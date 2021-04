Test: Bärbara högtalaren Sonos Roam

En högtalare som först och främst ansluter till ditt wifi hemma och spelar musik, men även kan tas med på utflykt långt från hemmets snabba uppkoppling. Ja, när Sonos Roam är hemma så kan du lyssna via Spotify, du ka anlsuta till den via Apples Airplay direkt från din Iphone och du kan dessutom spela via bluetooth från valfri källa som stödjer det. Det sistnämnda gör alltså även att Sonos Roam går fint att ta med till stranden, parken eller någon annanstans långt bort från wifi-uppkoppling. I de sammanhangen är det även välkommet att högtalaren klarar vatten och sand, så även om utflykten eller festen i trädgården avbryts av ett regn så klarar sig högtalaren. När jag doppar Roam i en vas med vatten ser jag hur droppar av vatten skvätter från den i takt med musiken som fortsätter spela.

Del av systemet

Jag börjar med att ansluta högtalaren till ett befintligt system med en redan installerad Sonos-högtalare, men du kan lika gärna använda Sonos Roam som den första och enda wifi-högtalaren i ditt hem. Med högtalaren ansluten till wifi och till Sonos-appen så lägger jag även till Spotify-kopplingen och sedan anslutningen till Google Assistant så att högtalaren blir en smart och röststyrd högtalare. Först vill Google inte hitta Roam men på andra försöket funkar det.

När jag via röstassistenten Google Home pratar med Sonos Roam och ber den om saker så märker jag att mikrofonen verkar ovanligt bra. När jag har Roam tillsammans med andra Google-högtalare i samma rum är det ofta Roam som prioriteras och därmed även ger svaret på min fråga, eller bekräftar låten jag vill att den ska spela. Samtidigt är inte kopplingen helt felfri för upprepade gånger svarar Googleassistenten direkt från Roam att den “just nu inte kan få kontakt med högtalaren Roam”, vilket låter motsägelsefullt eftersom svaret från just Roam tyder på att den har kontakt. Ändå blir det alltså fel.

Inte bara wifi

Nästa steg i installationen är att ansluta högtalaren inte bara till wifi utan även till min telefon via bluetooth. Det är ju det som används när jag är utanför hemmets wifitäckning. Genom att hålla ner power-knappen på baksidan ansluter jag via bluetooth för första gången.

Nu ansluter jag så att musik spelas via Spotify, via wifi då och går sedan ut på en promenad för att se hur smidigt det är att växla till bluetooth när wifisignalen inte längre räcker till. Riktigt så magiskt som att bluetooth tar över automatiskt är det inte. Efter runt hundra meter tystnar helt enkelt musiken och jag får manuellt växla till bluetooth och ansluta igen till den musik jag vill höra. En annan upplevelse blir det ju när jag sedan kommer hem. Då sätter jag högtalaren på laddning och musiken fortsätter spela, då fortfarande via bluetoothkopplingen. Genom Sonos-appen kan jag då lägga till en annan Sonos-högtalare som spelar samma musik och på det sättet blir Roam en bluetooth-brygga till mitt befintliga Sonos-system.

Följande fungerar inte så länge Roam spelar musik via bluetooth, men när jag spelar via wifi istället ska jag kunna flytta musiken enkelt mellan Roam och en annan Sonos-högtalare. Det är smidigt när det funkar. Ett långt tryck på Play-knappen på Roam skickar musiken till närmaste Sonos-högtalare. Ett tryck till tar musiken från närmsta högtalaren till Roam. Smidigt om man ska ut på balkongen eller trädgården och vill ta med sig musiken. Ibland funkar det här dock inte, trots att jag spelar via wifi och jag får bara ett missnöjd felmeddelandpip som svar från högtalaren. Det händer rätt ofta att jag istället får ta Sonos-appen till hjälp. Var för sig fungerar Roam bra som wifi respektive bluetooth-högtalare, men den felfria, sömlösa kopplingen däremellan saknas.

Låt mig passa på att reda ut skillnaden mellan bluetooth och wifi. Var det ingen skillnad hade ju inte Sonos behövt anstränga sig ens. Fördelen med wifi-spelning är att jag kan välja ljudkälla. Spelar jag från Spotify så kommer ljudet bara därifrån. Om jag istället använder bluetooth och börjar scrolla på Instagram kommer ljudet från filmerna där även det spelas upp på högtalaren. Å andra sidan är ju bluetooth den överföringsteknik som fungerar när du är utanför wifitäckning. Så båda två spelar roll för helheten.

Bra ljud sett till storleken

Ljudresurserna är något som klart talar för Sonos Roam. Det vi hör är något av det bästa som finns i den här storleksklassen och det är alltid trevligt när en liten högtalare överraskar med stort musikljud. Ljudet är välbalanserat och klart och även basen finns där.

Till det yttre är Roam formad som en lätt trekantig liten pelare och den fungerar bra att antingen liggande eller stående på högtkant. På ena kortsidan finns tryckknappar för play, paus, volym och för att aktivera eller stänga av mikrofonen. De blir lite svåra att nå om du spelar musik när högtalaren ligger ner. I andra änden kan du ladda Roam trådlöst, antingen från en valfri Qi-laddare eller från den speciella trådlösa Roam-laddaren du kan köpa till. Annars laddar du trådbundet med den medföljande usb-kabeln. Den trådlösa laddaren består av en platta med magnet i så att den fäster automatiskt mot Roam, men det innebär även att laddaren följer med när du tar bort Roam igen, så du måste rycka bort laddaren från högtalaren och det förtar lite av smidigheten med trådlös laddning.

De omfattande anslutningsmöjligheterna i Roam, med Airplay, Sonos-systemkoppling och bluetooth gör högtalaren till möjligt val oavsett om du redan har ett Sonos-system eller inte. Det är väl framförallt Chromecast-stöd som möjligen saknas.