10 nyheter du behöver testa när du uppdaterat till IOS 18 och Watch OS 11

Ios 18 som nu finns att ladda ner till Iphone ger nya möjligheter att anpassa utseendet och både lägger till en ny app för lösenordshantering och utvecklar många av de appar du känner sedan tidigare med nya funktioner. Även om de AI-funktioner under namnet Apple Intelligence som Apple pratat så mycket om inte kommer till Sverige nu,så finns det alltså mycket att upptäcka och testa.

Ios 18 som nu finns att ladda ner till Iphone ger nya möjligheter att anpassa utseendet och både lägger till en ny app för lösenordshantering och utvecklar många av de appar du känner sedan tidigare med nya funktioner. Även om de AI-funktioner under namnet Apple Intelligence som Apple pratat så mycket om inte kommer till Sverige nu,så finns det alltså mycket att upptäcka och testa.

Med Watch OS 11 får du en ny översättningsapp och nya funktioner och utseende i flera av de befintliga apparna, framförallt i den helt centrala Fitness-appen som håller reda på och uppdaterar dig om din träning och hälsa.

Vill du testa de nya funktionerna ska du alltså uppdatera, vill du avvakta eller är osäker kan du läsa igenom tipsen för att få ett smakprov av allt det nya som erbjuds.

Anpassa telefonens hemskärm

Annons

Huvudnumret i nya IOS18 är möjligheterna att anpassa lås- och hemskärm. Det innebär att du kan placera ikoner och widgets på hemskärmen helt fritt och därmed skapa tomma ytor. Det här kan vara bra för att till exempel se till att du enkelt kan nå alla ikoner med en hand utan att någonsin behöva sträcka fingret till skärmens topp för att öppna en app.

Känner du till Android vet du att deras hemskärm sett ut så alltid.

Vidare kan du anpassa utseendet på ikoner och widgets. Det genom att välja mörk eller ljust, vilket även påverkar ikoner för de appar med stöd för det. Du kan även välja att tona alla ikoner samt att växla mellan stora och små ikoner. Stora ikoner innebär även att texten under varje ikon med appens namn försvinner och därmed ger mer utrymme för en större ikon.

Nya Iphone-appen Lösenord

Det kanske tydligaste tecknet på att du har nya IOS 18 är att en ny appikon dyker upp. Det är appen Lösenord, som Apple skapat. Grunden i den appen är den lösenordshantering som funnits sedan länge och då kallats Icloud Nyckelring. Men appen Lösenord är mer än så. Lösenords-appen finns i såväl Iphone som Ipad, i Mac-datorer och faktiskt även som en del i Itunes på Windows-datorer. Det mest användbara här är att alla lösenord samlas på ett ställe och att du dessutom kan dela med dig av lösenord till exempelvis wifi eller gemensamma tjänster ni har på ett säkert sätt utan att skicka lösenordet i klartext. Wifi-lösenord kan du dela i form av en QR-kod och andra lösenord kan du skicka från din telefon via Airdrop.

Annons

Meddelanden ger nytt med begränsningar

I meddelandeappen märker vi en hel del nyheter. Framförallt kan du numera formatera text med animationer, fet stil, kursivt eller understruket och du kan reagera på ett meddelande, inte bara med de tidigare ikonerna utan med valfri emoji. Det här kräver dock att även mottagaren har uppdaterat till IOS18.

Inför släppet av IOS18 har vi talat mycket om RCS, den meddelandestandard som ska göra att Iphone- och Android-användare kan skicka meddelanden enklare. RCS ska ge stöd för läskvitton, mer högupplösta bilder, gruppkonversationer och annat. Vi har sett rapporter om att RCS är aktivt i flera länder och med flera olika operatörer, men nu IOS18 nu släppts i Sverige står det klart att vi ännu inte har RCS stöd och troligen är det stöd från respektive operatör som först måste på plats. Mobil har frågat operatörerna om detta och deras tidsplaner, men ännu inte fått svar.

Annons

Kontrollcenter kraftfullt utökat

När du öppnar Kontrollcenter och ser de genvägar som finns där upptäcker du snart att både mängden genvägar och sätten att anpassa dessa utökats i IOS 18. Du öppnar Kontrollcenter genom att på en Iphone med Face ID svepa nedåt på skärmen från den övre högre kanten och i Iphone med fingeravtrycksläsaren Touch ID öppnar du Kontrollcenter genom att svepa uppåt från skärmens botten.

Kontrollcenter går alltid att nå, även från låskärm eller när du använder en app.

Med IOS 18 kan du när du öppnat kontrollcenter hålla fingret på en tom ledig yta utan någon knapp och då låsa alla anpassningsmöjligheter. Nu kan kontrollcenter sprida ut sig på flera sidor som du kan svepa mellan och varje knapp kan storleksförändras och anpassas genom att du drar runt och flyttar eller drar i knappens nedre hörn. Det finns massor av nya reglage och genvägar att lägga till.

Lås och göm appar så bara du ser

Det är enkelt att låsa och gömma appar i IOS 18. Genom att hålla in fingret på appens ikon får du upp en meny där du kan välja att “kräva Face ID eller Touch ID” för den appen. Genom att välja det kan du se till att appen dels blir låst så du måste bekräfta med ansiktsigenkänning, kod eller fingeravtryck innan appen kan öppnas. I samma inställning kan du även välja att utöver detta även gömma appen, så den inte syns på hemskärmen, i appbiblioteket eller i sökningar. Det här innebär samtidigt att du inte får några aviseringar, samtal eller annat från den appen. Gömda appar hamnar i appen “Gömda” i appbiblioteket och den appen kan du givetvis bara se innehållet i och öppna om du först verifierar dig med fingeravtryck, kod eller ansiktsigenkänning.

