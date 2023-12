Så blir mobilåret 2024

Annons

Generativ AI i mobilen

Eftersom generativ AI och stora språkmodeller är det nya heta är det nästan självklart att detta kommer att leta sig in i mobilerna på olika sätt nästa år. Samsung ska ha registrerat varumärkena AI Mobile och AI Smartphone inför lanseringen av Galaxy S24-serien.

Vi som varit med ett tag känner igen oss från 2018, då den heta trenden var… AI. Bland annat Huawei och LG drog rejält på artificiell intelligens i kameran, som användes för motivigenkänning. Beräkningskraften i mobilernas chipset har ökat kraftigt sedan dess, och någonting måste det ju användas till, så det ser ut att bli mera AI. De tillämpningar som nämnts är bildbehandling i realtid och simultanöversättning av text och ljud. Det här är ju funktioner som Apple och Google redan har i varierande utsträckning i sina mobiler, så om vi över huvud taget ska vänta oss något av allt kommande snack om AI i mobilen så är det att dessa funktioner kommer att fungera lite bättre än de gjort hittills, snarare än några revolutionerande nya funktioner.

Galet hög maximal ljusstyrka

2023 blev högre maximal ljusstyrka i skärmen en grej på allvar, och vi spår att detta kommer att skena iväg under 2024, med flera tusen nits som norm för maximal ljusstyrka i skärmen. Högre ljusstyrka i skärmen kan bli en riktig batteritjuv, men trenden är att använda den allt mer i undantagsfall. Dels för att kunna återge HDR-innehåll i bild och video snyggare på skärmen genom att de ljusaste partierna verkligen blir gnistrande ljusa, dels får man inte skärmens maximala ljusstyrka ens när man vridit upp den till max, utan bara när ljussensorerna känner att du är i direkt solljus. På så sätt blir skärmens läsbarhet i solen mycket bättre i dagsljus utan att batteritiden minskar nämnvärt. Om man jämför 2024 års mobiler med ett par år gamla modeller i solljus kommer man verkligen att märka skillnaden i läsbarhet.

Budget blir dyrare

Mobiltelefonerna i sig har blivit dyrare, en toppmodell har fördubblades i pris under de år då vi i princip inte hade någon inflation. Ett undantag är budgetmobilerna, som fortsatt leverera acceptabel prestanda och funktionalitet för cirka 2000 kronor, vilket har gjort att prisgapet mellan de billigaste mobilerna och toppmodellerna bara ökat. Nu har vi dessutom haft inflation och svag växelkurs för kronan vilket förr eller senare måste märkas även i priset för de billigare mobilerna. Vår spådom för 2024 är att lägstapriset för vad som känns som en budgetmobil utan för mycket kompromisser kommer att öka till strax under 3000 kronor under 2024.

Right to repair

Både gräsrotsrörelser och EU-parlamentariker har legat på mobilbranschen för att minska slit och släng-tänket. Under 2023 märktes det tydligast på att antalet utlovade systemuppdateringar och därmed den maximala livslängden för mobilen stadigt ökade. Härnäst har man siktat in sig på möjligheten att reparera mobilen när olyckan har varit framme. Här har tillverkarna anklagats dels för att hålla reservdelar i lager under alldeles för kort tid, dels att begränsa tillgången till officiella reservdelar för tredjepartsreparatörer vilket drar upp priset på reparationerna.

I EU:s lagförslag ställs krav på att tillverkarna inte ska begränsa tillgången på officiella reservdelar och att en produkt ska kunna repareras minst sju år efter lansering. Detta innebär troligen en extrakostnad för tillverkarna som de kommer att rulla över på konsumenterna, men om det innebär att du kan ha din mobil något år längre blir det troligen ändå en nettovinst för dig.

Vakuum i satellituniversum

Tar du din nya Iphone och åker utomlands kan du se en satellitikon i skärmen en kort stund innan telefonen hittar mobilnäten. Stödet finns alltså där men inte i Sverige ännu. I skrivande stund pratas det om att Samsung ska ha satellitkommunikation i Galaxy S24-serien, men redan idag finns det i CAT S75 och i Motorola Defy Satellite Link som säljs som tillbehör till både Android och Iphone. Qualcomms storsatsning på området kom dock spektakulärt av sig, så efterfrågan från kunderna verkar begränsad.

