Allt du behöver veta om RCS-meddelanden

SMS-standardens begränsningar var rätt uppenbara redan när den kom kring millennieskiftet. Max 140 tecken per meddelande och inga bilder. Tillägget MMS för att kunna skicka bilder var bökigt och begränsat till lågupplösta bilder.

Bakgrund

När GSM-standarden utvecklades hade ingen räknat med att textmeddelanden skulle bli det som fick folk att springa och köpa en mobiltelefon. SMS var något av en eftertanke, man hade ändå en servicekanal för textkommandon i systemet, så varför inte låta abonnenterna utnyttja den för att skicka korta textmeddelanden?

Alternativa meddelandetjänster fanns ju redan, ICQ för snabba textmeddelanden mellan datorer lanserades bara ett par år efter att det första SMS:et skickades 1992. När smartphones med dess möjligheter att installera appar etablerades kom det en rad nya meddelandetjänster, och idag använder vi Whatsapp, Facebook Messenger, Google Chat, Signal med flera.

Vad är det för fel på SMS?

Med de nya meddelandeapparna har nya funktioner introducerats som det inte finns stöd för med SMS-tekniken, och som har ändrat våra förväntningar på vad en meddelandeapp ska kunna. Vi vill kunna skicka bilder som ser bra ut även när man tar upp dem i helskärm, se om meddelandet kommit fram och blivit läst, skicka personlig information krypterat, reagera på meddelanden med hjärtan och gilla-markeringar, se när någon håller på att svara på ett meddelande, skicka mer avancerade emojis med mera. SMS och MMS räcker inte till för detta.

Vad är RCS?

RCS är långtifrån en ny standard. Den började utvecklas som ersättning till SMS och MMS av GSM Association, branschorganet som utvecklar mobilstandarder, 2007, alltså innan Apple ens släppt Iphone. RCS står för Rich Communication Services, och är utvecklad för att komma runt de begränsningar som SMS drogs med. Naturligtvis förutsåg man inte 2007 alla de meddelandefunktioner som senare blivit populära, men standarden har successivt utökats med de funktioner som dykt upp.

Tanken med RCS var att standarden skulle implementeras av mobiloperatörerna, men det gick trögt med det. Sin stora skjuts fick standarden av Google. Google har experimenterat med direktmeddelanden sedan tidernas begynnelse, och deras lösning på att användarna inte flockats till deras meddelandetjänst har alltid varit att ha en annan meddelandetjänst. Denna hattiga strategi ledde dem till slut till uppköpet av företaget Jibe som arbetade med RCS för meddelanden. Google implementerade tekniken i sin SMS-app till Android, vilket löste problemet med att sälja in sin meddelandetjänst. Alla har ju redan och använder SMS-appar.

Problemet blev återigen operatörerna, och efter att Google under många års tid tjatat på dem att slå på de nödvändiga serverfunktionerna för RCS i sina nät tröttnade man och startade helt enkelt egna servrar för RCS vilket gjorde frågan “stödjer min operatör RCS?” irrelevant.

Idag används RCS främst av Googles och Samsungs SMS-appar, vilket i praktiken innebär nästan alla Androidmobiler eftersom de flesta Androidtillverkare använder Googles app. Det finns dock länder där RCS inte stöds, till exempel för att Googles tjänster inte är tillåtna.

Vad är det för fel på Whatsapp, Telegram med mera?

Det finns ju redan massa meddelandetjänster med alla de här funktionerna vi vill ha, vad är det för fel på dem? Främst att de drivs av privata företag och att du behöver använda just deras app för att läsa meddelandena. I teorin skulle de kunna gå över till RCS och med öppna gränssnitt göra det möjligt att skicka och ta emot meddelanden med valfri app. Men det finns det så klart noll intresse för från dessa företags sida. Att ha sina användare inlåsta i ett system är ju centralt för deras affärsmodell, som oftast är baserad på att samla in information om dig för att kunna skicka riktad reklam, om inte direkt i appen så via andra kanaler.