Bilder visar dina foton på helt nytt sätt

I IOS18 har Bilder-appen fått en ordentlig uppdatering. Här kastas vi in i ett anpassat urval av dina gamla och nya bilder där du själv kan ange vad du vill se mest av. Kanske favoritbidlerna, kanske specifikt dina resor, kanske dina minnen, bara personerna som står dig närmast eller något annat. Det finns mycket att anpassa och prioritera. Sedan sköter Iphone resten. Bläddrar du längst ner i Bilder-appen ser du frasen “Anpassa och ändra ordning” Klicka där så hittar du alla inställningar och kan göra appen till din egen.

Nya Apple Watch-appen Tidvatten

I Watch OS 11 får din Apple Watch flera nya appar från Apple. Den första är Tidvatten och den gör din klocka mer användbar när du gör aktiviteter nära eller i vatten. Det är som mest användbart för surfare och kanotister, men kan även vara bra för dig som vistas vid havet för andra aktiviteter, som att bara slappa på stranden. Här i appen har du tillgång till tidvattendata för 115000 stränder och 5000 surfspots världen över.

Ytterligare ny app: En annan ny app bra världen runt är översättningsappen och med den kan du översätta mellan 20 olika språk, bland dessa engelska, franska, tyska, spanska och kinesiska. Med Apple Watch series 9 och Ultra 2 och senare kan du även få översättning i offlineläge genom att ladda ner språkpaket.

Nya Apple Watch-appen Vitalparametrar

Med appen Vitalparametrar blir en rad faktorer som påverkar din dagliga hälsa överskådligt tillgängliga direkt i klockan. Det handlar om sömn, syrehalt i blodet, puls, handledstemperatur, andning och så vidare. De här värdena har funnits tillgängliga i telefonens hälsoapp, men nu samlas de och framförallt förklaras deras inverkan på din hälsa som helhet i den nya appen Vitalparametrar i klockan.

Nu kan Apple Watch 9 och 10 upptäcka sömnapné – funktionen måste aktiveras manuellt

Watch OS 11 ger faktiskt befintliga klockor en helt ny funktion annars unik för nya Apple Watch Series 10. Det handlar om möjligheten för klockan att upptäcka sömnapné. Det är korta, tillfälliga andningsstopp i sömnen. För att din Apple Watch Series 9 eller Ultra 2 ska kunna upptäcka detta så måste du dock manuellt aktivera funktionen. Det gör du i appen Hälsa i din Iphone. I översikten där bläddrar du ner till “Varningar om sömnapné” och väljer “Ställ in” Det krävs att mätningar görs flera nätter för att klockan ska kunna varna för sömnapné, en eller några få nätter räcker inte.

Ta en paus från träningshets

Precis som tidigare så går mycket av hälsomätningen i Apple Watch ut på att du ska stänga dina ringar. Rörelse, träningsminuter och ståtimmar ska fyllas varje dag. Med Watch OS 11 lättar dock Apple en del på träningshetsen. Är du till exempel sjuk, skadad eller av vilken annan anledning som helst, vill pausa dina ringar kan du nu göra det, utan att det inverkar negativt på din statistik. När du klickar på dina ringar i ikonlistan så ska du i nästa steg klicka på diagrammet i övre vänstra hörnet. Bläddrar du längst ner där så finns en knapp du ska trycka på för att pausa ringarna. Du kan pausa ringarna i som mest 90 dagar och när som helst aktivera spårning av dina mål och coachning för att nå dem igen.

Har du inte redan laddat ner systemen och uppdaterat, så gör du det genom att gå in i Inställningar, Allmänt, Systemuppdatering. Vill du avvakta, för ibland kan det hända att nya operativsystem skeppas med barnsjukdomar kan du, för att vara säkrare på att undvika buggar, vänta några veckor innan du uppdaterar. Apputvecklare finslipar löpande sina appar för att fungera bättre och Apple släpper vanligen en uppdatering till systemen efter en kortare tid, just för att åtgärda eventuella småbuggar som upptäcks när systemet släpps skarpt..

…och de här funktionerna blir vi i Sverige utan

Apple Intelligence

Apple väntar för det första med att släppa AI-funktionerna under namnet Apple Intelligence till nästa version av IOS, IOS 18.1. De har alltså blivit försenade till de länder där de släpps och vi i EU får inte ens funktionerna då. Under nästa år har Apple sagt att Apple Intelligence ska komma på fler språk än bara amerikansk engelska som finns i lanseringsskedet. Språk som tillkommer är till exempel franska, men om det innebär att AI-tjänsterna släpps i Frankrike och/eller andra EU-länder under nästa år är ännu osäkert.

Spegla Iphone till Mac

En av nyheterna när Apple visade sina nya operativsystem var att du ska kunna spegla innehållet på din IPhone-skärm till en dator med nyaste Mac OS. Den funktionen kräver i skrivande stund att du har ett amerikanskt Apple-konto och är därmed inte tillgängligt för svenskar.

Samtalsinspelning

Ytterligare en nyhet som presenterades i IOS 18 var möjligheten att spela in samtal. Det är en efterfrågad funktion och få tillverkare erbjuder det. Nu har det visat sig att inte heller den funktionen är tillgänglig i Sverige. Funktionen ska, när den är tillgänglig, visa sig i form av en inspelningsknapp i skärmen när ett samtal är aktivt, men den knappen finns inte för oss.