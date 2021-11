Test: Xplora X5 Play – Barnklocka istället för mobil

Xplora X5 Play är inte en smartklocka, den är en komplett mobil i klockformat. Samtidigt har den inbyggda begränsningar som trots allt gör den mer lik den traditionella smartklockan. Men begränsningarna är ditlagda med flit.

Målgruppen för Xplora X5 Play är föräldrar med barn i yngre skolåldern. Barn som är mer självständiga från sina föräldrar men fortfarande kan behöva kommunicera med dem regelbundet. Barn som föräldrarna av en eller annan anledning inte tycker är redo för en riktig mobiltelefon.

Xplora X5 Play är som klocka betraktad ganska stor och tjock, vilket blir ännu mer påtagligt på armen på ett barn. Som mobiltelefon betraktad är den naturligtvis minimal. Tack vare den begränsade funktionsuppsättningen blir batteritiden bättre än väntat, och klockan klarar sig ofta två dygn utan laddning. Eftersom det inte finns någon sömnmätning eller liknande finns det inga större skäl till att inte lägga den på laddning varje natt i stället för att ha den på sig. Däremot har den inte standardladdsladd, så det går inte att låna laddare av någon annan om man skulle få slut på batteri när man inte är hemma.

Xplora X5 Play har en fysisk sim-kortsplats, men eftersom den i Sverige säljs med ett fast abonnemang, antingen från Xplora (som använder Telenors nät), eller från Telia, spelar det inte så stor roll. Klockan kopplas också till en förälders konto, och en app som föräldern har i sin mobil.

Inte din vanliga Android

Systemet i klockan är faktiskt Android, mer specifikt Android 7.1.2, men du hittar inga av Googles tjänster, kan inte installera egna appar, och de appar som finns är rätt begränsade och mer lika de du hittar på en klocka.

Tydligast blir klockans tänk i telefonfunktionen. Du kan ringa men du kan inte slå telefonnummer. De enda du kan ringa är inlagda kontakter, och de lägger man in via appen på förälderns mobil. Du kan ta emot sms, men inte svara. Du kan chatta, men då enbart via Xplora-appen i mobilen eller andra Xplora-klockor. Att chatta med en klocka är ju hursomhelst rätt bökigt. Du kan inte få upp något tangentbord utan du får välja mellan färdiga meddelanden, emojis, att spela in en ljudsnutt eller att skicka bild eller video.

Ja, Xplora 5 Play har en kamera. Att ta smickrande bilder är svårt när kameran sitter på handleden men man kan ju alltid ta av sig klockan för att fota. Det är naturligtvis något man kan leka med som barn, och kraven på bra bildkvalitet är inte så stora. Att över huvud taget få ut bilden ur klockan är inte helt lätt. Det enda sättet jag kommit på är att skicka den i chatt till någon av kontakterna som därifrån laddar ner den till sin mobil. Gör man det ser man att bilderna blir 720 x 720 pixel, eller drygt 0,5 megapixel stora, trots att kameran i sig ska vara på 2 megapixel. Kameran kan jämföras med en webbkamera på en dator ungefär. Den fyller sitt syfte.

Övriga funktioner är få. Det finns alarm och tidtagarur, en kalender där du inte kan lägga in poster, bara se datum för kommande veckodagar, en kalkylator (möjligen ett problem i skolsituationer) och en musikspelare.

Ja den där musikspelaren kan man undra över. Det enda sättet att få musik till klockan är återigen att någon skickar en fil via chatten. Detta måste vara en MP3-fil på max 5 megabyte. Ska du sedan lyssna på den får du göra det i klockans högtalare, för du kan inte ansluta headset varken med 3,5 mm-uttag eller bluetooth. Att lyssna på detta sätt är naturligtvis ingen njutning. Eftersom du inte heller kan använda den skickade musikfilen som ringsignal är funktionen mest kuriosa.

Den sista funktionen klockan har är stegräknare. Denna stegräknare är kopplad till en spelfunktion. Ju mer steg du gått, desto mer virtuella mynt tjänar du in, som du kan lösa in för att spela små mobilspel. Inte i klockan då, utan på förälderns telefon.

Föräldrakoll

Det finns också ett par ytterligare funktioner med klockan som bara syns i Xplora-appen. GPS, till exempel. I appen kan man som förälder därför alltid se var barnet som har klockan befinner sig. Föräldern kan också schemalägga “skolläge” i klockan. När det läget är inställt kan klockan bara visa tiden och aktivera SOS-funktionen (vilket löser problemet med miniräknare på handleden i klassrummet). SOS-funktionen innebär att man håller in klockans knapp och den ringer då automatiskt upp personerna i kontaktlistan i turordning.

Klockans skärm är varken imponerande skarp eller ljusstark men fyller sitt syfte. Den tänds inte automatiskt när man håller upp handleden. Istället måste du trycka på knappen för att väcka den, vilket kanske gör klockan till mindre av en distraktion för barnet.

Den största svagheten med Xplora X5 Play är faktiskt basfunktionen. Ljudet vid telefonsamtal är helt enkelt inte särskilt bra. En klocka är ju bökig att sätta mot örat, så samtal för du med högtalarfunktion, och högtalaren i klockan är inte särskilt stark. I en bullrig miljö, till exempel på en skolgård, är det därför svårt att höra vad den man talar med säger.

Den som har klockan hörs bättre för den man talar med, men där är problemet i stället ett ettrigt litet ljud som ligger som en ton i bakgrunden hela tiden vid samtal. Den påminner om de störningstoner man brukade få på gsm-tiden, så kanske beror den på att radiodelen stör mikrofonerna i klockans kompakta konstruktion.

Som helhet tycker jag att Xplora 5 Play är en genomtänkt lösning för barn som börjar komma upp i åldern där man har behov av en mobiltelefon men kanske inte är redo att ta ansvaret för en smartphone. Det är en rätt kort period i livet och man kan diskutera om den är värd en särskild investering. Med bättre talljud hade betyget förmodligen gått upp ytterligare ett steg. Tycker du som förälder att detta låter som precis vad du letat efter kommer du förmodligen inte att bli missnöjd i praktiken med Xplora X5 Play.