Test: Surface Go 2 – Supersmidig dator med begränsningar

Microsofts Surface-serie av så kallade 2 in 1, små och lätta datorer där tangentbordslocket kan tas bort och du får en slags surfplatta, har blivit en succé för företaget. Däremot kändes det inte helt självklart att Surface Go skulle få en uppföljare, då den framstod som ett inte helt klockrent experiment.

Surface Go 2 kan enklast beskrivas som en Windows-dator i Ipad-format. Däremot ska man inte göra misstaget att tänka på den som en budgetvariant av Surface Pro. Prislappen som börjar på 5200 kronor låter visserligen riktigt attraktiv och inte mycket högre än vad de billigaste Ipadmodellerna kostar, men det finns en hel del som gör att den slutliga prislappen faktiskt blir högre.

Snarare 8000 kronor

För det första får du i den billigaste varianten processorn Intel Pentium 4425Y, 4 GB arbetsminne och 64 GB lagring. Det är väldigt lite lagring och arbetsminne för att en Windows-dator ska löpa på smidigt. Om du tar steget upp till 8 GB och 128 GB lagring hoppar priset upp 1700 kr till 6900 kr. Sedan känns Windows som surfplattesystem som något du använder i nödfall. Helt okej om du till exempel ska titta på video, men så fort du ska klicka dig runt och mata in text känns det bökigare än en platta med Android eller Ios, och du börjar längta efter ett tangentbord. Så i praktiken bör du köpa till det redan från början. Det kostar från 1100 kronor, och vi är nu uppe i 8000 kronor.

Det är den här konfigurationen av Surface Go 2 som vi har haft på test.

En Pentium-processor, det som var det nya heta på 90-talet, låter inte helt förtroendegivande. I dag kollar man efter Core i-processorer när man köper en dator, Pentium-processorer är liksom nedanför skalan. Pentium 4425Y är dessutom nästan samma processor som satt i den första Surface Go. Ändå tycker jag inte att Surface Go 2 känns så farligt slö, men för att vara säker ser jag till att använda Surface Go 2 som min enda dator, för allt jobbande och all fritidsanvändning, i en vecka.

Det går bättre än jag väntar mig. Datorn svarar inte riktigt lika snabbt som jag är van vid, och det händer att något fönster tar ett par sekunder att öppnas, men på det hela taget tycker jag att jag har en fullt godkänd användarupplevelse. Även enklare bildhantering går bra, men tyngre grafik ska nog undvikas. Och när jag byter tillbaka till en dator med Core i5-processor känns den plötsligt blixtsnabb.

Jag skulle nog ändå om jag köpte en Surface Go 2 själv välja den upphottade varianten med Core i3-processor. Min erfarenhet av andra produkter med denna processorgeneration säger mig att det kommer att vara en märkbar skillnad i hastighet. Men då är vi uppe i 7900 kr, 9000 kr med tangentbord. Lägger du ytterligare 1300 kronor får du slutligen inbyggd mobilnätsuppkoppling i plattan.

Komplett i litet, smidigt format

Det råder inga tvivel om att du kan få tag på en dator med färre begränsningar eller bättre prestanda för samma slant, så för att vilja ha en Surface Go 2 måste det vara specifikt en så här liten och smidig dator du är ute efter.

Och visst imponerar det lite med en komplett PC i ett så här litet format. Utan tangentbordet är plattan strax över 8 mm tjock, och vikten är bara lite över 500 gram (som dock blir nästan 800 gram med tangentbordet). Vill du ha en dator som inte tar mycket vikt och plats i packningen är Surface Go 2 intressant.

Till designen påminner Surface Go 2 mycket om storebror Surface Pro, med magnesiumskal med vissa plastdetaljer. Det gör att den känns rätt lyxig. Microsofts patenterade steglösa stativ är riktigt trevligt både som ställ och som grepp när man håller i enheten, här så väl som på Surface Pro. På Surface Go 2 finns dock ännu färre portar än på Surface Pro. Här finns inte ens en vanlig USB-port, utan en USB C-kontakt är den enda anslutningsporten, utöver headsetuttag och plats för minneskort. Laddkontakten är samma som till Surface Pro, men laddaren som följer med är mindre, snabbladdar inte, och saknar den extra USB-port som sitter på laddaren till Surface Pro.

