Använd din smarta klocka utan mobilen – så gör du

Trots det finns det ändå många funktioner då smartklockan kan agera självständigt vilket gör att du kan lämna mobilen hemma. En del fungerar bättre än andra, och om du funderar på en smartklocka, eller har en men känner att den är underutnyttjad, kan du låta dig inspireras av följande genomgång. Men innan vi går in på funktionerna måste vi nämna något om uppkopplingen.

Smartklockan är resultatet av många olika visioner och drömmar, från träningsmätaren som håller koll på puls och steg, till telefonen på handleden som agent Dick Tracy hade i den äldre generationens serietidningar, som fått möta verkligheten och kompromissa.

I detta kompromissande blir klockan lätt bara en mindre andraskärm till mobilen, som vi ju ändå alltid har med oss. Det betydligt mindre formatet gör att klockans skärm alltid kommer att vara ett sämre alternativ till mobilens, och batteritiden kortare vid samma användning.

Klocka med eller utan egen mobiluppkoppling?

Smarta klockor kommer ofta i varianter antingen med wifi och bluetooth som främsta sätt att kommunicera med nätet, eller med egen uppkoppling till mobilnätet via lte eller 5g via ett virtuellt sim-kort, esim, i klockan. Finns en klocka i dessa olika konfigurationer brukar det ofta skrivas som “wifi” om den saknar mobilnätsuppkoppling, och “lte” eller “cellular” om den har det. För den som vill kunna använda klockan utan mobilen kan det verka vara ett självklart val att köpa en klocka med egen mobilnätsuppkoppling, men då ska man först vara medveten om nackdelarna.

För det första är klockmodellerna med esim dyrare. Som ett exempel kostar Apple Watch Series 9 på Apples hemsida i storleken 41 mm 5695 kronor med wifi och 6995 kronor med esim, alltså 1300 kronor mer.

Lägg därtill att klockan behöver sitt eget mobilabonnemang med sin fasta månadskostnad, som typiskt sett kostar runt 50 kronor i månaden. Att över huvud taget få ett sådant abonnemang kan vara struligt. Klockans abonnemang fungerar som ett bihang till mobilens abonnemang, och det är inte säkert att ditt befintliga mobilabonnemang stödjer det. Lågprisoperatörerna Fello, Vimla och Hallon har över huvud taget inte stöd för esim till klockor. Du kan alltså behöva byta både mobilabonnemang och mobiloperatör, och om priset på ditt abonnemang är högre än ditt gamla blir summan av månadskostnaden mer än de 50 kronorna för själva klockabonnemanget.

Vi ska gå igenom de funktioner som tillkommer om du har esim i klockan här nedan, men oavsett vilken drar den egna mobiluppkopplingen väldigt mycket batteri, och att använda den reducerar ofta klockans batteritid till mindre än en dag. Det gör i regel dessa funktioner mindre praktiska eller användbara än man kan tro.

Om du funderar på att skaffa en smartklocka med esim föreslår vi att du läser igenom den här artikeln och om du tror att du kommer ha glädje av mobiluppkopplingen mer än bara vid enstaka tillfällen kan det kanske vara värt det, annars inte.

Logga löprundan

De flesta känner säkert till att du kan logga din träning med hjälp av klockan, och särskilt om du springer är det skönt att kunna lämna mobilen hemma. Alla klockor och aktivitetsarmband klarar av att registrera en löprunda på egen hand och sedan synka med mobilen, men vill du ha en karta över din löpning och mer än bara en uppskattning av sträckan ska du se till att välja en klocka med inbyggd gps. Det har de flesta smartklockor utom de allra billigaste idag, men hur mycket information som visas om din löprunda kan variera rätt mycket beroende på märke och modell. Vill du ha din löprunda synkad mot någon viss tjänst, till exempel Strava, bör du kolla att den tjänsten stöds av din klocka. Bredast stöd för tredjeparttjänster har Apple Watch och Garmins klockor.

I tidiga smartklockor var gps-positionering en funktion som lätt kunde dränera klockans batteri, men det har blivit bättre och du behöver nu inte oroa dig att gps:en ska göra att klockan dör innan du hinner ladda den.

Vilka klockor stödjer det? Klockor och aktivitetsarmband med inbyggd gps.

Lyssna på musik och poddar utan mobilen

Det finns mycket att säga om att använda klockan till att lyssna på musik och vi har skrivit hela artiklar om det. Här blir det därför mer av en sammanfattning än detaljerade instruktioner.

