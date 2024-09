Mobil svarar på hetaste frågorna om Apples Iphone 16-lansering

Fråga: Kan man använda nya kameraknappen till något annat än kameran?

Erik Mörner svarar: Nej, egentligen inte. Kameraknappen kan användas för att ta bilder och film i kameraappen, för att göra inställningar där eller för att hantera kamerafunktioner i tredjepartsappar. Apple nämnde till exempel att Snapchat kommer använda knappen i sin app, men även då alltså för kamerafunktioner. Dessutom används kameraknappen för olika AI-funktioner, men fortfarande kopplade till kameran. Rikta kameran mot en hund, klicka och få reda på vilken ras den är, rikta mot en restaurang, klicka och få reda på meny och öppettider. Men du ska inte kunna använda kameraknappen till några helt andra appar eller funktioner. Det är istället Action-knappen till för, men den har inte samma svepfunktion.

Fråga: Vilka av de nya funktionerna kommer även Apple Watch Series 9 och Ultra 2 till del?

Erik Mörner svarar: Ja, dit kom faktiskt en hel del. Den nya Tides-appen låter dig hålla koll på tidvatten och den kan vara användbar när du är i eller nära vatten så för kajak, snorkling och annat. Tides-appen kommer till Ultra 2 som ju inte fick någon efterföljare under lanseringen utan bara släpptes i en ny svart färg. Ultra 2 får även fler funktioner i Action-knappen, så du kan växla mellan användningsområden. Ultra 2 får även möjlighet att spela upp musik, poddar och samtal via den inbyggda högtalaren, men inget av det här kommer till Watch series 9. Till både Ultra 2 och Series 9 kommer möjligheten för klockan att varna för sömnapné, tillfälligt andningsstopp i sömnen. Det var en av nyheterna i Watch series 10, men kommer alltså även dessa två äldre modeller tillgodo.

Vad är skillnaden mellan Iphone 16 Pro och Iphone 16 Pro Max?

Erik Mörner svarar: Bara skärmstorlek och storlek på batteriet samt därmed också de yttre måtten och vikt. Sett till funktioner är de i övrigt identiska. Det är alltså ett skifte jämfört med förra året då Pro Max-modellen hade bättre optisk zoom. Nu har båda telefonerna 5 gångers optisk zoom i kameran. Iphone 16 Pro har en skärm på 6,3 tum och väger 199 gram medan Iphone 16 Pro Max har skärm på 6,9 tum och väger 227 gram. Båda telefonerna är alltså märkbart tyngre än sina föregångare.

Kan jag fortfarande köpa förra årets Iphone-modeller?

Erik Mörner svarar: I samband med att Iphone 16-serien släpps slutar Apple sälja Iphone 13, Iphone 15 Pro och Iphone 15 Pro Max. Samtidigt sänker de priset på Iphone 14 och Iphone 14 Plus. Det här är precis så Apple brukar göra. Den billigaste telefonen i Apples utbud är Iphone SE för 6295 kr, en telefon som släpptes 2022 och redan då var det en telefon med blandning av nya och gamla komponenter. Sen säljer Apple nu även Iphone 14 och 14 Plus, Iphone 15 och 15 Plus samt alla fyra telefonerna i nya Iphone 16-serien. Det här betyder dock att du fortfarande kan hitta Iphone 15 Pro och 15 Pro Max hos vissa återförsäljare och det kan fortfarande vara en bra affär.

Vad är nytt i nya Airpods Max?

De första Airpods Max lanserades för fyra år sedan, men det enda som är nytt i de nya modellerna som kom nu är att de har laddning via usb-c och inte via lightning-kontakt som i originalmodellen. Dessutom kom nya färger, men något mer nytt är det inte.

När kommer Apple Intelligence?

Telefonerna i Iphone 16-serien släpps ju 20 september, men det är känt sedan tidigare att Apple Intelligence inte finns med i IOS 18 som de levereras med. AI-tjänsterna kommer istället i IOS 18.1 som redan finns i betaversion och som ska släppas i oktober enligt Apple. Inte heller då kommer dock alla funktioner eftersom flera delar av Apple Intelligence är försenade eller senare lagda, så de dyker upp senare under året eller nästa år. Det är alltså en långdragen lanseringsprocess. Sedan ska vi så klart nämna att Apple Intelligence dels bara släpps på amerikansk engelska och att det inte släpps alls i EU. Det kan komma vid ett senare skede hit, men någon tidsplan finns inte. Apple meddelade att stöd för fler språk, till exempel kinesiska, franska och spanska, ska komma under 2025. Storbritannien ska få Apple Intelligence och de första tjänsterna i december i år. Om det även innebär att Apple Intelligence släpps i EU återstår att se. Anledningen till att Apple håller EU utanför är främst juridiska skäl.

