Test: Sennheiser Sport True Wireless – För sport eller inte

Jag har höga inledande förväntningar på det här headsetet. Sennheiser har imponerat tidigare med riktigt bra ljud och brukar leverera visserligen lite dyra men också högkvalitativa produkter där stor omsorg lagts på att få just bra ljud. När sedan den strävan kombineras med egenskaperna för ett sportheadset blir jag inte mindre intresserad.

Sportheadset, egentligen

Låt oss dock stanna där ett tag. För vad gör ett sportheadset just anpassat för sport, egentligen? Just när jag ställer mig den frågan själv dimper det ner ett meddelande i mejlinkorgen att Sennheiser just lanserat ett headset för tv-tittande. Så medan headsetet med tv-fokus har en speciell anslutning som möjliggör låg latens så att du slipper fördröjning i ljudet så har det här sportheadsetet andra anpassningar som ska göra det mer anpassat för ändamålet.

Jag frågar mig även om vi som användare verkligen förväntas ha ett headset för varje tillfälle, ett för tv-tittande, ett för sport och ett för till exempel kollektivtrafik, men kommer fram till att det nog snarare är rimligt att du köper ett headset för den aktivitet du är mest intresserad av och sedan använder det headsetet till allt.

Sex par gummipluppar

Sennheiser Sport True Wireless levereras med hela sex olika gummipluppar att växla mellan, men bara tre olika storlekar. Förklaringen är att det finns två uppsättningar, en som låter dig höra omgivningen och en som isolerar bättre. Det här känns ju genomtänkt för beroende på vilken sport du håller på med har du olika behov av att höra eller inte höra omgivningen. Det kan vara bra om du till exempel springer eller cyklar i tätbefolkade områden att höra trafiken medan du har mindre behov av det om du är på gymmet. Självklart är utformningen av själva lurarna, med en vinge som håller dem stabilt på plats i örat, sådan att de ska sitta kvar även om du ägnar dig åt en sport med många rörelser och tvära, hastiga sådana. Det tycker jag också att de klarar. De riskerar aldrig att trilla ur örat.

Till skillnad från Sennheisers vanliga true wireless utan sportfokus har också dessa lurar bättre skydd mot små partiklar, så de inte bara är fuktskyddade utan klarar damm eller sand också, alltså något mer lämpade för utomhusbruk kan man säga.

Bra musik sämre samtal

Musikljudet är som väntat bra. Headsetet har stöd för högupplöst ljud i AptX och detaljåtergivningen är god, såväl bas som spröd diskant och mellanregister framträder fint.

Samtalsljudet är inget som imponerar, för mest påtagligt är att mikrofonen plockar upp varenda litet ljud, inte bara min röst. Dels är det svårt att uppfatta rösten om det blåser lite men även annars hör den jag pratar med många andra ljud som stör. Trafik, regnljud mot paraplyet, prassel och sus.

Vindkänsligt

När det gäller just vind så är det tydligt att headsetet när jag lyssnar på musik under joggingrundan ibland är väldigt känsligt för vind. Ibland när det blåser så har musik problem att framträda ordentligt och dränks lätt. Just på joggingturen, då jag föredrar att lämna mobilen hemma och istället spela musik direkt från min sportklocka framträder en av hörlurarnas nackdelar. De kan bara vara anslutna till en enhet åt gången och just när jag vill växla mellan min telefon och min klocka är det inte optimalt. Särskilt eftersom en hel del av inställningarna för headsetet sköts via den tillhörande telefonappen, som då inte är tillgänglig när jag bara använder klockan. Visst kan jag så klart ändra volym och byta låt direkt med touchknotrolerna på headsetet, eller i klockan för den delen, men andra inställningar som att växla mellan isolering och genomhörning sköts bara i appen. Just att hörlurarna levereras med de här två lägena och med det stora antalet olika gummipluppar innebär att de saknar aktiv brusreducering. Det här med anpassade pluppar är alltså ett alternativ som på fysisk väg låter dig välja att isoleras eller att höra omgivningen.

Effekten är också bra, när jag till exempel joggar och springer över en gångbro över motorvägen kan jag lugnt fortsätta lyssna på normal volym utan att musiken överröstas av trafikbullret. Sen kan man fråga sig hur sportanpassade dessa lurar egentligen är. Saknar du aktiv brusreducering så är Sennheisers vanliga true wireless ett alternativ som ger bättre egenskaper i fler sammanhang utan att egentligen tappa så mycket just i sportögonblick för det.