Jämfört med föregångaren Surface Go har skärmen blivit större på samma yta, och det känns nu som Surface Go 2 har rätt tunna ramar runt skärmen. Däremot får du inte samma högupplösta skärm som på storebror, och den känns även i övrigt inte lika bra. Ljusstyrkan är tillräcklig, men färgåtergivningen känns överdriven.

Tangentbordet utmärkt

Microsoft gör utmärkta tangentbord, och det gäller även det till Surface Go 2, som trots att det är så tunt har utmärkt tryckkänsla i tangenterna och dessutom bakgrundsbelysning. Pekplattan är också bra, och låter inte lika mycket när man trycker på den som den gör på Surface Pro. Däremot fäster magneterna lite löst i plattan så att det ibland när man har det i lutat läge faller ner och lägger sig platt när man trycker för hårt.

Systemet i Surface Go 2 är Windows 10S, där S i princip är en säkerhetsspärr mot att installera appar. Om du försöker kommer du till Windows Store där du omedelbart och gratis kan ta bort spärren och få vanliga Windows 10. Systemet har ett datorläge och ett surfplatteläge, där skillnader är att i surfplatteläget visas alltid aktivitetslisten i botten med aktiva program överst, programmen öppnas i helskärm, bland annat. Det är när man kör det läget som man ganska snabbt inser att Windows inte är ett riktigt surfplattesystem. Det händer till exempel inte sällan att man trycker på någon (alldeles för liten) ruta och inget händer, trots att skärmen visar att den registrerat trycket. Sånt händer ju inte på Androidplattor eller Ipad. När man ska mata in text lägger sig också skärmtangentbordet över det man arbetar med och man får flytta runt det för att se vad man håller på med, ett problem man inte heller upplever i konkurrerande surfplattesystem.

Å andra sidan, när man kör i fullt datorläge med tangentbord och pekplatta eller extern mus kan man multitaska och klippa och klistra information mellan program enormt mycket smidigare än på en surfplatta.

Batteritiden på Surface Go 2 är sådär. Med tanke på att hela poängen med en så här liten Windows-dator måste vara att använda den där det inte är självklart att man har ett eluttag skulle jag till och med säga att batteritiden är underkänd. I vårt videotest får vi visserligen nästan sju timmars videouppspelning, men till skillnad från på vanliga surfplattor är det inte nödvändigtvis skärmen som drar majoriteten av batteriet, och vid mitt normala jobbande får jag snarare under fyra timmar på en laddning.

Mitt experiment med att använda Surface Go 2 som enda dator avbryts i förtid. Inte för att jag får nog av att den är för långsam, utan för att jag till slut får rejält ont i nacke och axlar av att sitta hela dagen framför en så liten skärm och så litet tangentbord. Surface Go 2 lämpar sig alltså inte som förstadator för alla. Frågan är om den inte är lite för dyr att ha som reservdator också? Om det är just en superliten dator där lågt pris, prestanda och batteritid inte är prioriterade du är ute efter är Surface Go 2 perfekt, men det är rätt stora “om” vi talar om.

Frågor & svar

Går det snabbt att låsa upp datorn med ansiktsigenkänningen? Nej, här märker man begränsad prestanda. Ibland står den och försöker i 20 sekunder innan den kommer på att ljusförhållandena nog är fel och låter mig prova annat inloggningssätt.

Hur är högtalarna? Plattan har stereohögtalare som ger ett hyfsat fylligt ljud och gör det till en trevlig upplevelse att titta på film på plattan.

Måste man köpa tangentbord till? Man måste inte, men jag skulle inte rekommendera att använda den utan tangentbord, surfplatteläget är helt enkelt inte tillräckligt smidigt.

Ett alternativ

Surface Pro 7. En Surface Pro 7 med Core m3-processor är inte jättemycket dyrare än Surface Go 2, och du blir av med en del begränsningar som avsaknad av USB-port.

Testbild

Det enda jag kräver av en surfplattekamera är att jag ska kunna fota av dokument. Surface Go 2 klarar det med nöd och näppe.