ha läskvitton, gruppkonversationer, högupplösta bilder och filmer och mycket mer. Saker som inte fungerar när en Iphoneanvändare skickar sms eller mms till en Android-användare.

Google har i flera år tjatat, bönat och bett Apple om att ansluta sig till meddelandestandarden RCS, teknik som skulle överbrygga en del av de här problemen med att skicka meddelanden mellan Iphone och Android. Till slut meddelade Apple nyligen att de kommer införa RCS-stöd under nästa år, 2024. Det innebär dock inte Imessage till Androider. Det har istället flera fristående aktörer stått för. Sunbird började och släppte en app till Android. Vi testade den och den har flera brister på så väl app- som systemnivå. Sedan hoppade mobiltillverkaren Nothing på tåget med en egen app, baserad på Sunbirds teknik. Den fick snabbt dras tillbaka när säkerhetsbrister uppdagades och det fick Sunbird att dra tillbaka även sin app. Entré då för appen Beeper Mini som släpptes i början av december och sedan dess lekt katt och råtta-lek med Apple som gör sitt bästa för att stänga ner.

Årets heta: Budgetmobiler

Att konjunkturen märks i plånboken ser vi på att läsarintresset har varit stort för mobiler i det billigaste segmentet. Tur då att de vi testat över lag varit så pass bra. Samsung Galaxy A04s, Motorola Xiaomi Redmi Note 12 och Motorola Moto G84 är några exempel som utmärker sig från året som gått.

Årets flopp: Matter

Med en lansering som var hett efterlängtad är det så klart lätt att det slutar i något av ett antiklimax. Hela fenomenet med det smarta hemmet har länge spåtts en lysande framtid. Allt som kan kopplas upp ska kopplas upp och det innebär att prylar, från spis till lampor, värme, gardiner, kylskåp och annat alla ska samarbeta och kunna styras smart. Det Matter skulle tillföra var att alla prylar även oavsett tillverkare skulle kunna prata med varandra. För det var ett tydligt hinder för det smarta hemmets succé, att det kunde vara svårt att få olika prylar från olika tillverkare att lira. Grundare som Apple, Google, Amazon, jättebolag som nu plötsligt samarbetade, lovade gott. Zigbee Foundation var också med. IKEA och Huawei anslöt även de tidigt. För att det sedan ska fungera i praktiken behöver ju prylar som faktiskt stödjer standarden släppas. Därför är Matter än så länge en besvikelse. Visst har det släppts prylar, men inte alls så många så att det gör tydlig skillnad. Ikea, som alltså var en av de tidigaste medlemmarna och därmed varit med och utvecklat standarden, har ännu inte inkluderat Matter-stödet för sina egna smarta hem-produkter.

Årets standard: Usb C i Iphone

Det var inte av egen fri vilja utan under hotande lagstiftning från EU som Apple till slut övergav Lightning-kontakten i sina nya Iphone 15. Apple passade ändå på att framställa det som en förbättring, och de har inte fel i det. Visst, de flesta använder nog inte porten för att kunna tanka över bilder från mobilen till en dator eller hårddisk snabbare, men att framöver kunna använda samma laddare till dator, surfplatta och mobil, oavsett märke, kommer att förbättra allt från sladdhärvor på skrivbordet till att packa inför resan.

Så slog våra prognoser för 2023 in

I slutet av 2022 blickade vi framåt och tittade mot höjdpunkterna vi trodde skulle dominera året. När vi nu kan se facit hade vi både rätt och fel. Ska vi sammanfatta helheten handlar det främst om förhoppningar som inte riktigt infriades, utan att branschen stod lite och stampade, precis som året innan. När det gäller smartklockor skedde ingen större revolution. Vi fick varken bättre batteritid eller någon av de efterlängtade extra sensorerna som är under utveckling. I vår text från december 2022 noterade vi att surfplattor gått från att vara förvuxna mobiler till att få mer gemensamt med datorer och smarta skärmar. Den senare utvecklingen, alltså lite som central styrenhet för smarta hemmet har dock kommit av sig lite nu eftersom smarta hemmet inte utvecklas i den rasande takt som vissa väntat sig.

En utveckling vi efterfrågade och som vi nu faktiskt har fått se är att vikbara telefoner kommer från allt fler tillverkare, mest välkommen Oneplus Open och Samsung får se sig utmanade. Bra för konkurrensen och konsumenterna.

Rätt: Bästa telefonerna – Framförallt Samsung har, med övergången till Snapdragon från det egna och kritiserade Exynos, gjort framsteg i användares ögon.

Fel: Nothing breddade sig inte till de produktkategorier som vi förutspådde men har under året lanserat klocka, separat laddare och hörlurar under separata varumärket CMF By Nothing.