Elefanten i rummet: Apple

Apple har sin egen meddelandetjänst, Imessage. Den innehåller de utökade meddelandefunktioner som vi förväntar oss samtidigt som du använder samma meddelandeapp som för SMS. Skickar du ett meddelande till en annan Iphone får de ett Imessage-meddelande, skickar du till någon med Android får de meddelandet som ett SMS. Det här är ju exakt den dröm som man eftersträvat med RCS, med det lilla problemet att Apple inte använder sig av RCS-standarden, och Imessages bara fungerar mellan Apple-enheter. Google har länge tryckt på Apple att de ska gå över till RCS som bas för Imessage, och Apple har svarat att man saknar vissa funktioner i standarden, till exempel kryptering (Google använder kryptering av meddelanden med RCS, men det är ett eget tillägg utanför standarden). Men ärligt talat, har Apple någonsin sett en inlåsningseffekt de inte gillat? Klart att de vill att funktionen bara ska fungera mellan Apple-användare, vilket om inte annat märks genom att man jagar och stänger ner de tjänster som försöker öppna Imessage för Android-användare.

En som däremot inte gillar inlåsningseffekter är EU. De har med lagstiftning och hot om böter redan tvingat Apple att byta ut sin egen laddkontakt mot USB C och att öppna för alternativa betalningstjänster i Iphone. Trots det har EU inte sagt sig ha några problem med Imessage. Däremot ska Kina ha planer på att införa RCS som krav på att en telefon får certifieras för försäljning i Kina.

Vilken än orsaken är, har Apple plötsligt svängt om RCS och meddelat att stöd för det kommer senare i år. Man har inte sagt när, men det rör sig troligen om nästa stora version av Ios som kommer senare i höst.

Enligt Apple kommer man att följa RCS Universal Profile men inte acceptera tillägg till standarden, mer specifikt Googles kryptering. Istället ska man arbeta för att få med kryptering i RCS-standarden. Man kommer också att fortsätta se till att meddelanden mellan Iphone-användare blir lite bättre.

Det troliga är att RCS kommer att implementeras som ett tredje alternativ till Imessage och sms, så att appen kommer att känna av vilken som är den bästa meddelandetekniken som stöds av kontakten och använda den.

Vad krävs för att jag ska kunna använda RCS-meddelanden?

Du behöver en Android-telefon och använda den senaste versionen av antingen Googles Android Messages eller Samsungs app Meddelanden, vilken av dem spelar ingen roll och de är kompatibla med varandra. I Samsungs meddelandeapp kallas RCS rätt och slätt för chatt. Tjänsten måste aktiveras, vilket vanligen sker första gången du startar appen. Du får då ett meddelande om att RCS-chattar konfigureras, vilket kan ta en stund. i Samsungs app måste du ange ditt mobilnummer när du konfigurerar tjänsten. När det väl är aktiverat kommer appen att hålla reda på vilka av dina kontakter som har RCS och vilka som bara stödjer SMS. Till kontakter med RCS kommer du att få möjlighet att se om de fått meddelandet, markera med gilla, skicka högupplösta bilder med mera. i Googles app anger en informationsrad om meddelandet är SMS eller RCS, i Samsungs app syns det bara som olika färger på chattbubblorna.

Finns det några nackdelar med RCS?

Vi har ju vant oss vid att SMS fungerar överallt där vi har mobiltäckning. RCS använder däremot mobilnätets datatrafik eller wifi. Skickar du ett meddelande som du tror är ett SMS och det i själva verket är ett RCS-meddelande kan det hända att det inte går iväg. Det kan till exempel vara om du är i ett annat land där du slagit av dataroamingen för att roamingkostnaderna är höga. Du kan slå av RCS för att kunna skicka meddelandet som vanligt SMS, men det är inte särskilt intuitivt att behöva göra det manuellt.

Det finns en lösning på det här, i Samsungs app är den påslagen från start medan den måste slås på manuellt i Googles app. Gå in i meddelandeappens inställningar, under ditt Google-konto i övre högra hörnet av appen. Välj RCS-chattar och slå på alternativet som heter “Skicka om automatiskt som sms/mms”. Med det alternativet påslaget kommer mobilen, om ett meddelande inte går fram på grund av att datauppkoppling saknas, skicka om det som ett vanligt sms (eller MMS om det är en bild). När datauppkopplingen återetableras kommer chatten att växla tillbaka till RCS igen utan att du behöver ställa om det manuellt.