Anslut headset

För det första behöver du så klart ett Bluetooth-headset som är kopplat till klockan. Alla klockor har bluetooth-stöd, det är så de kommunicerar med mobilen, så den biten är inget problem. Var du hittar Bluetooth-inställningarna för att koppla ihop klockan varierar med vilken klocka du har. Exempel: I Apple Watch hittar du det under Inställningar/Bluetooth. I Samsungs Galaxy Watch-serie och andra klockor med Wear OS finns det under Inställningar/Anslutningar/Bluetooth.

Det underlättar om du har ett headset med stöd för Bluetooth multipoint, det vill säga att du kan ha två eller flera prylar anslutna till headsetet samtidigt, så att du kan ha det kopplat till både klocka och mobil. Annars måste du hålla på att koppla bort från mobilen och koppla till klockan hela tiden vilket kan kännas bökigt.

Tre sätt att lyssna på musik och poddar i klockan

Det finns i grunden tre sätt att lyssna på musik eller poddar i klockan. Antingen laddar man upp låtar och poddavsnitt i form av MP3-filer till klockan och spelar upp dem i en musikspelare. Eller så installerar man en streaming- eller podcast-app där man laddar ner spellistor eller podd-avsnitt i förväg innan man lämnar sin wifi-uppkoppling. Har du slutligen en klocka med esim och ett abonnemang till det kan du helt enkelt streama musik och poddar till klockan utan att ladda ner dem i förväg.

De flesta har nog inte längre sin musik som MP3-filer, men är du lite old school, eller kanske gör musik själv kan det fortfarande vara ett intressant alternativ. På nyare klockor finns funktionen sällan förinstallerad, men söker du på MP3 Player i Apples eller Googles appbutiker hittar du spelare till klockor med Apples Watch OS och Googles Wear OS.

Att streama till klockan utan att ladda ner i förväg är förstås bekvämt och flexibelt, men klockans batteritid blir extremt kort. När vi på Galaxy Watch 6 provade att streama Spotify tömde vi klockans batteri på två timmar. Frågan är om olägenheten att ladda ner det man vill lyssna på i förväg inte är mindre än att behöva ladda klockan efter två timmar.

Slutsatsen är att huvudscenariot för att lyssna på musik och poddar får anses vara att du använder en streaming-app där du laddar ner innehållet i förväg.

Spotify

För de flesta svenskar är nog Spotify huvudalternativet för att streama musik, och kanske för att lyssna på poddar också. Spotifys app finns till Apple Watch, Garminklockor med stöd för musik och till Galaxy Watch 4 och framåt och andra tillverkares klockor med Wear OS.

Du måste ha ett Spotify Premium-abonnemang för att få möjlighet att spara ner spellistor för att lyssna på klockan.

Andra tjänster

Apple Music finns förstås till Apple Watch, och Youtube Music finns till klockor med Wear OS, till exempel Galaxy Watch. Youtube Music finns även till Garmins klockor med musikstöd. Streamingtjänsten Deezer finns till såväl Apple Watch som Wear OS och Garmin. Tidal finns endast till Apple Watch när detta skrivs.

Populära podcast-appar som Pocket Casts finns till Wear OS och Apple Watch, men kan kräva ett plus-abonnemang. Om man söker på podcast-appar i klockans appbutik kan man hitta mindre kända gratis alternativ för att lyssna på poddar.

Andra klocksystem

Många tillverkare har sina egna klocksystem, där kanske Huawei och Xiaomi är bäst representerade i Sverige (Xiaomi gör även klockor med Wear OS). Dessa klockor har inte stöd för att installera appar och inte heller för våra populära streamingtjänster, men på Huaweis klockor kan du ladda ner MP3-filer och lyssna.

Var uppmärksam på din omgivning

Det här gäller förstås oavsett om du har mobilen med dig eller inte, men om du springer med musik i öronen är det lätt att du missar till exempel plingandet från en cykelklocka. de flesta tättslutande headset har ett hear-trough-läge, vilket innebär att mikrofonerna som sitter på headsetet används för att spela in omgivningens ljud och spela upp det i headsetet så att du hör vad som händer omkring dig. Vi rekommenderar att du slår på hearthrough på ditt headset när du är ute och springer för att minska risken för olyckor.

Betala med klockan

Att kunna blippa betalningar med klockan är en förbisedd men ofta användbar funktion. Att blippa med klockan är ofta lite avigt, du måste hålla armen i en underlig vinkel mot en betalterminal och mata in en pin-kod på mobilens lilla skärm, så det är sällan något man gör hellre än att blippa med mobilen eller bankkortet. Men just möjligheten att lämna mobilen hemma gör funktionen värd att använda.