Trendbarometer – mobiltillverkarnas framtidsutsikter

→ Samsung

Det här handlar om ett väldigt stort bolag och när de rullar fram, bildligt talat, är de på gott och ont svåra att stoppa. Tack vare sin storlek har Samsung en fördel framför mindre tillverkare som helt klart kämpar mer idag, men som stort bolag kan Samsung heller inte vara så snabbrörliga som mindre utmanare.

→ Apple

Apple behåller sin starka position och det är många Iphone-användare som troligen inte ens överväger något annat än en ny Iphone när det är dags att byta telefon. Utmaningarna kommer istället främst från andra håll. Vi har redan sett EU tvinga fram usb-c-laddning i Iphone och flera områden står på tur, med utmanande App Stores utöver Apples egna i Iphone, som nästa steg.

↘ Nokia / HMD Global

De följer med i tiden i och med lanseringen av telefoner du enkelt ska kunna reparera själv. När vi testade visade sig dock “enkelt” vara en sanning med modifikation och den andra stora nyheten från HMD Global under året var att de ska börja tillverka telefoner under eget varumärke och inte bara låna Nokias.

↗ Oneplus / Oppo

Oneplus identitetskris har övergått i en tydligare strategi att Oneplus och Oppo är mer eller mindre samma. Det visar sig i den vikbara telefonen Oneplus Open där de båda bolagen som samarbetar allt tätare lyckas kombinera sina styrkor under gemensam tak. Nästa steg måste väl vara att helt enkelt verka under ett och samma namn.

↗ Nothing

Få kunde nog tro att det skulle gå bra för ett helt nytt mobilmärke, lanserat under pandemi och ekonomiskt svåra tider. Nothings marknadsandel må fortfarande vara ytterst blygsam, men de har gjort och gör avtryck som få andra, nu senast med en hel serie billigare produkter som klockan Watch Pro under varumärket CMF by Nothing.

→ Motorola

Vikbart, rullbart, budget och experimentlusta. Tidigare hade Motorola fokus på budgetsegmentet och gjorde det utmärkt med snabbt gränssnitt och fin prestanda trots lågt pris. Sedan dess har vi sett allt fler produktkategorier med flaggskeppen i Edge-serien, vikbara Razr i flera prissegment samt flera spännande konceptmodeller som lovar gott för framtiden om de kan realiseras.

→ Xiaomi

Vår positiva prognos om Xiaomi från förra året har vi fått äta upp och bolaget har som många andra kämpat. Någon omedelbar vändning är inte i sikte.

→ Asus

Kompakta Zenfone och spelmobilserien ROG Phone är Asus två mobilben och de har både ganska unika positioner. Det finns tecken på att det kan förändras, men oavsett gillar vi ju tillverkare som vågar gå sin egen väg. Frågan är dock om det alltid är bra för deras möjligheter att hitta mobilköpare.

→ Google

Det mest imponerande Google gjorde under året som gått var att införa utökade systemuppdateringar. Sju år slår övriga Android-tillverkare med marginal. Sett till det faktiska produktutbudet väntar vi fortfarande på att Google ska släppa även vikbara Pixel Fold här i Sverige.

↗ Huawei

Är Huawei ens en mobiltillverkare idag? Frågan är befogad, men även om bolaget i Sverige koncentrerar sig på klockor och hörlurar, och lyckas bra där, släpps löpande telefoner även om de inte kommer i butik här i Sverige ännu. Trenden för Huawei är också positiv om än från en mycket låg nivå. Framstegen inom kretstillverkning har skakat om, liksom på mer lokal svensk nivå beskedet att BankID drar tillbaka sin app från Huaweis appbutik. Osäkerheten är fortfarande stor kring bolaget, men den gäller mer vilken roll bolaget ska ta i framtiden än om deras överlevnad.

→ Sony

En evighetsmaskin i litet format. Precis som Sony håller fast vid sin strategi att rikta in sig på en liten nisch kreatörer så verkar deras avtryck på marknaden vara litet. Detta trots att de gjort betydande förbättringar i de senaste versionerna och nu etablerat sig som telefoner som faktiskt kan locka fler.