Vad hände med förra årets nya skal i Finewoven-material?

Erik Mörner svarar: De har Apple i tysthet slutat med. Materialet skulle ersätta läderprodukter vilka Apple slutade med av miljöskäl, men det Finewoven-material som introducerades för ett år sedan i skal och andra tillbehör och som skulle vara både tåligt och miljövänligare fick kritik och hade inte den kvalitet som folk väntade sig. Istället slets de snabbt och blev smutisga. Någon ersättare finns inte utan Apple erbjuder silikonskal och genomskinliga plastskal. Appleägda varumärket Beats har även de för första gången gjort skal under sitt namn. Även Beats-skalen är i plast och alla skal, både Apples och Beats har stöd för den nya kameraknappen så att fingertryck och svep överförs genom skalet till knappen.

Vad har jag för nytta av de nya A18 respektive A18 Pro-chippen i de nya Iphone 16-modellerna?

Erik Mörner svarar: Apple hävdade visserligen att hela Iphone 16-serien är byggd från grunden för AI och Apple Intelligence, men det ska vi nog ta med en nypa salt. A18-chippen är relativt lika fjolårets A17 Pro, baserade på samma 3 nanometers-process och med 16 kärnors neural engine. Prestandaökningen jämfört med A17 Pro ska vara 15-20 procent beroende på användningsområde.

Den största skillnaden jämfört med tidigare är att hela Iphone 16-serien nu har senaste chippen, istället för att Apple som tidigare givit de billigare modellerna fjolårets chippteknik. Det här innebär alltså att prestandahoppet från Iphone 15 och 15 Plus till Iphone 16 och 16 Plus är ovanligt påtagligt. Sen ska vi ändå inte överdriva vilken skillnad det gör i vardagligt användande. Alla Iphone 16-telefoner ska också ha fått 8 GB arbetsminne, vilket är en ökning från de 6 GB som Iphone 15 och 15 Plus har.

Snabbare laddning men hur?

Erik Mörner svarar: Under lanseringen fick vi veta både att Iphone 16-serien har snabbare trådlös laddning och att de har stöd för den nya Q2-standarden. Det här innebär i praktiken dels att telefonerna, med en av de nya Magsafe-laddarna och en strömadapter som klarar 30W kan ladda i 25W trådlöst. Det ska ge 50 procents laddning på 30 minuter. Qi2-stödet har en begränsning till 15W, så Iphone 16-användare får alltså snabbare laddning via nya Magsafe.

För trådbunden laddning finns stöd för 20W, vilket fortfarande är långt långsammare än de flesta Android-mobiler idag.

Hur mycket bättre är batteritiden i Iphone 16-serien?

Elias Nordling svarar: Apple talade i sin lansering om att Iphone 16 har större batteri än sin föregångare, samtidigt som processorn och systemet är mer energieffektivt. Detta ska ge längre batteritid, men eftersom Apple aldrig talar om storleken på sina batterier vet vi inte hur mycket större batteriet är.

Vad vi däremot kan göra är att jämföra den batteritid som Apple uppger för olika tillämpningar för Iphone 16-serien och Iphone 15-modellerna. Då ser vi att Iphone 16 ska klara av att spela upp streamad video i 18 timmar, mot 16 timmar för Iphone 15, en förbättring på 12,5 procent. För Plus-modellen är förbättringen 10 procent, 22 timmar mot 20. För Pro-modellerna ser resultatet liknande ut, en förbättrad batteritid på 10-12 procent beroende på tillämpning.

Vilken är de viktigaste nyheterna i Iphone 16-modellerna?

Elias Nordling svarar: Den viktigaste nyheten är den vi inte får se, nämligen AI-funktionerna. Det nya chipsetet finns också huvudsakligen där för att driva de nya funktionerna som alltså inte kommer till EU inom överskådlig framtid. För oss andra lär vi inte märka någon skillnad av de nya A18-processorerna.

I övrigt är det faktiskt ovanligt skralt med nyheter. Den nya kameraknappen är den mest markanta, samt att Pro-modellerna blivit lite större än de vanliga Iphone 16. På kameraområdet är det mycket få nyheter, men telefonerna ska ha fått lite bättre batteritid. Att Iphone 16 nu får multifunktionsknappen som saknades i Iphone 15 känns mer som en korrigering av ett bisarrt behov av att göra basmodellen lite mindre modern än den dyrare Pro-modellen.