Test: Withings Scanwatch 2 – Imponerande klocka, trilskande programvara

Betyg: 7/10 Lyxig

Ser ut som en vanlig klocka

Batteritiden Ointuitiv app med prestandaproblem

Ingen GPS

Franska Withings var en del av Nokia under ett par år innan det blev ett fristående företag igen. Förutom smartklockor gör man bland annat blodtrycksmätare och vågar. Det handlar alltså om ett företag med hälsofokus snarare än att ge dig mobilen på handleden.

Scanwatch 2 är den senaste versionen av deras flaggskepp. Det som utmärker klockan är att den har de flesta hälsofunktioner du kan kräva av en smartklocka, men i ett traditionellt klockformat med urtavla och visare. Bland andra Garmin har klockor med samma princip, men de känns varken lika påkostade som klockor eller har lika mycket hälsofunktioner.

Scanwatch 2 finns i två storlekar, 38 och 42 mm, och den vi testar är 42 mm-varianten. Den är lite stor och tung för min smak men känns rejäl och tålig.

Klockan har en kropp i rostfritt stål med en krona som du vrider på och trycker på för att styra, Urtavlan skyddas av safirglas. Förutom den stora urtavlan med tim- och minutvisare finns två mindre urtavlor. Den undre har en visare som mäter hur många steg du gått under dagen. Den övre är en liten Oled-display som står för de flesta av smartklockefunktionerna. Klockan har standardfästen för armband så det är inga problem att hitta snyggare armband än det enkla plastband som följer med mitt testexemplar.

Mäter puls och rörelse

När det gäller hälsomätning kan klockan räkna steg, trappor, puls och kroppstemperatur. Det sistnämnda kan inte direkt ta tempen på dig och avgöra om du har feber men när du tränar får du på ett snyggt sätt se kroppstemperaturen och klockan kan varna om du verkar överanstränga dig för att du tränar i varma temperaturförhållanden. Pulsmätaren i sin tur klarar av att ta ditt ekg och varna om du visar tecken på hjärtflimmer, och den kan mäta syresättningen i blodet.

Allt det här är normalt för mer påkostade smarta klockor, men ovanligt är ju att det är i ett traditionellt klockformat. Det medför såklart också begränsningar. Skärmen är väldigt liten och är ingen pekskärm så du kan bara styra klockan med kronan. Du vrider på den för att stega igenom de olika mätvärdena. Du kan också starta en loggning av ett träningspass på det här sättet, men det är lite pilligt att snurra, trycka, snurra och trycka för att hitta och starta rätt typ av träningspass. Du kan välja själv vilken typ av träning det ska finnas genvägar till på klockan, och du kan även programmera en snabbgenväg vid långtryck på kronan. Träning loggas rätt utförligt även om detta naturligtvis inte kan visas på klockan i detalj. Däremot saknar Scanwatch 2 GPS, så om du vill logga ditt löppass på karta behöver du ha med dig mobilen för GPS-loggningen.

Klockan kan också indikera aviseringar från mobilen. Dels genom vibrationer, dels genom att text skrollas på den lilla skärmen. Det här är förstås inget för att läsa längre meddelanden, och att svara på meddelanden är det inte tal om.

Man kan också slå på påminnelser om att röra sig när man suttit stilla för länge. De är lite hit or miss. Klockan fem över nio på morgonen får jag uppmaningen “Make sure to move a bit this afternoon”. På eftermiddagen får jag det mer rimliga “Unwind with 100 steps”, men jag vet inte om klockan mäter att jag verkligen gått 100 steg eller att jag följer uppmaningarna över tid, för den indikerar inte att den är nöjd med min insats.

För den som behöver lugna ner sig kan man göra andningsövningar med klockan. Funktionen känns lite primitiv, du väljer helt enkelt hur många gånger du vill andas per minut så hjälper klockan dig att hålla takten med vibration.

Appen har brister

Med en så liten skärm blir appen i telefonen viktigare, för det är ju där jag på allvar kan ta del av den insamlade hälsodatan. Det första intrycket är gott, med olika guider och tips samt snygga presentationer av insamlad data. Det är när jag lärt mig hitta och börjar fördjupa mig som jag stöter på problem och konstigheter. Jag får till exempel veta att jag ännu inte mäter min konditionsnivå. Så jag klickar på det och får veta att klockan stödjer det, men ingen övrig förklaring till hur jag ska göra för att få denna mätning. Det får jag söka fram på Whitings supportsida på webben. Klockan mäter motsvarande hur många trappor jag gått uppför under dagen, det kan jag se i klockans display men inte i appen när jag letar. Jag får aviseringar om olika mål jag uppnått i form av totalt antal steg och liknande, men jag kan få samma avisering flera gånger i rad.

Värst är det när appen fullständigt dränerar mobilens batteri så att jag knappt kan använda mobilen. Det här visar sig när jag googlar bero på en bugg i aviseringsfunktionen som gör att mobilens processor hänger sig på högvarv, och jag blir alltså tvungen att stänga av aviseringar till klockan för att kunna använda Scanwatch 2. Detta är löst nu men anledningen att jag tar upp det är att det tog Withings mer än en månad efter att en användare beskrivit felet och vad det berodde på innan appen uppdaterades så att aviseringar gick att använda igen.

Klockans batteritid imponerar däremot. Säkert tack vare att man inte har någon stor skärm behöver man ladda ytterst sällan. Withings uppger upp till 30 dagars batteritid, och åtminstone tre veckor får jag med under testandet.

Klockan laddas med en liten docka man spänner fast, och som har fördelen att den har USB C-anslutning, så bara du har med dockan kan du ladda klockan med nästan vilken laddare som helst.

Withings brukade vara dåliga på att synka data med andra träningstjänster, men nu har man stöd för Google Health Connect och Apple Hälsa, vilket betyder att data kan delas med i stort sett vilken träningstjänst som helst.

Som helhet tycker jag att Scanwatch 2 är tekniskt imponerande. Att ha en smartklocka som ser ut som en vanlig klocka är inte för alla, men föredrar du en riktig klocka med självlysande visare som syns på natten och som inte behöver laddas ett par gånger i veckan, men ändå vill ha hälsomätningen som en klocka kan ge är Withings Scanwatch ett intressant alternativ. Synd bara att programvaran och supporten inte är bättre.