Du kanske vill köpa något att dricka när du är klar med löprundan, eller handla i affären utan att behöva gå hem emellan. Ett annat bra exempel är badstranden. Här kan det vara ett problem att lämna mobilen eller plånboken utan uppsikt medan man hoppar i badet, men klockan kan du ha på dig när du simmar, och sedan kan du köpa något från strandkiosken med klockan som plånbok.

Det finns klockor med stöd för att blippa betalningar med svenska banker från en rad tillverkare. Mest komplett bankstöd har Samsung med sina Galaxy Watch-klockor som använder Samsung Pay. Andra klockor med Wear OS, såsom Pixel Watch, använder Google Wallet med lite sämre bankstöd. Apple Watch använder såklart Apple Pay med hygglig bredd på svenska banker, och Garmins klockor har Garmin Pay med de flesta större banker. En del klockor från till exempel Polar har stöd för Fidesmo Pay som har bland annat Swedbank, Nordea, SEB och Länsförsäkringar.

Navigera med klockan

Om klockan har inbyggd GPS ligger det också nära till hands att kunna använda den för att navigera. Har du mobilen i fickan samtidigt är klockan mest en liten skärm för att titta på kartan utan att behöva ta upp mobilen, men om mobilen inte är med kan det ju vara verkligt användbart att kunna navigera med klockan.

För det behöver du förstås antingen en klocka med egen nätanslutning, eller möjlighet att ladda ner kartor i förväg för offline-navigering. Det senare kan du göra med Apple Watch, men inte med Samsung Galaxy Watch eller andra klockor med Wear OS. För övriga system är stödet för Offlinekartor sporadiskt. Rena vildmarksklockor som Garmins Fenix-serie och de dyraste klockorna i Forerunner-serien har stöd för det. Huaweis klockor har vissa navigeringsfunktioner offline.

Om klockans navigering ska skötas via klockans egen uppkoppling till mobilnätet drar det mycket batteri, så mycket att det främst är användbart för kortare promenader eller löprundor i nära anslutning till laddare.

Sammanfattningsvis är alltså navigering med klockan utan mobilen en funktion förknippad med många om och men.

Svara på meddelanden

Att få notifieringar till klockan är en av de mer användbara funktionerna även när telefonen är i närheten. Beroende på klockmodell kan du ofta svara på meddelanden med förvalda svarsalternativ som du kan redigera, till exempel ja, nej, OK, och jag kan inte svara just nu, eller så kan du diktera svar som översätts till text. En del klockor låter dig pilla in text på ett för litet skärmtangentbord.

Så fort du lämnar de förvalda svaren är det ofta enklare att hala upp mobilen än att pilla på klockan, men om mobilen inte är med är det så klart en annan femma.

Att svara på meddelanden utan att ha med mobilen är nog den funktion som du har störst chans att få glädje av om du väljer en klocka med inbyggt esim. Till skillnad från de flesta andra funktioner som kräver uppkoppling påverkar den inte batteritiden på klockan särskilt negativt, eftersom ett meddelande kräver en väldigt kort tids internetuppkoppling.

Samtal och nödlarm

Att använda klockan som mobiltelefon för att ringa samtal är kanske vad de flesta föreställde sig en gång i tiden att man skulle använda den smarta klockan till. Men nu när det är möjligt har det visat sig inte vara särskilt praktiskt.

Har du en klocka med esim är ditt mobilnummer kopplat till den, och ringer det på din mobil ringer det också på klockan. Är du inte i närheten av mobilen kan du ta samtalet på klockan.

Men för det första drar det mycket batteri. Batteritiden för Apple Watch kan till exempel gå från 18 timmar till tre timmar om du ringer med den mycket. För det andra är det inte särskilt praktiskt. Om du inte har ett headset kopplat till klockan måste du hålla armen framför ansiktet för att höra vad som sägs och kunna svara. För kortare samtal av typen “jag ringer dig sen” duger det, men då kanske ett textmeddelande hade fungerat lika bra?

det betyder inte att funktionen är värdelös, framför allt är den användbar i en nödsituation. Om du skulle skada dig på en löprunda i skogen och ingen finns i närheten kan du nå hjälp även om mobilen inte är med. Funktionen för falldetektering behöver också uppkoppling för att kunna ringa SOS-samtal om den detekterat att du ramlat och sedan inte rör dig. Har du en klocka med esim fungerar den funktionen även utan mobil. Har du en klocka med esim kan du med andra ord känna dig lite tryggare med att lämna mobilen hemma.