Test: Sony WF-1000XM4 överraskar – Är inte så bra som väntat

Det börjar inte så bra. Jag tycker inte att den nya designen på hörlurarna gör att de sitter särskilt bekvämt i öronen. Det första jag gör är att jag testar de olika storlekarna på gummiproppar som följer med. De är i ett nytt material, fyllda med mängder av små små bubblor som extra effektivt ska isolera från omgivningens ljud. Efter att jag valt gummiproppar som känns bra och verkar isolera som de ska ger jag mig ut på en joggingrunda med klockan ansluten med bluetooth direkt till smartklockan jag använder under träningen. Det här är fel sätt att få det mesta ut av headsetet, visar det sig, på flera sätt. För det första är jag inte alls så imponerad av ljudet som jag räknat med, det är är ju ändå ett par Sony-lurar som historien visar ska vara närmast magiska. När lurarna trillat ut ur öronen två gånger inser jag att jag behöver prova med en mindre storlek på gummipluppar och efter att ha experimenterat lite fram och tillbaka hittar jag bättre passform och plötsligt får därmed musiken en helt annan rymd och dynamik. Jag märker även att jag kan finjustera lurarnas position i örat och för mig låter det betydligt bättre om jag istället för att liksom vrida in lurarna som man instrueras till istället försiktigt trycker in dem lite i hörselgången. Det här har att göra med den nya designen av hörlurarna då de är mer kompakta och bulliga istället för att som tidigare modeller mer så att säga ta spjärn mot andra delar av örat och kila fast sig. Hur som helst, när jag lätt tryckt in lurarna i hörselgången och valt en bättre passande gummipropp känner jag mig både bekväm och säker på att lurarna faktiskt ska sitta kvar, även när jag rör på mig. Även nu är jag dock missnöjd med brusreduceringen och tycker knappt att jag hör skillnad på brusreducering av och på.

Jag har, efter att ha testat Sonys tidigare hörlurar, såväl av den här in ear-typen som de större bygellurarna med brusreducering möjligen orimligt höga förväntningar på hur ljudet ska låta och hur väl brusreduceringen ska fungera. Men den känslan delar jag förmodligen med de flesta andra som testat Sonys tidigare lurar.

Brusreducering är något som kan fungera väldigt olika på olika hörlurarna och kan dessutom upplevas olika av olika personer, då med en och samma hörlursmodell.

Nu låter jag mina allra närmaste bekanta testa för att höra deras åsikt och bland dem är det också de som säger att det både är lurar som är svåra att få riktigt bra passform med och, kankse just därför, även är svårt att ens märka brusreduceringen när den är aktiv.

Det får mig att återigen testa andra storlekar på gummiproppar. Appen som följer med har bland annat en funktion för att testa just hur lurarna sitter i dina öron. Det här testet leder till att jag byter till ett par större proppar igen och efter flera justeringar signalerar appen att båda lurarna sitter optimalt och jag själv känner att lurarna nu är påträngande påtagliga där de sitter i öronen.

Det säger sig självt att den här typen av in ear-lurar inte erbjuder riktigt lika effektiv brusreducering som bygellurar. Efter att till slut nu ha fått passform som är obekväm så för det också med sig att brusreduceringen blir betydligt mera effektiv och märkbar. Jag testar i flera olika situationer, som i trafikbuller, vid köksfläkten, i ett tyst rum med bara lågt surrande ventilation och så vidare så är de här lurarna otroligt effektiva i sin brusreducering, på en helt annan nivå än andra lurar av samma typ.

De tar inte bara bort brus heller, för jag är nära att bli påkörd av en arg cyklist som plingar och plingar utan att jag uppfattar det. Jag rekommenderar alltså att du använder läget som släpper igenom omgivningsljud när du promenerar ute i trafiken.

Det finns faktiskt funktioner i appen som gör att läget och inställningar i lurarna anpassas efter situation. Det kallas att aktivera anpassad ljudkontroll. Den visar automatiskt läget “Stannar” när jag sitter still vid skrivbordet, men reser jag mig och går runt blir läget “promenerar” vilket då till exempel aktiverar så att omgivningsljud släpps in. När jag stannar tar det runt tio sekunder innan läget ändras till “Stannar” igen medans det går snabbare att reagera på när jag börjar röra mig.

Det här förutsätter dock att du har med dig telefonen i på promenaden. Det är alltså appen i sig och inte hörlurarna som känner av situationen. När jag ansluter hörlurarna till smartklockan finns ingen ljudanpassning till olika situationer.

En annan funktion som inte är kopplad till appen på samma sätt är möjligheten att få musiken att tystna automatiskt om du börjar prata. Tanken här är att du ska kunna föra i alla fall en kort konversation utan att ta lurarna ur öronen. Lurarna identifierar helt enkelt din röst och då aktiveras omgivningsljud med fokus på röster och musiken tystnar i cirka 15 sekunder, men den tiden kan du anpassa. Säger du inget mer startar musiken efter den perioden igen.

Värt att påpeka är även att alla dessa anpassningar går att stänga av om du föredrar det, för det är ju inte alltid som lurarna faktiskt gissar rätt i vad du har för dig.

Jag har inte varit inne på själva ljudkvalitet ännu och den är ju så klart central. Om vi börjar med samtalsljudet så är det relativt bra, men inget som riktigt imponerar eller sticker ut i mängden. Vi testar att tala när det blåser och i så väl tysta miljöer inomhus som i stökiga med mycket annat ljud. Lurarna klarar alla situationer acceptabelt, men inte mer än så.

Musiken då. Här i WF-1000XM4 kan ljudet vara riktigt bra, men det beror på ljudkällan. Med sitt LDAC-stöd är det tydlig skillnad på ljudkvaliteten om jag lyssnar från en Android eller från en smartklocka eller en Iphone, som jag nämnde inledningsvis. Samma låt från Spotify får helt enkelt helt olika kvalitet beroende på vilket överföringsstöd du har i telefonen, men klart är att lurarna ändå ger det bästa tillgängliga ljudet du kan få. När det är som bäst är de riktiga lyckopiller.